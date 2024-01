En sann jazzfryd

---

Atle Nymo Trio

Circle Steps

Arc

Saksofonist Atle Nymo har satt et tydelig stempel på norsk jazz de siste par tiårene, gjennom en solid rekke utgivelser, blant annet med band som Motif og ikke minst I.P.A., som i høst kom med sitt sjette album siden de startet opp i 2008, «Grimsta», som det er all grunn til å sjekke ut. I 2019 debuterte han i eget navn, men en trio der saksofonisten har med seg bassist Mats Eilertsen og den Norges-baserte slovakiske trommeslageren Michaela Antalová.

Nå er Nymo tilbake med samme trio, på albumet «Circle Steps», som ble sluppet på tampen av fjoråret. Dette åpne trioformatet med saksofon, bass og trommer er ikke ukjent for Nymo. På albumet «Complete Communion» serverte han sammen med bassist Ingebrigt Håker Flaten og trommeslager Håkon Mjåset Johansen i 2008 en forrykende tolkning av Don Cherrys klassiker av en suite med samme navn, fra 1966. Denne trioen ble for øvrig utgangspunktet for nevnte I.P.A., som i dag har vokst seg til en kvintett.

Men nå er det altså Nymos egen trio som gjelder, med den allestedsnærværende Eilertsen og ikke fullt så kjente, men enormt dyktige, Antalová, som er en sann fryd å følge på dette albumet, der bandleder og komponist Nymo, i tillegg til saksofonen, trakterer både bassklarinett og kontrabassklarinett. Sporene etter Cherry og andre stilskapere fra 50- og 60-tallets frihetssøkende jazzscene, kan også høres når denne trioen legger ut på en ny reise.

Det er en lyttende trio vi møter på «Circle Steps», der de gyver løs på låter som i hovedsak er signert Nymo. På frilynt vis sirkler de rundt Nymos mer eller mindre skisseaktige tema, knar dem, med lyttende åpenhet, utveksler ideer og åpner store rom for hverandre, enten det er i den friske og energiske tittellåten eller i mer lavmælte låter som nydelige «And Then», med et melankolsk drag over seg som preger flere av låtene på dette gjennomgående sterke albumet, spekket med fine detaljer.

