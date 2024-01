Til Oslo: Elektroniske pionérer med stor suksess

I noen år var synthduoen OMD de mest vellykkede popstjernene fra Liverpool siden The Beatles. Tidlig 80-talls britisk pop på sitt beste, påsto jeg en gang, etterfulgt av en erkjennelse av ny teknologi kunne utnyttes til menneskehetens beste.

Orchestral Manoeuvres In The Dark kalte de seg opprinnelig. Et gruppenavn som høres helt ubrukelig ut i en større popsammenheng, men som beviste en gang for alle at det går an å kalle seg hva som helst bare musikken pirrer nysgjerrigheten til publikum. Navnet var uansett ikke så viktig til å begynne med, siden Andy McCluskey og Paul Humphreys bare skulle gjøre én enkelt konsert på klubben Eric’s i Liverpool i 1978. Men publikum likte dem bedre enn de selv hadde trodd.

– Jeg er overrasket over at vi er her ennå, siden vi startet ved en tilfeldighet. Gruppenavnet skulle understreke at vi ikke tok dette høytidelig, sa Andy McCluskey da jeg snakket med ham 18 år etter gjennombruddet. 28 år etter dette møtet er de her igjen. Dette skulle bli 46 år til sammen for OMD. – Vi brukte aldri teknologien for være å banebrytende, sa McCluskey, og la til at det var sangene i seg selv som var hovedsaken for dem. – Det må være derfor OMD er her fortsatt, vi var aldri verdens beste band, og ikke spesielt pene heller, lo han.

Det var ikke så mange som drev med elektronisk pop like tidlig som OMD. Andy McCluskey og Paul Humphreys hadde vært på konsert med Kraftwerk som 15-åringer i Liverpool og ville ligne mer på dem enn på et vanlig poserende rockeband. Senere, på et møte med plateselskapet Virgin, ble de spurt om de helst ville vært den elektroniske pioneren Karlheinz Stockhausen eller ABBA? – Ja takk, begge deler, svarte OMD.

Synthpop var ikke blitt et begrep mot slutten av 70-tallet, ikke postpunk heller, men OMD passer i ettertid inn i begge disse klassene. Den elektroniske popmusikken hørte egentlig til i avdelingen for de alternative, men sommeren 1979 gikk Tubeway Army (Gary Numan) helt til topps på den britiske singellista med «Are ‘Friends’ Electric», et suverent glansnummer i sjangeren, som fram til da hadde vært ganske usannsynlig hitmateriale. Numan tok med seg OMD som oppvarmere på sin seiersturné etterpå.

Paul Humphreys og Andy McCluskey i startfasen med Orchestral Manoeuvres i The Dark i 1980. (Ian Hooton/Dindis)

Det første singelen, «Electricity», kom senere i 1979 på plateselskapet Factory. Den er omtalt i Nye Takter, uten byline, men akkurat denne singelsida var delt loddrett mellom to anmeldere. Og siden begge to anmeldte «Rowche Rumble» med The Fall, og jeg husker at jeg skrev den ene av dem, er jeg rimelig sikker på at det er Jan Arne Handorff som har den andre delen, og at det er han som skriver om OMD og «Electricity»: «Silkelig, symfonisk fortrock, litt i Human Leagues elektroniske skinnespor, fjern, følsom og lyst harmoniserende vokal, en sirkulærende tiltrekkende melodi, og kommersiell til tusen.»

Handorff er en legende i norsk musikkjournalistikk, med en frisk og fri penn som mange stilte seg skeptiske til, men som også fikk tilsvarende mange beundrere. Blant dem var Karl Ove Knausgård, som i «Min kamp 4» brukte ei side på å hylle Handorffs stil. Handorff tok seg også av anmeldelsen av albumet som bare het «Orchestral Manoeuvres In The Dark» (bare og bare) i 1980: «OMD har mestret det: Store melodier på hullkort, smarte – aldri pompøse, myke – aldri overpolerte, runde – men med stikk og pisk, lullende – men aldri kjedelige.» Handorff mente at OMD var gruppa The Human League skulle vært – vel å merke 16 måneder før sistnevnte ga ut «Dare», og fikk overtaket igjen.

Den absurd fengende «Electricity» ble ingen hit, til tross for at den ble gitt ut på singel tre ganger i løpet av et år. Da forsøkte de seg med «Messages» i stedet, nådde en 13. plass og fikk bekreftet at OMD var et popband. I likhet med mange av de andre som startet som alternative i disse årene ble de fort allemannseie.

I 1980 var alt mulig. Den neste singelen til OMD het «Enola Gay», og handlet om flyveren som slapp atombomba over Hiroshima. Den kom på 8. plass i Storbritannia, og etablerte for alvor OMD i toppsjiktet. Den nydelige «Souvenir» ble en enda større hit i 1981, tett fulgt av to sanger som begge handlet om det samme franske frihetsidealet og feministikonet: «Joan Of Arc» og «Maid Of Orleans (The Waltz Joan Of Arc)».

Synth-duoer ble et fenomen i årene som fulgte, med Soft Cell, Yazoo, Erasure, Tears For Fears og Pet Shop Boys sterkt til stede på hitlistene. Også i større besetninger levde de samme ideene i beste velgående, med Depeche Mode, A-ha, New Order, Heaven 17 og Ultravox som noen av de mest populære. OMD utvidet også besetningen, og platene bar stadig mindre preg av det innovative tidlige 80-tallet. De fikk sin aller største suksess i USA i 1986 med «If You Leave», som ble brukt i filmen «Pretty In Pink». I Bokklubbens 20-bindsverk «Rockens historie» får de to sider for seg selv i den aller siste boka i serien, «Elektronikk og video», med samtidige som Adam & The Ants, Culture Club, Eurythmics og Duran Duran. Der oppe var OMD ei stund.

Andy McCluskey og Paul Humphreys i OMD, større enn på lenge i 2023. (Ed Miles/Live Nation)





Synthpopen fra 80-tallet konkurrerte med mer kredibel skapop, postpunk og alternativ gitarrock. Den holder seg minst like godt, og kan fortsatt appellere til nye generasjoner. Noe jeg oppdaget da Daniel Kvammen ga ut albumet «Vektlaus» i 2017. Jeg stusset litt over åpningslåten «Ingenmannsland». Dette var jo umiskjennelig Orchestral Manoeuvres In The Dark? Og ganske riktig: – Jeg har hørt mye på samleplata deres som heter «OMD Singles». På omslagsnotatene til den plata sa de at de forsøkte så hardt de kunne å være et Kraftwerk-inspirert kunstrockband, men uansett hvor hardt de prøvde så endte de opp med å lage sjukt tydelige poplåter. Slik føler jeg meg innimellom selv også. Selv om jeg forsøker å lage kunst, blir det bare pop, fortalte Kvammen.

Etter at suksessen avtok mot slutten av 80-tallet opptrådte Andy McCluskey alene i spissen for OMD i noen år, med sporadiske bidrag fra Paul Humphreys på platene. Humphreys spilte i en periode sammen med sin kone, Claudia Brücken fra Propaganda, i duoen OneTwo, der de i tillegg til nytt materiale framførte de mest kjente sangene fra begge sine grupper. De varmet opp for The Human League på Rockefeller i 2007, med godt resultat. The Human League kommer forresten tilbake til Rockefeller 17. november i år.

The Human League var blant hovedkonkurrentene til OMD innen elektronisk pop for 40 år siden. 17. november er de også tilbake på Rockefeller. (Virgin Records)

OMD var borte fra platemarkedet i mange år, men kom tilbake i 2010 etter en 14 år lang pause. Siden har de holdt på, riktignok med stadig større mellomrom. Høstens «Bauhaus Staircase» viser at de fortsatt har mer å gi. Albumet gikk rett inn på 2. plass på albumlista i Storbritannia i november. Synd for dem at «1989 (Taylor’s Version)» kom ut den samme uka. Når de reiser videre i Storbritannia i mars spiller de på landets største innendørsarenaer. Turneen åpner i Oslo mandag, på Rockefeller, der de også spilte i 2018 og 2020, og i år er de i ferd med å selge ut den store klubben også.