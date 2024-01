En helt åpen MGP-delfinale, tross to favoritter

Denne lørdagen går den andre delfinalen i Melodi Grand Prix 2024 av stabelen på NRK, og den er utvilsomt den av årets tre delfinaler som er mest åpen. Det overrasket knapt noen at Margaret Berger, Ingrid Jasmin og Gothminister var de tre som gikk videre fra den første delfinalen. De seks artistene som lørdag 20. januar kjemper om ytterligere tre finaleplasser, sprer seg i sjanger fra opera via folkrock til country, pop og tøysepop. Men et par av dem har i det minste låter med en viss egenart.

Her er vår vurdering av de enkelte låtene, anmeldt i den rekkefølgen artistene opptrer i NRK-sendingen fra Marienlyst i Oslo. Det tre låtene som får flest stemmer går videre til finalen i Trondheim 3. februar.





1: Farida

Artistpresentasjon til Melodi Grand Prix 2024 Farida opptrer med låten «Heartache» i årets utgave av Melodi Grand Prix. (Heiko Junge/NTB)

Farida

«Heartache»

Den opprinnelige Gjøvik-artisten Farida Bolseth Benounis har muligens et aldri så lite favorittstempel denne kvelden. Tross alt har hun vunnet en delfinale i MGP tidligere, med den smått storslåtte popballaden «Dangerous» i 2022. Da var det maskeduoen Subwoolfer som til slutt ble Norges kandidat i Eurovision. «Heartache» er en smart og mer tempofylt poplåt fra den internasjonalt erfarne artisten som varmet opp for Dua Lipa den gang verdensstjernen spilte på lille Parkteatret. Farida høyner budet i år med en halvakustisk og smittsom poplåt. Den har markante islett av melankolske spanske og balkanske melodiføringer som når relativt dramatiske høyder når hun strekker stemmen over håndklappingen og de poppa og hoppende rytmene. Kan vinne fans i deler av Europa denne, men kunne hun dratt på enda mer?

2: Mileo

Artistpresentasjon til Melodi Grand Prix 2024 Mileo opptrer med låten «You’re Mine» i årets utgave av Melodi Grand Prix. (Heiko Junge/NTB)

Mileo

«You’re Mine»

Norsk-australske Mileo, eller Miles Curtis Sesselmann, dukket opp for ganske nøyaktig ti år siden med låten «Echo». Siden har han også skrevet låter for mange av Norges mest kjente artister, uten at det bidrar til at den jevne TV-seer vet hvem han er før når han entrer scenen i delfinalen. Stilen er umiskjennelig refrengkraftig pop allerede fra introen av. Den og refrenget er det god, om enn litt oppbrukt MGP-faktor over. Men bakover blir dette likevel for idémessig blodfattig og etter hvert smått enerverende når kombinasjonen av pop og EBM ikke helt finner vinneroppskriften. Refrenget er heller ikke originalt nok til at det helt fester seg i bevisstheten.





3: Eli Kristin Hanssveen

Artistpresentasjon til Melodi Grand Prix 2024 Eli Kristin med låta «Touch of Venus» er klar for årets utgave av Melodi Grand Prix. (Heiko Junge/NTB)

Eli Kristin Hanssveen

«Touch Of Venus»

---

Nei, de viltre slyngene med tonesprang er ikke en Theremin, det er en av Norges beste operastemmer. Det er i det hele tatt mye stemmekraft i denne delfinalen av MGP. Eli Kristin Hanssveen har vunnet både stipender og priser for sin, og som fast solist på Den Norske Opera siden 2007 har hun trollbundet på både den scenen og gjennom en rekke gjesteopptredener/engasjementer på andre scener. «Touch Of Venus» har hun skrevet selv, og apropos at hun til våren skal gjøre «De sju dødssynder» på Operaen, synger hun den først som en vampete weimarsk kabaretblues med et komp fra det svartkledde 80-tallet. En sang om styrke og ikke la seg tråkke på, med kjærlighetsgudinnen i refrenget. Hun leker seg med stemmen og operaformatet, og ender etter hvert i de høyere oktavene. For øvrig tungt og mektig produsert av Ronny Janssen, som også er bakmann på Gåtes bidrag.

4: Super Rob, Erika Norwich

Artistpresentasjon til Melodi Grand Prix 2024 Super Rob og Erika Norwich med låta «My AI» er klar for årets utgave av Melodi Grand Prix. (Heiko Junge/NTB)

Super Rob, Erika Norwich

«My AI»

Ingen skal beskylde Trondheimsartisten Erika Norwich for å være ensporet. I fjor ga TikTok-profilerte Norwich ut blant annet «Usynlig», som på sjeldent treffende vis tok depresjon og selvmord blant ungdom på største alvor, samt EP-en «Fra hjertet til hodet og ut». I «My AI», sammen med Rob, en robot som vi mistenker fikk sparken i Transformers, er det verken alvor, hjerte eller krevende bruk av hodet. På et vis er dette befriende lite høytidelig, men dessverre skraper låten bunnen i sitt sjikt. Etter oppskrift fra Aquas «Barbie Girl» jager hun heliumsballonger med lekestemmedialog og rett fram teknorytmer uten sjel. Norwich har profilert seg på å tørre å være barnslig, og her har hun funnet en ny lekekamerat i roboten Rob. Skulle «My AI» vise seg å bli en rosa joker og bringe Norwich hjem til Trondheim, vil det være fordi trønderske 6-åringer i alle aldre syns roboter er «søte» og kupper stemmegivningen.





5: Dag Erik Oksvold og Anne Fagermo

Artistpresentasjon til Melodi Grand Prix 2024 Dag Erik Oksvold og Anne Fagermo opptrer med den allerede utgitte låten «Judge Tenderly of Me» i årets utgave av Melodi Grand Prix. (Heiko Junge/NTB)

Dag Erik Oksvold og Anne Fagermo

«Judge Tenderly Of Me»

Mener du at du har hørt denne låten før, er det helt riktig. Den har vært ute siden i fjor høst, og både vært radiolistet og fått enkelte anmeldelser. Den mye omtalte regelendringen om at det er lov å delta med allerede utgitte låter i MGP, baner veien for bidraget til de på hver sin kant etablerte artistene Dag Erik Oksvold og Anne Fagermo. Det er flere trøndere som skal prøve seg denne kvelden, og her er møter Trøndelag Telemark via TV-programmet «The Voice», hvor de begge deltok i fjor. Musikalsk befinner «Judge Tenderly Of Me» seg i det seriøse country/americana-landskapet. Det er pent og småtrist, og det er for all del to markante og sødmefulle stemmer som kler hverandre i en fin låt i sin sjanger. Men så jordnært og sanselig som dette er, skal det godt gjøres å vinne fram i Melodi Grand Prix. Det måtte i så fall bli denne kvelden da alt kan skje.





6: Gåte

Artistpresentasjon til Melodi Grand Prix 2024 Gåte kommer med låta «Ulveham»når de entrer årets utgave av Melodi Grand Prix. (Heiko Junge/NTB)

---

Gåte

«Ulveham»

---

Gåte får nok et lite favorittstempel i denne omgangen. Det er et par artister som trolig ville blånektet for noen år siden om det ble påstått at de skulle ende på MGP-scenen. Kanskje gjelder det folkrockbandet Gåte, et av Norges tøffeste liveband som mikser folkemusikk, rock og norrøn og europeisk folklore. Gåte i MGP? Visste John Stenersen fra Wardruna hva han sa ja til da han nylig erstattet felespiller Sveinung Sundli? Sistnevnte skrev for øvrig skrev MGP-låten sammen med Ronny Janssen til Gåtes EP «Vandrar» som kom i fjor. Sveinung og søsteren Gunnhild Sundli startet Gåte sammen med blant andre gitarist Magnus Børmark i 1999. Etter seks år som et av landets største rockeband la de ned bedriften, men gjorde comeback i 2017.

«Ulveham» er umiskjennelig Gåte, et ritt av et stort og viltvoksende rockeepos tuftet på folkemusikken og sagnene, og med Gunnhild Sundlis vokal svevende over det hele som en mektig vind. Versjonen av «Ulveham» de entrer MGP-scenen med, er nær to minutter kortere enn EP-versjonen, og det er først og fremst oppbygningen og «bruene» som har fått lide. Nå føles låten litt for tettvokst, som om de presser inn maksimal mengde «power» og mister litt av nyansene i det kontante øset. De spiller sist i denne delfinalen. Tilfeldig eller ikke? Vi tipper uansett vokalen og kraften i låten bærer dem helt hjem til Trondheim.