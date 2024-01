Genial gitarhelt tilbake fra fortapelsen

---

5

KONSERT

Jimmy Rosenberg + Hot Club de Norvége

Djangofestivalen, Cosmopolite

---

Djangofestivalen har vært arrangert siden 1980, til minne om gitaristen Django Reinhardt (1910 – 1953), og hans string swing – ofte også kalt sigøynerjazz. I 2024 byr festivalen på et etterlengtet gjenhør med Jimmy Rosenberg. En gang regnet som det største talentet i denne musikken siden Django selv. Nå er han endelig tilbake for å minne oss om hva oppstusset handlet om.

Jimmy Rosenberg var 12 år første gang han var på Djangofestivalen, i 1993, en liten gutt, men en stor sensasjon. Dette skal ha vært hans første konsert utenfor romleiren i Nederland der han vokste opp. 31 år etter imponerer han igjen et fullsatt Cosmopolite. Noe som langt fra er en selvfølge. Jimmy Rosenberg har nemlig vært helt borte, i dobbelt forstand, i mange år.

Da unge Jimmy kom tilbake til Djangofestivalen i 1995 var han på vei til USA for å lanseres internasjonalt. Under enda et oslobesøk, i 2002, kom han innom konserten med Willie Nelson på Rockefeller og spilte med i «Milk Cow Blues». Fortsatt var han den nye yndlingen.

Jimmy Rosenberg med Hot Club de Norvége, på Cosmopolite under Oslo Jazzfestival i 1997. (Ingun A. Mæhlum/Dagsavisen)

Jimmy Rosenberg ga ut ni album på Hot Club Records i disse årene, inkludert innspillinger med Ola Kvernberg og Stian Carstensen. Men det unge talentet ble samtidig gjenstand for handling fra de største multinasjonale plateselskapene, med stadig større summer involvert. ­ Det kom aldri noen innspillinger ut av dette. Men Rosenberg hadde selv fått noen av pengene, og brukte dem på narkotika. I 2004 kollapset han før en planlagt norgesturne med Jon Larsen. Det er denne tida som skildres i den gripende dokumentarfilmen «Jon og Jimmy» fra 2010. Vi hadde ikke hørt ham siden, men et godt støtteapparat har tydeligvis fått ham tilbake på sporet.

Torsdag introduserte Jon Larsen Rosenberg som denne musikkens enfant terrible. Derfor var det nærmest et mirakel å høre ham sitte der på scenen og spille gitar som om ingenting hadde skjedd siden sist. Han hadde med seg bassisten Daniel Gueli og gitarist Ringo Steinbach, men overraskende nok introduserte han også med en gang den rumenske fiolinisten Florin Niculescu, som selv står på programmet dagen etter. Vi visste allerede at trioen kom forsinket inn fra Nederland, at det ikke ble tid til lydprøver, men her gikk de altså spontant på med en gjesteartist og spilte sammen som de aldri hadde gjort annet. På denne måten ble første halvdel av konserten av også et minne om Django Reinhardts Hot Club de France, der Stephane Grappelli spilte fiolin.

Er det selveste «Sweet Georgia Brown» som får seg en omgang med til å begynne med, innlagt noen triller fra «I Dovregubbens hall»? Rosenberg angriper instrumentet med en overbevisning som nærmest får publikum til å miste pusten, men likevel har de energi igjen til å applaudere hvert eneste strekk. Gitarspillet er mildt sagt upåklagelig, med frapperende sololøp, shredding som det heter på moderne fagspråk, og av og til noen akkorder som høres helt umulige ut. Det er en imponerende kombinasjon av teknikk og innlevelse, der fingrene og strengene går opp i en ny enhet.

Konserten med Jimmy Rosenberg ble kort, men intens. Han takket for seg etter 50 minutter, kom tilbake for et par ekstranummer, men det hadde fortsatt ikke gått en time siden han begynte. Det var som han ville understreke at han ikke hadde mer å bevise, men han var også tydelig rørt av mottagelsen. Rosenberg kommer tilbake som vert for jamsessions etter konsertene de to siste kveldene av Djangofestivalen, fredag og lørdag.

Alltid (nesten) på Djangofestivalen: Hot Club de Norvége, i år med gjestene Lars Frank og Majken Christiansen. (Julie Brundtland/Cosmopolite)

Før Jimmy Rosenbergs oppytreden begynte Djangofestivalen med en påminnelse om sin egen historie, med Hot Club de Norvège, som har vært der siden begynnelsen. Nå uten Jon Larsen, som pensjonerte seg som gitarist etter en avskjedskonsert med gruppa under Oslo Jazzfestival i 2019. Bassisten Svein Aarbostad er eneste gjenværende originalmedlem, og binder timen deres sammen som humørfylt programleder. Den stemningsskapende fiolinisten og munnspilleren Finn Hauge har «bare» vært med siden 1985. De langt yngre gitaristene Gildas Le Pape og Ola Erlien sørger for at strengene svinger som de skal.

Klarinettisten Lars Frank kommer inn og setter en spiss på musikken, mens den danske sangeren Majken Christiansen legger en ny dimensjon til konserten i avslutningsfasen. Hun har ved andre anledninger et program som heter «Ella and Django» sammen med Gildas Le Pape, og nå demonstrerer de hvordan «How High The Moon» kunne vært ved et slikt møte. Helt til slutt tar hun over Lillebjørn Nilsens hovedrolle i Hot Clubs glansnummer «Tanta til Beate». «Glem ikke hva vi fikk av Django Reinhardt»? Ikke så lenge vi har Djangofestivalen, i hvert fall.