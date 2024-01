Vanskelig å begripe hvorfor noen burde løse billett til denne filmen

---

2

FILM

«Dark Windows»

Regi: Alex Herron

Norge/USA – 2023

---

Selv om «Dark Windows» har engelsk dialog (med et assortert utvalg av aksenter) og tilsynelatende utspiller seg i USA, så er denne slasher-filmen en norsk produksjon spilt inn på location i Ringsaker kommune. Regissør Alex Herron kommer selv fra Drøbak, og markerte seg med flere internasjonale musikkvideoer før han spillefilmdebuterte med norskproduserte «Leave» (2022). En ungdomsvennlig satanist-thriller som var helt kompetent iscenesatt, men fort glemt og ikke særlig spennende. «Dark Windows» var allerede ferdig innspilt da «Leave» dukket opp på kino, og er om mulig enda mer anonym, generisk og lettglemt. Den typen anemisk lavbudsjettfilm det er vanskelig å legitimere som noe annet enn en ren forretningsavgjørelse, sjangerøvelse og demonstrasjonsmodell for Harrons tekniske kompetanse.

De fleste bak kamera er norske: inklusive manusforfatteren Ulvrik Kraft – som er kreditert under det barske actionhelt-dekknavnet Wolf Kraft. Han har kommet opp med en erketypisk «I Know What You Did Last Summer»-variant som er så forutsigbar at den står i fare for å bli selvparodisk. Stopp meg om du har hørt denne før: en vennegjeng begir seg ut på biltur for å dra på hyttetur, der de blir terrorisert av en maskert morder. Det er bare å belage seg på flere dronetagninger av en bil som kjører gjennom tett skog, dårlig mobildekning og mye virring rundt i mørket mens vi ser konturene av en skummel skikkelse. I likhet med rundt åtti prosent av alle norske grøssere tar «Dark Windows» i bruk den norske naturen som gratis produksjonsverdier, men prøver samtidig å narre oss til å tro at Hedmark-skogene egentlig befinner seg i USA. Ha ha, ikke så veldig.

Fra den norske filmen «Dark Windows». (SF Studios )

Traumatiserte Tilly (tyske Anna Bullard) får skylda for en tragisk bilulykke som tok livet av midtpunktet i kompisgjengen: Ali, mens vennene Peter (Rory Alexander) og Monica (Annie Hamilton) slapp unna kollisjonen med mindre skader. Stemningen er veldig ladet etter Alis begravelse, så Monica foreslår at de drar på en hyttetur der absolutt ingenting skummelt sikkert kommer til å skje i det hele tatt. Neida. Peter prøver å tine opp den anstrengte stemningen med kleine morsomheter om trekantsex, mens Monica føler det er en god ide å invitere avdøde Alis sørgende ekskjæreste Scott til hytta. Vel, mer enn en hytte. Egentlig Sveinhaug gård på Ringsaker, et stort sommerhus med mange rom - samt en skummel kjeller som blir introdusert som et plottpoeng, og deretter ikke utnyttet i det hele tatt.

Man kunne ha håpet at dette minimalistiske utgangspunktet kanskje kunne fungere ok som et springbrett til å skape spenning, men dessverre ikke. Mesteparten av tiden vies til såpeopera-intriger om sorgbearbeiding, Peters arvelige alkoholisme, farene med fyllekjøring og overtydelige dialogscener der skuespillerne strever med å puste litt liv i disse endimensjonale rollefigurene. Siden det bare er tre stykker av dem i sommerhuset er det få muligheter til å kverke dem på kreative måter, så isteden må stakkars Tilly hale ut spilletiden ved å spankulere rundt i huset mens vi ser konturene av en maskert skikkelse i periferien. Etter at denne truende plageånden blir introdusert prøver filmen å lufte ideen om at de kanskje blir hjemsøkt av spøkelset til Ali isteden, men det er jo ikke særlig kløktig manusarbeid.

Den norske skrekkfilmen «Dark Windows» er stusselige greier, mener vår anmelder. (SF Studios )

Selv med en spilletid på minimale åtti minutter må Herron trå vann til han får krampe i bena, frem til et forutsigbart klimaks der morderen blir avslørt som akkurat den vi forventer at det er. Men det må sies at «Dark Windows» runder av med et oppfinnsomt, vodka-relatert drap som egenhendig hever helhetsinntrykket litt - og forsikrer at filmen i det minste har et minneverdig minutt. Det er imidlertid sørgelig langt fra nok til å bære en hel kinofilm.

Som skrekkfilmentusiast vil man gjerne heie frem norske regissører som satser på kommersiell sjangerfilm, men det er vrient å opprettholde entusiasmen når man står overfor noe så til de grader uinspirert, tafatt og patologisk retningsløst. Selv med takhøyde for begrensningene som ligger i lage film på mikrobudsjett er ambisjonsnivået stakkarslig lavt, og det er nærmest umulig å legitimere at noe så til de grader bagatellmessig settes opp på kino. Absolutt alle elementer; fra ide og utførelse til filmplakat og tittel bærer preg av de enkleste løsningene hele veien. Da jeg anmeldte Alex Herrons «Leave» håpet jeg velvillig at den debutfilmen ville bli et trappetrinn på vei til større og bedre ting. Isteden viste det seg å være et hopp nedover til noe mindre og dårligere.

Den totale mangelen på kreativitet, oppfinnsomhet, formål, puls eller engang basisforståelse av skrekkfilmsjangeren er direkte deprimerende. Ekstra deprimerende fordi Herron er en teknisk kompetent filmskaper som vet hvor han skal plassere kameraet, og de unge skuespillerne gjør sikkert så godt de kan med materialet de er tildelt (Anna Bullard burde være en sterk kandidat hvis noen bestemmer seg for å lage en engelspråklig kabelserie om Mette-Marits unge år). Det er vanskelig å begripe hvorfor noen følte at dette var en historie verdt å fortelle, eller at noen burde betale billettpenger for å se en film som tilbyr tilskueren så lite. Stusselig.