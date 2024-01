Nytt humorforsøk fra NRK: Overtenning i «Desken brenner»

---

2

Humorpodkast

«Desken brenner»

NRK, første episode ute fredag 19. januar

---

«Alt kan skje og ingen er trygge når fire komikere oppsummerer uka!»

Det er inngangen til det nye humor-konseptet fra NRK, der fire komikere tar det gjennom nyheter og snakkiser. De er Tara Lina Shahin, Odd-Magnus Williamson, Amalie Stuve og Marius Thorkildsen.

Odd-Magnus Williamson er med i komikergjengen som skal lage humorpodkast på NRK. (Henriette Dæhli/NRK)

De fronter humorpodkasten, et panelprogram der de snakker og kødder og fleiper om forskjellige nyheter fra den siste tida. Det går i kjendisting og overskriftsskapende saker fra mediebildet i uskjønn forening – fra Anne-Kath. på «Farmen Kjendis» til den korrupsjonstiltalte skiskyttertoppen Anders Besseberg og massemorderen i Ringerike fengsel, alt mikset med sketsjer og lydklipp av en Dagsnytt 18-profil som sier sånt som «Lå moren din med faren din da han hadde badetiss».

Dette er NRKs nyeste humorsatsing i lydformat, kanskje en ny tids variasjon av klassiske radioformat som «Hallo i Uken» eller «Revolvermagasinet». I så fall har desken-teamet et godt stykke igjen.

– «Desken brenner» er lillesøsteren til «Nytt på nytt», sier Odd-Magnus Williamson ved lanseringen. Det er litt breialt, for å si det sånn.

Han sitter på den brennende desken sammen med Amalie Stuve, Tara Lina Shahin og Marius Thorkildsen. De sørger for veldig mye til stemning i studio, de prater mye og fort og ler ofte lenge av seg, selv for å understreke at dette er morsomt for oss. Det var det da, dette med komikere som ler mye av seg selv.

Humor er ikke lett, og det har ikke blitt enklere etter at satire ofte blir oppfattet som for skarpt og for bokstavelig. Vår tids følsomme sinn og fortlesing på nett har sørget for at NRKs satire måtte merkes med «satire» – inntil NRK Satirisk og 8050 Nyhetskanalen ble nedlagt i 2022.

De fire komikerne i NRKs nye humorpodkast må roe litt ned, og lete etter de skikkelig gode overskriftene i «Desken brenner». NRKs nye humorkvartett er Tara Lina Shahin (ordstyrer), Odd-Magnus Williamson, Amalie Stuve og Marius Thorkildsen. (HENRIETTE DÆHLI/NRK)

«Desken brenner» er definitivt ikke satire, men driver frekk og respektløs omgang med mange tema. Første program er preget av stress på desken, hvis ikke dette skal være så skravlete og kjapt som det framstår, og her går sketsjer og prat unna i en durabel fart – i tretti lange minutter. De har det morsomt i hvert fall, men kanskje latteren smitter i neste program. Det er ikke bare nyhetene dette handler om heller, for komikerne er som komikere gjerne er – opptatt av seg selv. Og Marius er i studio, samtidig som dama hans ligger på fødestua, får vi vite. Ja vel? Det kan være at paneldeltakerne tar det for gitt at vi vet hvem de er. De trenger i hvert fall en strengere regissør. Bedre nyhetsutvalg. Bedre vitsemateriale, og mindre løsprat skal dette skape forløsende latter.

Det er først når hurragjengen kommer til poenget, og snakker om den tiltalte skiskyttertoppen Anders Besseberg at dette blir gøy. Og det knaker skikkelig i isen når de fokuserer på massemorderen fra 22. juli i samme muntre og fleipete tonen som ellers. Når sant skal sies er dette også sekvensen i podkasten som fungerer best, siden det skaper den nerven som også rølpete og edgy humor også må ha, om den skal treffe.

Risikosøkende humor er touchy saker i våre dager, men skal det virkelig ta fyr på denne desken må det hives på mer brennbart materiale. Det burde være en del å ta av der ute. Og det er ikke tvil om at disse paneldeltakerne har lyst til å egle.

«Gauteshow» på NRK TV, er den andre nye humorsatsingen fra NRK nå på nyåret, med Gaute Berg Næss og Snorre Kind Monsson som byr på gjennomført lavpanna humor. (Mathias Lohne, Munter Film, NRK)

Nysatsingen kan sammenlignes med den andre humornyheten fra NRK i år – det überteite og absurde «Gauteshow», som er så lavpanna at det fungerer. Og irriterer, ifølge bu-ropene på bluesky og Twitter/x. De treffer en nerve. Det er ikke så lenge siden heller at «Nytt på Nytt» var tema i kringkastingsrådet etter å ha vitset om krigen i Gaza.

Å underholde med humor er en krevende disiplin.

Siden Odd-Magnus Williamson har brakt opp «Nytt på nytt», kan det være på sin plass å ta fram reaksjonene da det kom i 1999. Da Dagbladet ga terningkast 1, og ba folk holde seg unna NRK1 på en fredagskveld. Skrekk og gru! var konklusjonen.

Den nye humorsatsingen «Nytt på nytt» med Knut Nærum, Jon Almaas og Anne-Kat. Hærland fikk tomlene ned fra anmelderne da det kom i 1999. Neste høst er det klart for sesong femti. (Anne Liv Ekroll, NRK 2005/Anne Liv Ekroll, NRK 2005)

«Underholdningsavdelingens nye «Nytt på nytt»-satsing må være noe av det mest oppkonstruerte og famlende konseptet som kanalen har sendt på lang tid. (...) Hele «Nytt på nytt» bør tas opp til vurdering etter gårsdagens mageplask av en premiere,» skrev seinere NRK-sjef Håkon Moslet i anmeldelsen, som er blitt stående som eksempelet på hvor feil det går an å ta.

«Nytt på nytt» fikk det glatteste lag i Dagsavisen den gang også: «Nytt på nytt» «var det verste på fredagskvelden», skrev vi etter premieren, og kalte programmet en blemme av en profesjonell underholdningsredaksjon.

Siden har satireprogrammets snarlige ende blitt spådd opptil flere ganger, blant annet av undertegnede. Humorprogram som vil gå lenge må i det minste levere bra vitser, ikke bare tøff og oppesen holdning.

I forrige uke var «Nytt på nytt» TV-ukas nest mest sette med 889.000 seere. Til høsten er det klart for sesong nummer 50. «Desken brenner» er heldig hvis de får fem. Skrekk og gru!

[ De beste seriene på Netflix ]

[ De beste seriene på NRK ]