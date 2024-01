Sommeren da alt snudde

---

4

FILM

«How to Have Sex»

Regi: Molly Manning Walker

England/Hellas – 2023

---

Det er lett å tro at denne britiske oppvekstskildringen vil bli en hedonistisk cocktailblanding av HBO-serien «Euphoria» og «Spring Breakers», mens vi følger tre sekstenårige jenter på fylleferie til Kreta. For bare noen år siden kunne dette ha blitt en rølpete partyfilm om fest, flatfyll og lystig sex, mens en gjeng tenåringer drar ut på et korstog for å miste jomfrudommen. Et tilbakevendende tema i mesteparten av de amerikanske ungdomsfilmene skapt de siste sytti årene, og en egen sjanger på den tiden samtykke og metoo var diffuse abstraksjoner. Men tidene har forandret seg. «How to Have Sex» er noe helt annet, og avdekker noe mye sårere og vanskeligere. Om de flytende grensene mellom frivillig sex og overgrep når begge parter er sørpe fulle.

«How to Have Sex» ble kåret til beste film på Un Certain Regard-programmet under fjorårets Cannes-festival, der den angivelig ble hyllet med stående applaus åtte minutter i strekk etter premieren. Høres skikkelig slitsomt ut å klappe så lenge, men uansett. Dette er Molly Manning Walkers første film som manusforfatter og regissør, men hun har bred erfaring som filmfotograf på musikkvideoer for blant andre James Blake og Radiohead. Walker er en visuell historieforteller som er opptatt av å fange opp de små autentiske øyeblikkene, med en blanding av møysommelig planlegging, mye research og improvisasjon. Disse jentene babler konstant i munnen på hverandre i kilometerbrede arbeiderklasse-aksenter, men det vi trenger å vite blir fortalt i de uttrykksfulle fjesene deres.

Fra Molly Manning Walkers spillefilmdebut «How to Have Sex», med Mia McKenna-Bruce i rollen som tenåringen Tara. (Arthaus)

Etter å ha fullført eksamen drar bestevenninnene Tara (Mia McKenna-Bruce), Skye (Lara Peake) og Em (Enva Lewis) på en ellevill rølpeferie til partybyen Malia på Kreta. Stemningen er høy fra flyet lander, mens disse hyperenergiske jentene hyler, synger, danser, drikker med begge hender og gir slipp på alle hemninger. Vakler ustødig rundt som giraff-babyer på høyhælte sko, ikledd neonfargede minikjoler, minimale bikinier og mye sminke. Tara er den mest høylytte av dem: en kortvokst kinaputt som tar stor plass, vræler karaoke for full hals og bøtter tvilsomme cocktails fra enorme fiskebolleglass. Men vi aner fort at hun er den mest sårbare i jentegjengen, som ikke har hatt sex og bærer på mye angst om livet etter studietiden.

Tara føler seg stadig mer presset til å miste jomfrudommen, og vil bare få det overstått for å unngå at det blir et konstant samtaleemne. Mesteparten av presset kommer fra utspekulerte Skye, som er en skikkelig dårlig venninne: smålig, sjalu og en mester til å hakke ned Taras selvbilde med syrlige stikkpiller. I flyktige øyeblikk fanger kameraet opp fjeset til Skye når fasaden er nede, og hun ser direkte ondskapsfull ut. Vi får samtidig små hint om at hun har et turbulent familieliv, med en forfylla mor som knapt har registrert at datteren har reist på ferie. Alle sliter med sitt. Jentene blir snart kjent med en litt eldre vennegjeng i naborommet på hotellet, og Tara blir betatt av lastebilsjåføren Badger (Shaun Thomas). En veltrent partypropell med nakketatovering, blond Eminem-hårfarge og jevn promille, som absolutt ingen foreldre ville likt å ha som svigersønn.

Fra Molly Manning Walkers spillefilmdebut «How to Have Sex», med Mia McKenna-Bruce i rollen som tenåringen Tara. (Arthaus)

Men bak den bråkjekke fasaden viser Badger seg å være en sensitiv, godhjertet fyr som på sitt vis ikke er så ulik Tara. Skye avviser Badger som en klovn, og dytter isteden Tara mot hans sleske bestekompis Paddy (Samuel Bottomley). Sexdebuten blir en traumatisk opplevelse. Den lettantennelige kombinasjonen av boblende hormoner, høy promille, gruppepress og fremtidsfrykt sender Tara inn i tornado av vanskelige følelser, før hun plutselig forsvinner sporløst mens mobilen hennes ligger igjen på hotellrommet. Det er lett å frykte det aller verste, mens «How to Have Sex» spoler tilbake og viser oss hva som skjedde under natten da Tara mistet uskyldigheten.

Filmen plasserer oss rett inn i de høyhælte skoene til Tara, og avdekker hvor turbulent tilværelsen hennes er på en måte som virker hundre prosent autentisk. «You don’t have to be so strong» messer Romy på musikksporet, mens Tara gjør sitt beste for å svelge ned angsten og late som om at alt er greit da venninnen Skye hyler «beste ferien noensinne!!». Alt er dynamisk iscenesatt med så høy realisme at det er vrient å skimte skjøtene mellom skuespillerne og rollefigurene.

Fra Molly Manning Walkers spillefilmdebut «How to Have Sex», med Mia McKenna-Bruce i rollen som tenåringen Tara. (Arthaus)

Jeg trodde automatisk at Molly Manning Walker hadde besatt rollene med uerfarne amatører, men de fleste har bred erfaring fra film og TV. Mia McKenna-Bruce utmerker seg i en vrien rolle: hennes Tara er en enkel sjel full av kompliserte følelser, som er for ung til å artikulere forandringene hun går igjennom og for uerfaren til å sette klare grenser. Hun virker til tider hjerteskjærende sårbar og forsvarsløs; mutters alene i et hav av fulle ungdommer som fester aggressivt og deltar i seksualiserte partyleker iscenesatt av reiseledere med kalde smil. Jeg er glad for å ikke være en tenårig jente, og «How to Have Sex» er det nærmeste jeg noensinne har lyst til å komme.