Norske «Sex» til Berlin for verdenspremiere

«Sex» er tittelen på filmen med Thorbjørn Harr og Jan Gunnar Røise i rollene som feierne som en dag overrasker hverandre i lunsjen med blant annet å snakke om det å ha sex med andre menn.

Det er første film ut i en trilogi, som først skal vises på kino fra 1. mars og så på Viaplay. Nå er det klart at «Sex» først blir å se under den internasjonale filmfestivalen i Berlin, i sideprogrammet Panorama 17. februar.

– Med «Sex» forsøker jeg å utforske seksualitet i vid forstand, men også åpne opp et rom for hva menn kan snakke om når det gjelder seksualitet, kjønn og identitet, sier Haugerud, som står for både manus og regi. Han har også planene klare for oppfølgerne «Drømmer» og «Kjærlighet».

– Som første film i en kommende trilogi, er det ekstra tilfredsstillende at «Sex» har funnet veien til en av verdens mest betydningsfulle filmfestivaler, sier Haugerud, som vant en rekke priser for forrige film, «Barn» (2020), blant annet rekordmange Amanda-priser – hele ni – og Nordisk Råds filmpris.