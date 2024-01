Ikon og kameleon: Kate Moss fyller 50

Bildene i den nye boka stammer fra en serie motefotografier som var nær å gi fotograf Glen Luchford sparken. En sommerdag i juni 1994 reiste han og den britiske fotomodellen Kate Moss, da bare 20 år gammel, til New York på oppdrag for magasinet Harper’s Bazaar. De skulle lage en serie motebilder med verdensbyen som bakteppe. Luchford, som hadde sett Scorseses film «Taxi Driver» har fortalt at han var veldig begeistret over at byen fortsatt ut slik den gjorde i filmen og insisterte på å ta alle bildene i svart-hvitt og med et kornete og røft reportasjepreg.

Fotografen Glen Ruchford valgte å fotografere Kate Moss i svart-hvitt, det falt ikke i god jord hos magasinet Harper's Bazaar. (Glen Ruchford)

Bildene be ikke godt mottatt av magasinets redaktør, som nektet å trykke svart-hvitt-bilder og syntes Moss’ så skitten og uflidd ut. Fotoserien og historien om den, er nå publisert på nytt i en ny bok som har fått tittelen «Roseland». Boka inneholder også mange av bildene som aldri tidligere er blitt publisert.

«På en uutslettelig måte fanger bildene energien og skjønnheten til Kate Moss, forelsket og på randen av stor berømmelse, og energien og lyset i en by som også var i ferd med å endre seg» skriver avisen The Guardian, i sin omtale av boka som nå er utgitt av Idea Books.

Var inspirert av filmen Taxi driver - Glen Ruchfords bilder av Kate Moss er like mye et portrett av en by som av mote. (Glen Ruchford)

– Det er like mye en bok om New York som det er en bok om Kate, har fotografen Glen Luchford selv sagt, og tittelen Roseland henspiller på ballsalen i Midtown NY, som var vertskap for orkestrene til jazzalderens storheter Louis Armstrong og Count Basie. Men mest av alt markerer bildene det ekstraordinære øyeblikket i moten da Moss, som fyller 50 år den 16. januar, ble kastet inn i motens stratosfære der hun skulle bli den mest innflytelsesrike supermodellen – ikke bare i sin generasjon, men noensinne.

Fornektet alder

I et intervju med The Sunday Times i fjor fornektet supermodellen alderen sin da hun sa til avisen:

– Jeg fyller ikke 50, uttalte hun før hun forklarte at hun fornekter at hun blir eldre:

– Nei, jeg tenker ikke på det. Jeg føler meg ikke som 50, la hun til i avisens spørsmål om hennes 50-årsdag.

Det er langt fra Croydon, London til New York - men Kate Moss ble fraktet som en dronning mellom verdensbyene med Concorde etter at hun slo gjennom som modell. (Glen Luchford)

Tidligere gikk en fashionmodell ut på dato når hun bikket 25. Demokratiseringen av motemediene de siste 20 årene har endret dette. I dag ser vi folk i alle aldre boltre seg på plattformer som Instagram og TikTok. Men for en modell av den gamle skolen – det vil si: bli oppdaget som 14-åring og hyret av et tradisjonelt modellbyrå med klare kriterier for høyde og vekt – har Kate Moss åpenbart strevd litt med å forholde seg til aldring. Og da Sunday Times spurte om hun bruker injeksjonsbehandlinger som fillers eller Botox, svarte hun med et glimt i øyet som signaliserte at det ikke er helt sant:

– Ingen kommentar. Au naturel. Neste spørsmål, takk.

Fjortis fra Croydon

Da Kate Moss dro til New York med Glen Luchford hadde hun allerede slått stort gjennom som modell, og prydet verdensbyen på store reklameboards for Calvin Klein. Ungjenta fra Croydon i sør-London var blitt oppdaget 6 år tidligere. Det skjedde på en JFK-flyplassen i 1988. Moss var da 14 år gammel og på vei hjem fra ferie da hun ble lagt merke til av Sarah Doukas, grunnleggeren av modellbyrået Storm Management som booket henne inn som ett av byråets nye fjes.

I 1990 tok fotograf Corinne Day en serie svart-hvitt-fotografier av henne, stylet av Melanie Ward, for magasinet The Face. Tittelen på moteserien var «The 3rd Summer of Love» og legemliggjorde det tidlige 90-tallets ungdommelige optimisme og livsglede.

Faksimile The Face (Faksimile)

Bildene, der Moss poserte på en strand og blant annet viste en brystvorte vakte oppsikt av flere grunner. For det første var det mer nakenhet enn man var vant til i motereportasjer på den tiden. Og selv om det ennå skulle gå lang tid før den konservative motebransjen aksepterte den nye trenden, la fotografer, designere, stylister og den mer progressive delen av magasinbransjen – som bladene The Face og iD – sin elsk på den nye realismen i motefotografiet.

Nittitallet var et tiår da sjangeren beveget seg bort fra paradigmet om en idealisert og klassisk skjønnhet og over til et nytt språk som var knyttet til livsstil, pop- og ungdomskultur. I en global bransje besatt av perfeksjonisme og diktatoriske idealer ble den hverdagslige øyeblikksestetikken og Kate Moss, naturlige avslappede grunge-look mer relevant for yngre seere. Visuelt ga hun opphav til flere nittitallstrender, fra waif-trenden – ung, tynn, usminket og alveaktig – til den langt mørkere heron chic-estetikken. Det var et stilbrudd som snart ble slått mynt på av mer spekulative krefter i bransjen, som amerikaneren Calvin Klein.

Watchf Associated Press Domestic News New York United States APHS55399 TODD OLDHAM SPRING 1995 Fra anonym tilværelse i Croydon til livet som supermodell i New York: her går kate Moss på catwalken for Todd Oldham i 1994. (MONIKA GRAFF/Ap)

Bad girl

Kjederøykende og festglad, med hang til sene kvelder og utagerende kjærester, ble Kate Moss fort også motens bad girl privat, med et image som befant seg lysår unna modellbransjens påståtte askese. Av og til har det gitt store riper i lakken, som i 2005 da hun og daværende kjæreste, Babyshambles-vokalisten Pete Doherty ble fotografert mens de tilsynelatende sniffet kokain i et platestudio.

US-DRUGS-DOHERTY-MOSS-KISS Med kjæresten Pete Doherty på et kunstevent i 2005. (Scott Wintrow/AFP)

Bildene havnet på forsiden av en britisk tabloidavis, og skandalen førte til at Kate Moss mistet en rekke modellkontrakter, deriblant en millionkontrakt med svenske H&M . Selv har hun sagt til avisen The Mirror at hun opplevde å bli gjort til syndebukk for en hel bransje og at bunnpunktet var å bli truet med å bli fratatt foreldreretten til datteren Lila som hun har med magasingründer Jefferson Hack.

Men venner og kollegaer tok henne i forsvar: eksen Johnny Depp, som hun datet på slutten av nittitallet stilte på britisk morgen-TV og forsvarte henne og designer Alexander McQueen stilte på catwalken med T-skjorte med påtrykket teksten «We love you Kate».

MCQUEEN Alexander McQueen viser sin støtte til sin gode venn og favorittmodell Kate Moss under en motevisning i Paris i 2006. (REMY DE LA MAUVINIERE/AP)

En kameleon

Skandaler til tross dabbet aldri karrieren av, og med mer enn 40 Vogue-forsider og oppdrag for samtlige av de store designerne, som Chanel, Louis Vuitton og Calvin Klein, kan en trygt slå fast at skandalen gjorde Kate Moss enda mer populær. Til tross for at hun måler knappe 170 centimeter over bakken har hun gjort suksess på catwalken, og hyllet av folk i bransjen. Men, det er som fotomodell hun har hatt aller størst betydning. Selv om dagene da hun figurerte i flere store kampanjer og prydet alle VOGUE-forsidene samtidig er over, er 49-åringen, som også kan skrive designer og gründer på CV’n, fortsatt ettertraktet, både som reklame-, mote- og kunstmodell. Hun er blitt malt av Lucian Freud, skulpturert av Marc Quinn, besunget av eksen Pete Doherty og til og med blitt rappet om av Playboi Carti og Kanye West.

Auksjonshuset Christie's henger opp Lucian Frueds nakenportrett av den gravide supermodellen Kate Moss i 2004 i London. Bildet er ett av de få portrettene kunstneren har malt av en kjent eller berømt person. (JIM WATSON/AFP)

I anledning 50-årsdagen deler fem fotografer som har tatt klassiske bilder av modellen, sine tanker om samarbeidet i The Guardian. Hun hylles som et arbeidsjern, en person som evner å overraske, en kameleon à la David Bowie som alltid fornyer seg og nærmest instinktivt vet hva som fungerer på bilder.

Norgesvenn

I dag har Kate Moss’ datter Lila fulgt i mammas fotspor og selv gått inn i modellverdenen. I mars avslørte Lila at hun fortsatt lærer av moren og til og med bruker henne som inspirasjon til antrekk.

Litt norgesvenn må det være lov til å si Kate Moss er også. Skulpturen av Kate i sprikende yogapositur vakte lenge stor oppsikt i Folketeaterpassasjen i Oslo. Marc Quinns mektige skulptur i hvit bronse var allerede en stor kunstsnakkis da eksen til Christian Ringnes avduket den foran åpningen av Folketeateret i 2009 – en muse av dimensjoner, også innen kunsten og i Oslo.

France Fashion's Future Sammen med datteren Lila Grace Moss for Fendi's SS 2021 haute couture-visning i Paris (Francois Mori/AP)

