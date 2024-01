Helgens nye låter: Seigmen ser verden kollapse og Kamelen lar seg krone

Seigmen girer opp mot sommerens festivalkonserter med ny låt og snart nytt album. (Bjørn Opsahl/Indie)

---

5

LÅT

Seigmen

«Kollaps»

---

«Om verden kollapser», synger Seigmen retorisk, og hadde de ikke begynt på skriveprosessen for en god stund siden hadde de nok først som sist brukt ordet «når» og ikke «om». Budskapet får de likevel fram i en jublende dystervals av edelt industrielt merke, en massiv vegg av alt det Seigmen kan best inkludert ekkoet av strykere, vinkelsliper og gamle synther skal vi tro dem rett, men Seigmens «Kollaps» er langt mer tilgjengelig enn albumet til Einstürzende Neubauten som de kanskje har lånt tittelen fra.

Seigmen: «Kollaps»

Seigmen fra Tønsberg kom sammen ut i offentligheten igjen på tampen av fjoråret, mens i år kan de feire 30-årsjubileum for albumet «Total» med låter som «Döderlein»m samt coverlåten av «Hjernen er alene». «Kollaps» er kanskje noe av det beste de har gjort siden den gang, gotisk i ryggmarken, industriell og teatralsk i hammen. Denne kan fort bli en livefavoritt når årets festivalturné bringer Alex Møklebust (vokal), Kim Ljung (bass), Noralf Ronthi (trommer), Marius Roth (gitar) og Sverre Økshoff (gitar) til steder som Tons of Rock, Månefestivalen og Midgardsblot.





Kamelen byr på nye spor med «Mest elsket & hatet». (Francisco Munoz )

---

5

LÅT/ALBUM

Kamelen

«24K»

---

Rent gull når Kamelen får med seg bysbarnet Lars Vaular på den beste av de hittil uutgitte låtene når Marcus Kabelo Møll Mosele endelig slipper «Mest elsket & hatet», det fjerde albumet i rekken. Mest av alt blir dette en påminnelse om noen av de mest profilerte låtene hans fra det siste året, hvorav «Benzin» ble utgitt som singel på denne siden av nyttår. Men her er også et knippe nye låter, og den beste av disse er «24K» med «tjommi» Lars Vaular.

Kamelen: «24K»

På et album der Kamelen og produsentene Villads Sofus Bertelsen og Kasper Svare, samt Sebastian Jespersen, utforsker uttrykk og instrumenter, kommer her den slentrende gitaren inn som nærmest et grunnkomp i seg selv. Lovens lange arm er fortsatt etter jeg-personen, og det mangler ikke på gull, bling og raske bilder i en låt som er blant de mer breiale på albumet. Det sier ikke så rent lite, med spor som «Stakken Pt. II» og «De som vet» underveis. Og så denne, hvor Kamelen og Vaular er toppen av Bergen når de cruiser av gårde side om side langs småsløye beats. Fire «gamle», fire helt nye. Kamelen selv troner helt naturlig på coveret.





Hanne Kolstø styrer mot sitt niende album. (Olav Møll Frengstad)

---

5

LÅT

Hanne Kolstø

«Ei gate i Monopol»

---

Det er få norske artister som er så punktlige som Hanne Kolstø når det kommer til å levere den ene gode popperlen etter den andre, og det med imponerende jevne mellomrom. Da den engelskspråklige «Good Morning, Midnight» kom i fjor hadde det riktignok gått en pandemi siden sist, mens hun i år er tilbake i norsk språkdrakt. I tillegg debuterer hun som forfatter med roman på Oktober forlag senere denne våren. Den har tittelen «Psykopatmusikk», uten at vi skal spekulere mer over den akkurat nå.

Hanne Kolstø: «Ei gate i Monopol»

Apropos gode titler så er «Ei gate i Monopol» en av dem, med en underfundig og smittende tekst og en melodi som fenger fra første gjennomlytting. Refrenget er noe av det mest tilgjengelige hun har laget, uten at låten helt forlater det litt alternative elektropopsjiktet hun har beveget seg i. Dette er første låt ut fra albumet «E det berre mej» som kommer i mars og er Kolstøs niende i rekken. På ett vis har hun vært forbeholdt de som har visst. Kanskje blir 2024 året hun bryter lydmuren.





Bjørn Eidsvåg og Ingebjørg Bratland har funnet sammen for duetten «Savner deg». (Sebastian S. Bjerkvik)

---

3

LÅT

Bjørn Eidsvåg og Ingebjørg Bratland

«Savner deg»

---

En ny sesong av «Hver gang vi møtes» er i gang på TV 2, men så kommer Bjørn Eidsvåg og Ingebjørg Bratland og vil minne om hvem som var med i forrige sesong, og det med en nyskrevet låt, «Savner deg». Som medforfatter på teksten sammen med Eidsvåg finner vi Sigrid Sollund, Dagsnytt 18-ankeret som skal ha hjulpet Eidsvåg med tekster tidligere. Nå handler det om å savne noen man har mistet for godt, de som blir borte rundt en når man kommer opp i en viss alder. Innholdet vil skape gjenkjennelse hos mange, og Eidsvåg starter i det kledelige hjørnet. Selve melodien derimot er noe man har hørt en rekke ganger før, uten nevneverdig vilje til å flytte noen grenser.

Bjørn Eidsvåg og Ingebjørg Bratland: «Savner deg»

Ingebjørg Bratland kommer inn i duetten med et vers og koring i siste halvdel, og hun kunne godt fått mer plass på en låt som i Anders Kjærs produksjon blir svulstig på en Secret Garden-aktig måte, mens Eidsvåg blir fylt av vel mye patos. Fjorårets aller største hit var Emma Steinbakkens versjon av «Floden» fra TV 2-programmet, og man kan mistenke at «Savner deg»-produksjonen har denne i bakhodet. Fint nok, og en tekst og et vokalspor som innimellom rører ved mye, men som hadde kommet enda mer til sin rett om volumet ikke ble skrudd til elleve og i retning det forslitte.





Anna Lille er ute med låten «Susan». (Emma Sukalic)

---

4

LÅT

Anna Lille

«Susan»

---

Anna Lille (19) fra Eid fikk drahjelp av Haley Shea fra Sløtface på solodebuten «Stealing The Scene». Energien fra punknestoren har åpenbart smitta over på Anna Lille – eller Anne Naustdal – under prosessen med det som er hennes tredje singel, «Susan». Låten er langt unna punk rent melodisk, men teksten og den underliggende infame humoren viser at Naustdal ikke lar seg parkere av det man kan tenke seg er en eller annen drittsekk for henne eller andre.

Anna Lille: «Susan»

Med fine akustiske gitaranslag og en vokal som banner og flerrer pent og pyntelig blir «Susan» en popvise med stort potensial. Hør bare på denne: «I dont care that you crashed your own car/I dont care that you killed your own dog on new years/Short to say, I have never cared about you (…) I hate that I love you/Fuck you». Produsent er Erlend Mokkelbost som også spiller på åta, mens Naustdal selv står for tekst og musikk. Kanskje låter det litt for enkelt, som om man savner litt mer bitt mellom slintrene, men ingen kan påstå at ikke «Susan» er smart, småfrekk og godt gjort.





Ingvild Flottorp og Øyvind Blomstrøm er en ny duo som er «On the Run». (Aurora Hannisdal Hegg)

---

5

LÅT

Ingvild Flottorp & Øyvind Blomstrøm

«On the Run»

---

En slags «supergruppe» ved to av dem dette, som man gjerne sier når mer og mindre kjente musikere finner samme i et felles prosjekt. Ingvild Flottorp ble Spellemann-nominert for sitt forrige album «I Just Wanna Know It All», i countrykategorien, mens Øyvind Blomstrøm er mest kjent som profilgitarist i bandet Orions Belte, samt musikere for en rekke andre artister også innen americana-landskapet, som Malin Pettersen. Men en og en er ikke automatisk to «amerikanere» i dette tilfellet.

Ingvild Flottorp & Øyvind Blomstrøm: «On the Run»

«On The Run» er noe for seg selv, en psykedelisk og melodiøs liten perle av en låt som virkelig viser hvilken stemme Flottorp har. Det er fortsatt amerikansk i bunnen, og countryinspirasjonen er hørbar i melodiføringene. Dette er som om Misty Coast skulle sett i retning Austin og bortenfor, et kosmiske univers som Blomstrøm skaper med gitarene og de fleste andre instrumentene han spiller, samt gjennom produksjonen. En lett poppsykedelisk og sfærisk låt som gjør at vi venter i spenning på albumet «In This for a Lifetime». Og det håper vi de mener!









In Vain fra Kristiansand kommer med nytt album i 2024. (Jørn Veberg)

---

5

LÅT

In Vain

«At The Going Of The Sun»

---

Det kan selvsagt diskuteres om In Vain er det tyngste som noensinne har kommet ut fra K-Town, men det er jammen ikke langt unna selv om byen har fostret nok av motvekt til bedehusmiljøene. Blant dem det bokstavelig talt beslektede Solefald. Kristiansand-bandet In Vain ble dannet for tjue år siden av gitarist Johnar Haaland og den ene av dagens vokalister, Andreas Frigstad. I 2024 har den nåværende sekstetten har ikke firet på ekstremmetaltyngden og den fortsatt hørbare arven fra den nordiske svartmetallsjangeren, selv om det melodiske og i denne sammenhengen symfoniske tilløpet etter hvert har fått stor plass.

In Vain: «At The Going Of The Sun»

«At The Going Of The Sun» peker framover mot det som senere i år skal gi oss albumet «Solemn», bandets første på seks år. Den er et beist av en låt som stråler av både variasjon og vilje, og med vokalen som en isbryter i front over et lag musikere som alle får og tar god og stor plass i lydbildet. Vokalen i bandet deles for øvrig mellom Haaland og Sindre Nedland. Hele sju minutter bruker den sjangerkarakteristiske teksten på sin vei mot lyset, ut fra kaos og mørke. Metalfans som trenger noe å våkne av i januarkulda, trenger med andre ord ikke lete lenger.





Duoen 1234! fra Halden består av Andreas Buckholm (bass/vokal) og Eimund Nygård Aadahl (trommer). (Fucking North Pole Records)

---

4

LÅT

1234!

«Silent Disco»

---

Aldri undervurder resultatet av en ubetalt barregning! I hvert fall ikke når byen er Halden. Andreas Buckholm og Eimund Nygård Aadahl har begge spilt i en god bunke med lokale band, men angivelig var det nøden som fikk dem til å danne en punkrockduo av det slaget det ikke finnes veldig mange av. Kort sagt bass og vokal, og trommer. I farten kommer vi på Death From Above og Royal Blood blant de bedre av dette slaget, men 1234! føyer seg punka, rått, dynamisk og lett skranglete inn i toppsjiktet når det gjelder minimalistiske punkrockband vi vil høre mer av.

1234!: «Silent Disco»

«Silent Disco» var aldri noe for meg, synger Buckholm, som ser ut til å danne nye band raskere enn andre skifter skjorte, men her håper vi han blir en stund. Han har også en vokal som kler dette minimalistiske, likevel mektige formatet som vinner solid og heftig bassgang og en trommis som slett ikke nøyer seg med å sitte i bakgrunnen. Nei, vi ser ikke helt for oss disse to danse stille med headset på neste sommerfestival.