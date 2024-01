NRK og Israels deltakelse i Eurovision Song Contest skal opp i Kringkastingsrådet

Deler av NRKs nyhetsdekning av krigen i Gaza skal også tas opp som eget tema i årets første kringkastingsråd, men første punkt på dagsorden for rådets medlemmer handler om NRK og Israels deltakelse i Eurovision Song Contest i Malmö i mai.

NRK har tidligere gjort det klart at statskanalen ikke vil gjøre noe som fører til en boikott, men støtter den europeiske kringkastingsunionen EBU avgjørelse om å la Israel få delta i årets finale sammen med 36 andre land.

NRK, Israel og årets Eurovision Song Contest er på dagsorden i årets første møte i kringkastingsrådet. Her er kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen og leder Snorre Valen i et tidligere k-rådsmøte. (Stian Lysberg Solum/NTB)

I forkant av møtet har kringkastingsrådets sekretariat mottatt rundt 80 reaksjoner som handler om NRKs avgjørelse, et heller beskjedent antall reaksjoner sammenlignet med omstridte NRK-saker som har blitt tema ved K-rådets bord det siste året.

NRK, Israel og Eurovision Song Contest

En vesentlig grunn til at dette blir tema er at flere medlemmer i rådet har ønsket at NRK, Israel og Eurovision blir tatt opp nå, forteller K-rådssekretær Erik Skarrud til Dagsavisen.

– Det er flere rådsmedlemmer som har meldt dette inn som sak. Det foregår aksjoner og demonstrasjoner og dette temaet er en del av mediebildet siden Eurovision Song Contest-landene ble presentert før jul, sier Skarrud i NRK.

Aksjon for drepte journalister på Gaza Før delfinalen i MGP var demonstrantene fra Aksjonsgruppa for Palestina på plass på Marienlyst. De ønsker at Norge og NRK skal jobbe for utestengelse av Israel fra Eurovision 2024. (Annika Byrde/NTB)

Dagsorden i kringkastingsrådets møter blir blant annet satt av antallet klager som kommer inn, men den blir også laget etter rådsmedlemmenes utvalgte saker fra klagebunken. Dermed skal NRKs toppledelse gjøre rede for NRKs syn og tanker rundt spørsmålet Israel og Eurovision Song Contest i dette møtet. Temaet Israel Hamas og Gaza har vært tema i K-rådet tidligere også, da publikums reagerte på vitser og satireinnslag om denne krigen i «Nytt på nytt» i fjor høst.

– Det er ikke helt klarlagt hvem fra ledelsen som skal redegjøre for NRKs ståsted, men det er fast rutine at NRK-ledelsen alltid er til stede under rådsmøtene, sier Erik Skarrud. Som regel er også kringkastingssjefen selv også med på disse møtene i NRKs rådførende organ.

Protestene fortsetter

Ettersom et tredvetalls klager på NRK, Israel og Eurovision har kommet etter at innkallingen til årets første rådsmøte var sendt ut til medlemmene, kan de bli tema ved neste møte i samme råd. Foreløpig har ikke publikumsreaksjonene vært så mange at de kan kalles en klagestorm, og pågangen til K-rådet i denne saken er moderat sammenlignet med fjorårets pågang fra publikum i saker som Sophie Elise-debatten (4.600 klager), eller Bamsegutt-kontroversen (282 klager). Men klagene på vinterens første sak i K-rådet, lander stadig i sekretariatets innboks i en strøm som kan fortsette fram til det er finalefest i Malmö i mai.

Demonstrasjon utenfor NRK Da NRK presenterte årets Melodi Grand Prix-aritster var de første demonstrantene på plass utenfor Marienlyst i vinterkulda. Protestene handler om Israels deltakelse i årets Eurovision Song Contest. (Heiko Junge/NTB)

Noen av klagene har samme ordlyd, mens andre har skrevet egne brev til K-rådets sekretariat. Felles har de kravet om at NRK gjør mer for å stoppe Israels deltakelse i Eurovision, noen ønsker at NRK selv boikotter årets finale i Malmö som protestmetode, mens noen melder at de ikke kommer til å se årets finaleshow som følge av Israels deltakelse.

Det var i desember i fjor den europeiske kringkastingsunionen informerte om at Israel ikke ville bli utestengt fra Eurovision som følge av landets krigføring i Gaza.

Protestene har økt den siste tida, samtidig som krigshandlingene i Gaza mellom Israel og Hamas fortsatt pågår. Her hjemme har 18.300 har signert artisten Marthe Valles opprop «Utesteng Israel fra Eurovision!», og underskriftskampanjen «Nei til Israels deltakelse i Eurovision 2024» hadde 4413 underskrifter da dette oppropet ble avsluttet like før jul.

Øker sikkerheten før MGP-show

NRK har varslet at de vil øke sikkerheten ved neste direktesending av Melodi Grand Prix, etter at Rødt-politiker Jorunn Folkvord tok seg opp på scenen under sending på første delfinale. Demonstranten med palestinsk flagg med seg rakk å si «det pågår en krig, Norge kan gjøre mer» før hun ble hentet av scenen. Før sending demonstrerte Aksjonsgruppa for Palestina utenfor publikumsinngangen på Marienlyst, med krav om at Norge og NRK må jobbe for utestengelse av Israel fra Eurovision 2024. Aktivister var også på plass da NRK hadde MGP-lansering uka før. Demonstrantene krever at Israel blir utestengt fra Eurovision 2024, og at Norge og NRK aktivt krever at dette skjer. «Gi oss folkefest og ikke folkemord!», var beskjeden fra aktivistene.

At Israel skal være med i Eurovision har blant annet fått 1300 finske artister til å oppfordre den finske allmennkringkasteren YLE om å legge press på EBU for å få å utestengt Israels bidrag i år, og ber YLE selv boikotte showet om så ikke skjer.

EBU har argumentert med at Eurovision Song Contest er et ikke-politisk arrangement, men samme forsamling av europeiske kringkastere valgte å boikotte Russland fra konkurransen etter invasjonen av Ukraina i 2022.

NRK og Israel skal også opp som tema seinere i årets første møte i Kringkastingsrådet. Da er det NRKs kildebruk i spørsmål om antall døde i krigen mellom Israel og Hamas det skal snakkes om. K-rådet har mottatt 183 klager fra publikum på tema Israel, Hamas og Gaza, der klager og reaksjoner kommer fra begge leire.