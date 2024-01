Sterke skuespillere gjør en rørende «Rain Man»

---

4

TEATER

«Rain Man»

Av Dan Gordon

Regi: Hanne Tømta

Med: Bjarte Hjelmeland, Nicolai Cleve Broch, Anette Amelia Larsen, Jannike Kruse, Ulla Marie Broch, Per Frisch

Christiania Teater

---

I 1988 skapte Dustin Hoffman og Tom Cruise filmhistorie med «Rain Man», regissert av Barry Levinson. Historien om to umake brødre som knytter forrevne og umulige familiebånd sammen igjen, er en sjeldent minneverdig «feelgood»-klassiker. Filmen ble belønnet med fire Oscar-statuetter, blant annet for Beste film og beste mannlige hovedrolle. Nå spilles teaterversjonen av filmen i Oslo for første gang, med Bjarte Hjelmeland i Dustin Hoffmans Oscar-rolle som Raymond Babbit, og Nicolai Cleve Broch som broren Charlie.

Den svært produktive og allsidige manusforfatteren og skuespilleren Dan Gordon har skrevet teaterversjonen av «Rain Man» basert på filmen, som i sin tur hadde et originalmanus skrevet spesifikt for film. Fraværet av alt det som ligger mellom dialogen og situasjonene i filmen, gir noen utfordringer også for teamet og ensemblet som setter opp stykket på Christiania Teater. Gordons manus er nærmest episodisk, og regissør Hanne Tømta har valgt å vektlegge de to hovedfigurenes ulike personligheter og humoren som ligger i timing og dialog. Hun gjør en solid jobb med å bringe en begrenset tekst – og kontekst – til scenen.

Bjarte Hjelmeland (i midten) som Raymond Babbit i teaterversjonen av fillmen «Rain Man» på Christiania Teater. Her flankert av Anette Amelia Larsen, Nicolai Cleve Broch og Per Frisch. (Fredrik Arff/Christiania Teater)

Historien starter med Charlie, som driver med import og salg av biler i luksusklassen. Nå har han mellomfinansiert et stort parti biler gjennom lån og forskudd, og risikerer å miste alt hvis han ikke får bestillingen gjennom tollen. Charlie etableres fra første scene som en manipulator og iskald lurendreier, og det er ikke helt lett å føle sympati med han der han ubekymret vipper over avgrunnen samtidig som han behandler kjæresten Susan (Anette Amelia Larsen) med likegyldighet. Så dør faren han ikke har hatt kontakt med siden tenårene, og han etterlater seg en betydelig arv. Og en hemmelighet.

Det viser seg at Charlie arver bare smuler samt det som var årsaken til at han og faren røk uenige for alle disse årene siden. En bror Charlie ikke har visst om, arver formuen. Broren Raymond har bodd beskyttet og i sin egen verden i en institusjon helt fra barndommen av. Han er autist, har klisterhjerne og er sterkt endringssensitiv. Penger som begrep eller sosiale koder skjønner han seg derimot ikke på. Dels i sinne, dels i desperasjon, «kidnapper» Charlie Raymond ut av hans trygge rammer og legger ut på en strabasiøs reise tvers gjennom USA i håp om å få det han mener er hans rettmessige del av farsarven.

Christiania Teater har på kort tid blitt et Oslos svar på Londons West End når det kommer til repertoar og publikumskontrakt. Allerede har teatersjef Bjarte Hjelmeland skapt et velsmurt privatteater der dels kommersielt rettede forestillinger som «Et glass til» og «Et dukkehjem 2» ivaretas med sterk kunstnerisk integritet. «Rain Man» føyer seg inn i denne repertoarpolitikken. Med Hjelmeland selv og Nicolai Cleve Broch i hovedrollene, oppfylles publikums forventninger. Og forventninger er det all grunn til å ha. De to skuespillerne er både samstemte og finstemte i samspillet, og det er de som gir en i utgangspunktet statisk forestilling oppdrift og energi.

Nicolai Cleve Broch og Bjarte Hjelmeland er overbevisende som brødrene Charlie og Raymond Babbit i teaterversjonen av fillmen «Rain Man» på Christiania Teater. (Fredrik Arff/Christiania Teater)

Broch spiller Charlie som en oppfarende og følelsesløs skittstøvel med et ego og en selvbevissthet som er tilnærmet grenseløs. Han driver handlingen i måten han interagerer med Hjelmelands Raymond, som han med stor overbevisning gir trekkene som kjennetegner en autists væremåte. Han spiller Raymond med både kjærlighet og respekt, og når han er den som vekker latteren er det på en måte som ikke gjør narr av, men frir til det menneskelige i situasjonen. Begge har en timing som er formidabel, og replikkene, banningen, utbruddene og de etter hvert ømme tegnene til et tettere brødreforhold sitter som skudd. Det e godt gjort all den tid Hjelmeland spiller en mann som konsekvent unngår blikkontakt.

Hjelmeland, her på østlandsk og ikke bergensk, briljerer også når Raymond ordrett og med amerikansk TV-patos og innlevelse siterer kjente programvignetter fra favorittprogrammene på TV.

Nicolai Cleve Broch, Jannike Kruse og Bjarte Hjelmeland i «Rain Man». (Fredrik Arff/Christiania Teater)

Her er flere fine sideroller. Larsen har den største og tydeligste av disse som Charlies kjæreste, og står for en av stykkets mest rørende scener når hun viser Raymond hva et kyss er. Jannike Kruse og Ulla Marie Broch (begge i flere småroller), spiller i likhet med Frisch på lag med Tømtas regi hvor det dempede og inderlige, men også lett humoristiske, ikke overdøver men snarere støtter opp under Hjelmeland og Cleve Brochs rolletolkninger.

Filmens styrke var oppbygningen av forholdet mellom brødrene gjennom selve forflytningen i denne reisen som vi ble invitert med på. I teaterstykket er det snarere holdeplassene i historien som blir manusets drivkraft. Hotellrommene, flyplassen, kontoret til Charlie, institusjonen drevet av doktor Bruener (Per Frisch). Gjermund Andersens scenografi er både smart og virkningsfull, en lang benk som gjennom lyssetting og dreininger skifter «ham» og blir både kontordesk, bar og hotellrom. Martin Myrvolds lysdesign er dus og smakfull, og på veggen bak vises uklare bilder av et motellskilt, en skyskraperjungel eller andre ring som forsiktig plasserer historien i USA. De får rekvisittene forklarer tidskoloritten.

Bjarte Hjelmeland som Raymond har liten forståelse for sosiale koder. Her med Nicolai Cleve Broch og Anette Amelia Larsen som henholdsvis Charlie og Susan i «Rain Man». (Fredrik Arff/Christiania Teater)

Charlies småaggressive «gi faen»-holdning og nedlatenhet overfor broren skal etter hvert smelte, og Raymond på sin side skal løsne rammene rundt det enorme behovet for rutiner og vaner. Forestillingen lider litt under det sterkt situasjonsbetingede, som gir abrupte hopp istedenfor den langstrakt utviklingen som leder fram mot fortellingens ikoniske scener, som for eksempel hvem «Rain Man» er. Da blir det opp til skuespillerne å nå inn til kjernen, hvor to brødre med helt ulikt utgangspunkt etter hvert skal finne hverandre og hverandres verdisyn i noen rørende og fint formulerte scener. Men lønnesirupen, den må fortsatt stå på bordet før pannekakene serveres.