Her hviler Kongsbergs grunnlegger

Det er i år 400 år siden den beduggede kong Christian 4. av Danmark og Norge sto oppe i Funkelia og veivet med armene, sikkert glad for at han hadde fått kloa i sølvgruvene som nettopp hadde startet opp, og som han hadde beordret skulle tilhøre kronen, og som skulle komme til å gi gevinst og rikdom i mange år fremover.

For da Christian Kvart pekte ut det som skulle bli Kongsberg, byen kjent for sølv, ski, jazz og teknologi, hadde han visstnok så høy promille fra en fuktig frokost, eller lunsj som vi sier i Norge, at han pekte feil, så byen kom til å ligge litt bortenfor der den opprinnelig var tenkt.

Men det spilte kanskje ingen rolle. Kongsberg ligger der fremdeles, øverst i Lågendalen og nederst i Nummedal, og ingen går vel rundt og tenker på at den ligger litt feil plassert?

Neppe.

Det viktigste for Kongsberg, det som har satt byen på kartet og gitt vekst og status, og som er grunnlaget for byens eksistens, er sølvgruvene.

På midten av 1700-tallet var faktisk Kongsberg Norges nest største by, takket være sølvgruvene. Kongsberg var også det største bergverkssamfunnet i landet, som livnærte en hel by og vel så det. Sølvforekomstene skulle komme til å innbringe enorme inntekter til Danmarks krone og til Christian Kvart.

Vi liker jo å kalle kongen for en norgesvenn, på grunn av hyppig reisevirksomhet og for alle tiltak han satte i gang, selv om vi vet at drivkraften i hans interesse for Norge var å bruke Norges ressurser til å styrke kongemakten.

Det er mye å fortelle om denne berømte kongen, men i denne sammenheng ser vi kun på en liten bit, den som har med 400-års jubilanten han grunnla i 1624.

«Korset» er et kjent sted i Gruveåsen, med er det flott utsikt over Kongsberg. Her rastet kong Christian Kvart under sitt besøk våren 1624, etter å ha besett sin nye sølvgruve. I dag dominerer minnesmerket satt opp i 1960, men like nedenfor finnes et kulturminne fra Sølvverkets første år, den langt mindre «Frokoststeinen». (Alltrails.com)

Barnas sølvskatt

Men la oss gå 400 år og noen måneder tilbake, til sommeren 1623.

Historien forteller at det var de to barna Jacob Grosvold og Helga Wærp som oppdaget sølvet, og at funnplassen var på det som i dag er Kongens gruve.

Barnas fedre holdt Kongsbergs første sølvfunn hemmelig, de smeltet noe og solgte såkalt «under hånden». Hvis de to bøndene Grosvold og Wærp hadde sagt ifra om barnas store oppdagelse, hadde de aldri kunnet håpe på finnerlønn eller på annen måte fått kompensasjon.

Det fikk de heller aldri. De ble avslørt og oppdaget, og Wærp arrestert i Skien, mistenkt for å ha stjålet sølvet han solgte.

Bøndenes kår var nådeløse.

Rettssak fulgte og de to fedrene ble truet med dødsstraff. Heldigvis ble sølvåren funnet ved den påfølgende åstedsbefaringen, og det beviste at Grosvold og Wærp hadde snakket sant. Barna Jacob og Helga var sikkert glade for at fedrene fikk slippe ut av fengsel, og for at alt endte nokså godt. Men det ble samtidig bestemt at den som NÅ gikk opp på berget der sølvåren befant seg, uten kongens tillatelse, ville få dødsstraff!

De to familiene fikk ingen fortjeneste av at de hadde funnet en kommende milliardindustri. Men barna har fått to veier oppkalt etter seg, Helga Wærps vei og Jacob Grosvolds vei – på Skollenborg i Kongsberg. Tenk det.

Christian 4, født 12. april 1577, død 28. februar 1648. Formelt var han konge i 60 år, men han utøvet regjeringsmyndighet i 52 år. (Frederiksborg slot)

Frokost med promille

Tilbake til kong Christian.

Da han fikk høre om forekomsten beordret han selvsagt straks at sølvet skulle tilhøre kronen. Rundt om i hele Norge og Danmark ble det holdt takkegudstjenester, kongen forsto hva sølvfunnet skulle komme til å bety.

Det ble en slags tjuvstart av gruvedriften, når vi vet at Sølvverket formelt ikke ble startet før i 1624, ved kongelig resolusjon, som det så fint het. Altså en bestemmelse som krever kongens tilstedeværelse, eller godkjenning. I dette tilfelle var det altså kong Christian 4. Han ville selvfølgelig besiktige og inspisere sølvfunnene, så han la i vei med skip over Skagerak, og ankom Bragernes i Drammen våren 1624.

Deretter red han de fire milene over Eikerbygda og opp til funnstedet. Og det var herfra han beordret at den nye byen skulle ligge, og det er her turister kommer fra fjern og nær for å se. Både på den vakre utsikten og på stedet der kongen sto for 400 år siden. For da majesteten var vel fremme i Sandsvær ble det spist og drukket den berømte frokosten på dansk manér, ved den nåværende «Frokoststeinen» i Funkelia.

Men det var som nevnt ikke helt uproblematisk å peke ut stedet hvor sølvbyen skulle anlegges. Med et etter sigende nokså durabelig inntak av Rostockerøl, ble kong Christians promille i overkant av hva man på den tiden kunne regne for grunnpromillen gjennom dagen, slik at majesteten antakelig var sørpe full da han skulle peke ut den nye byens plassering, den ble liggende litt feil i forhold til opprinnelig plan. Det skal nevnes at det på 1700-tallet var helt vanlig å drikke mye alkohol, man drakk øl i stedet for vann fordi vannet ofte var forurenset, i alle fall i de store byene. Vannet på Kongsbergskauen kunne han nok saktens ha drukket. Men da hadde kanskje ikke Kongsberg ligget der den gjør i dag. Nå vel, man kan jo spekulere og tenke seg litt av hvert. Hva hvis, tenk om, og så videre.

Men by ble det, med eller uten promille. Konningsberg ble navnet, selvfølgelig oppkalt etter majesteten.

Deretter gikk det slag i slag med sølvgruvedrift, bygging av den nye byen, og anleggelse av vei, fra Drammen til Kongsberg, og som man kan oppleve deler av også i dag. Langs hele ruten er det satt opp bronseskilt med kongens monogram C4, som forteller om Sølvveien som ble anlagt for 400 år siden – Norges første riksveg.

Frederiksborg slott ved Hillerød, fødestedet til Christian 4. Selv om han rev ned det opprinnelige slottet og bygget nytt og større, beholdt han farens navn på byggverket. (Elisabeth Helgeland Wold)

Fødestedet Frederiksborg

Men la oss se litt nærmere på den fargerike og mektige kongen.

Christian Kvart regjerte i en mannsalder, og med tanke på levetiden til befolkningen på den tiden, kan vi kanskje si to. Det er bare nåværende regent dronning Margrethe den andre som slår Christian. Hvis man ser bort fra at han egentlig ble konge lenge før myndighetsalder etter sin salige far. Christian var knapt 11 år da faren døde. Derfor utnevnte det danske riksrådet en formynderregjering som besto av fire riksrådsmedlemmer under ledelse av Niels Kaas. Formelt var Christian 4. konge i 60 år, men han utøvet regjeringsmyndighet i 52 år.

Og faren var Frederik 2., som omsider hadde giftet seg med sin kusine etter flere mislykkede frierier, blant annet til Elizabeth den første av England og Maria Stuart av Skottland.

Heldigvis for Christian ble den ingen av de nevnte dronningene, hvis ikke hadde han jo ikke sett dagens lys. Men det gjorde han, 12. april 1577.

Fødestedet var det nye slottet Frederiksborg i Hillerød, bygget av faren, Frederik 2. Slottets første del hadde stått ferdig i 1560, og heldigvis for Frederik visste han ikke da at sønnen skulle komme til å rive ned rubbel og bit for å oppføre et større byggverk. For det gjorde nemlig den stormannsgale byggherre-sønnen Christian, da han lot oppføre det enorme Frederiksborg i hollandsk renessansestil. Han var likevel grei nok til at salige Frederik fikk beholde posisjonen som slottets navnefar.

Med unntak av slottskirken og riddersalen, er nåværende slott egentlig en kopi av Christians renessanseprakt – i 1859 brant nesten hele slottet ned. Heldigvis ble altså to av de viktigste delene spart for flammenes rov.

Christian 4.s foreldre, Frederik 2. og Sophie av Mecklenburg. Da Sophie giftet seg med sin fetter Frederik i 1572, var han 38 år gammel og hun 15. Maleri av Lucas Cranach den yngre. (snl.no)

Barndom med pryl og bank

Christians barndom var både omflakkende og ikke veldig harmonisk, etter nåtidens norm. Hans skolegang begynte i 1583, da han fikk rektor Hans Mikkelsen som lærer. Mikkelsen hadde myndighet til å utøve «tilbørlig strenghed mod kongens søn» og «ikke lade ham have sin egen vilje, men holde ham i god disiplin».

Men det var ikke bare på skolen at Christian måtte se opp for lusinger og pryl.

Christian ble som barn ofte jult opp av sin mor dronning Sophie av Mecklenburg (1557-1631), som på sin side fikk mye ros for sin strenghet mot sønnen.

(Selv kom aldri Christian til å slå sine barn, men han godtok at andre gjorde det. Datteren Leonora Christine fikk en gang så mye juling at hun som gammel kvinne fremdeles hadde arr på huden).

Christians mor dronningen var pur ung da han, det tredje barnet, ble født, og hun hadde altså hatt både samvittighet og mot til å tukte sønnen.

Hun hadde blitt gift med den 23 år eldre Frederik 2. da hun kun var 15 år, og de to fikk sju barn sammen.

I Frederiks dagboksnotater, som ikke kan ha vært særlig poetiske, kongen hadde nemlig vansker med å skrive, omtaler Frederik sin kone som min «Soffye». Hun fulgte ham på reiser rundt i landet, men la seg aldri opp i regjeringssaker. Først etter at Frederik var død, fikk pipa en annen glød. Da blandet hun seg inn, og ville at sine yngre sønner skulle ha andel i hertugdømmene.

Nest yngste sønn Ulrik ble riktignok hertug av Schleswig-Holstein, fullt så bra endte det ikke for den yngste, Hans, til tross for gode utsikter. Han skulle gifte seg med den russiske monarks datter, og motta store besittelser i Russland, men døde før bryllupet, kun 19 år gammel.

(I denne sammenheng kan det nevnes at selveste Jens Bjørneboe har skrevet boken Hertug Hans som omhandler prinsens liv, om noen skulle være spesielt interessert).

Lillebror Hans skjebne var på mange måter like trist som storebror kong Christians var formidabel. Den stakkars mor, enkedronning Sophie overlevde sin yngste sønn med nesten 30 år, men heldigvis hadde hun kongesønnen tilbake.

Christians mor var en driftig godseier med peiling på penger og business, og etterlot seg en stor arv.

I Roskilde domkirke ligger salige Christian i sin kiste sammen med noen av sine nærmeste; Den første konen Dronning Anna Cathrine (1575-1612), sønnen Frederik 3. (1609–1670) og svigerdatter Sophie Amalie (1628-1685). Her ligger også eldste sønnen Christian (1603-47), han som skulle ha vært konge, men som døde på vei til alkoholavvenning i Dresden. (Elisabeth Helgeland Wold)

Englandsfyll og Norgesreiser

Christian var språkmektig, og hadde bra peiling på historie, matematikk og musikk. Fullt så god teft og prioritering av politisk innsikt hadde han ikke skulle det etter hvert vise seg. Det ble til tider vanskelig å balansere fyrsten som en mild, rettferdig konge og som en krigerkonge.

Han ble likevel betraktet som en ytterst vellykket ung mann. Han var høy og atletisk, og dyktig i såkalte ridderlige idretter, han var også en iherdig og flink brevskriver, og etterlater seg flere tusen velformulerte brev. Han var sjarmerende, raus og sosial, men av og til kunne det nok bli litt mye av både det ene og det andre.

En historie forteller at kong Christian var invitert til urpremieren av Shakespeares berømte stykke «Macbeth» i 1606 i England. Men om han etterpå husket så mye av stykket er usikkert. Han hadde nemlig vært ravende full og visstnok lagd mer drama i salen enn det som forgikk på scenen.

Kongen burde ha holdt seg edru denne kvelden, for han kunne hatt godt av å få med seg innholdet av tragedien «Macbeth». Stykket handler kort fortalt om de ødeleggende fysiske og mentale effektene av å ha for høye politiske og maktfylte ambisjoner.

Men tilbake til norgesvennen Christian.

Han var begeistret for sin provins i nord, og besøkte Norge om lag 25 ganger. Faren Frederik derimot, hadde kun vært her én gang. Og mens faren fikk én eneste by på samvittigheten, Fredrikstad, fikk sønnen flere; Kongsberg, Kristiania og Kristiansand.

Under oppholdene i Norge, bodde Christian ofte på Sem setegård, også kalt Sem Kongsgård, på Eiker. Gården lå mellom Hokksund og Vestfossen med et gårdstun på begge sider av det som altså var Norges første riksveg, kongeveien eller sølv-veien.

Langs den gamle kongeveien mellom Kongsberg og Hokksund er det satt opp stener med Christian Kvarts monogram for å hedre og fortelle om veien som kongen anla, Norges første riksveg. (Elisabeth Helgeland Wold)

Eikerbygdas konge

Gården Sem ble etter hvert oppgradert og ombygget til et praktverk av en bygning, og skilte seg nok godt ut på bygda i Eiker. Kanskje minnet det gule teglstenshuset litt om det nye Rosenborg slott som Christian nylig hadde oppført hjemme i København, selv om Rosenborg var bygget i rød teglstein og var langt større, med alle sine tårn og karnapper. Men på Sem følte nok kongen seg hjemme, han bodde der gjentatte ganger. På kongens siste reise til Norge, i 1646, var han også på Kongsberg, og det er sannsynlig at han også da bodde på Sem.

Kongens mange opphold på Eiker har holdt liv i diverse historielag og foredragsholdere fra fjern og nær i vår tid, som har vært tiltrukket av kong Christians steder på vei til sølvbyen, og holdt liv i denne delen av historien. Bøker er skrevet og store utgravinger har funnet sted. Lokalaviser og fortidsminneforeninger har skrevet, dokumentert og fotografert om begivenhetene og bebyggelsen på Eikerbygda på begynnelsen av 1600-tallet.

Fremdeles kan man følge i sporene der kongen hadde befalt at det skulle anlegges vei. Det er rart å tenke at her satt han høyt til hest, på vei til sin nyanlagte by Konningsberg.

Kong Christian hadde bodd på Sem allerede i 1602, fra omkring 20. september til 4. november sammen med dronningen, Anna Kathrine. Og da han inspiserte sølvfunnet og grunnla Kongsberg i 1624, bodde han der i to uker. Da hadde han med seg sin hustru til «venstre hånd», Kirsten Munk.

Smedbrua, en av landets eldste steinhvelvsbruer, ligger langs Gamle Kongsbergvei, en del av Sølvveien, den gamle kongeveien. Brua ble bygget i 1767 av steinmurere fra Kongsberg Sølvverk. Den erstattet da en eldre bru av tre. Smedbrua ble fredet i 1960. Navnet stammer sannsynligvis fra en nærliggende plass, Smedmoen. (Elisabeth Helgeland Wold)

Kvinner og barn

Kongen var en driftig mann, på så mange måter. Han fikk 24 barn med fem forskjellige kvinner, hvor av kun den ene var dronning, moren til etterfølger Frederik den III.

Men en konge kunne gjøre som han ville og etter at dronningen var død, giftet han seg til «venstre hånd» med Kirsten Munk, men da hadde han allerede hatt et forhold til, og fått et barn med en annen Kirsten – Madsdatter. Og så var det Karen som var hans «maitresse», og med henne fikk han også et par barn.

Kirsten Munk ble moren til 10 av kongens barn. Med dronning Anna Cathrine hadde han fått seks. Dessuten fikk han altså barn med offisielle elskerinner og med kammerpiker, uten at det vakte oppstandelse. Og alle hans barn ble tatt godt hånd om.

Det var nærmest noe moderne og veldig humant over hvordan man behandlet kongens mange barn født utenfor ekteskap. Blant menigmann var jo dette synd og skam, mens for kongens «uægte» avkom ble det et liv i sus og dus, med viktige samfunnsoppdrag, staket ut allerede fra svært ung alder. Barna ble adlet og fikk navnet Gyldenløve, med alskens status og rettigheter.

Det eneste som ikke sidestilte dem med kongens legitime barn, altså dem han fikk med dronningen, var at de ikke kunne arve tronen. Det hadde kanskje vært litt for mye, selv for en konge som kunne bestemme nær sagt alt han ville. Og verre skulle det bli med Christians sønn og etterkommer, Frederik III, han som i 1660 innførte eneveldet ved statskupp. Men det er en annen historie.

I Christians regjeringstid, blomstret heksejakten, og kongen var opptatt av strenge straffer og en moralsk livsholdning hos folk. Han hadde en sterk tro på at Guds nåde tross alt var med ham, og han var ikke plaget av samvittighetskvaler for at han selv, i sin levemåte, brøyt grovt med sin egen moralpolitikk.

Her står den berømte og beryktede kong Christian Kvart i Roskilde domkirke, der kisten med hans levninger står. Flesteparten av Danmarks konger og dronninger har sitt hvilested i forskjellige gravkapeller i domkirken. (Elisabeth Helgeland Wold)

Fra suksess til nedleggelse

Tilbake til gruvene på Kongsberg.

I første omgang var det tyske bergfolk som kom til Kongsberg for å jobbe, og også for å slippe unna 30-års krigens herjinger i Europa. Mange norske familier i dag, stammer fra disse tyske bergfolkene.

Sølvgruvene nådde sin topp i 1770 med en arbeidsstokk på 4000 mann. Kongsberg var da Norges nest største by i folketall, med om lag 10.000 innbyggere. Bare Bergen var større.

Man trodde lenge at Kongsberg skulle bli Norges største by, og det var også derfor den enormt store kirken ble bygget. Den sto ferdig 1761. Det måtte seks mann til for å ringe med klokken og med 2400 sitteplasser er Kongsberg kirke en av Norges største.

Det var sølvverkets bergverkmester Joachim Andreas von Stukenbrock som tegnet kirken, altså var han også en svært dyktig arkitekt. Ellers var Stukenbrock en arbeidsom mann, som startet dagen ute ved gruvene allerede klokken fire om morgenen.

Man trodde lenge at Kongsberg skulle bli Norges største by, og det var også derfor den enormt store kirken ble bygget. Den sto ferdig 1761. Det måtte seks mann til for å ringe med klokken og med 2400 sitteplasser er Kongsberg kirke en av Norges største. (Elisabeth Helgeland Wold)

Han fikk dessverre aldri oppleve Kongsberg kirke ferdigbygget, han døde fem år før innvielsen. Men han fikk sin evige hvile utenfor sitt praktverk, hvor han og hustru Anna Cathrine har fått sitt gravminne med en stor granittstein. Kirken ble fullført av hans etterfølger Berghauptmann Michael Heltzen, gruvenes første norske bergverkmester.

Etter 1770 begynte det raskt å gå nedover med sølvverket. I 1805 var det stopp, fremdeles med 200 mann i arbeid, og mange av dem hadde ikke fått betalt lønn på lang tid, bare mat. Og det skulle bli mye verre. Etter sølvgruvenes stans ble det stor nød, sult og fattigdom. Amtmannen kunngjorde at « … drengebarn kunne fås ved Kongsberg sølvverk», da det ikke var bruk for dem lengre.

Fra 1815 ble det besluttet å gjenoppta drift av sølvverket igjen, og etter en treg re-start, ble det fra 1830-årene overskudd, så stort at sølvverket alene dekket 10 prosent av statsbudsjettet.

Etter første verdenskrig gikk det nedover igjen med sølvverket, og i 1957 sa Stortinget stopp. Denne gangen for alltid.

I Saggrenda, åtte kilometer utenfor Kongsberg, ligger inngangen til Sølvgruvene. I sommersesongen går det tog inn i fjellet til Kongens gruve, som er Norsk Bergverksmuseums besøksgruve. (Norsk Bergverksmuseum)

En moderne by med tradisjon

Denne saken har handlet mest om Kongsbergs grunnlegger, men vi må ta med bitte litt av alt det andre som 400-års jubilanten også er kjent for.

Mange drar til Kongsberg for å overvære en eller flere konserter i juli måned hvert år. Kongsberg Jazzfestival har holdt på i snart 60 år, og tiltrekker seg artister i verdensformat, med både norsk og internasjonalt publikum. Festivalen fremstår i dag som en av landets viktigste, med opptil 30.000 besøkende og mer enn 500 frivillige i sving. Byen står på hodet i noen heftige sommerdager hvert år, og publikum er alltid like begeistret og innbyggerne like stolte.

Vi må også nevne Kongsbergs skihistorie, med Birger Ruud i front. Som det første bysbarnet med ski på beina, satt han skibyen Kongsberg på kartet, han ble regnet som verdens beste skihopper før andre verdenskrig. Birger Ruud fikk, som første idrettsutøver i Norge, en statsbegravelse, og både en vei og en bronsestatue hedrer og pryder bybildet i Kongsberg.

Etter at sølvgruvedriften ble lagt ned, har annen industri tatt over. Tradisjonene fra Kongsberg Våpenfabrikk har gitt byen betydelige fagmiljøer innen produksjon av høyteknologivåpen, bildeler og utstyr til skipsfart, luftfart og olje- og gassindustrien. Kongsbergindustrien omsetter årlig for nær 40 milliarder kroner. Byen omtaler ofte seg selv som teknologibyen Kongsberg.

Og vi er mange som husker Kongsberg fra skidagene på folkeskolen. På 70-tallet ble vi busset fra Drammen til Kongsberg for å stå slalåm i Funkelia. Vi tenkte nok ikke så mye på kong Christian 4. mens vi svingte oss nedover Ormen Lange, Turisten og Eksperten, men vi var også på skolebesøk i sølvgruvene, som så mange andre.

Der ble vi plassert i små, klaustrofobiske togvogner for å bli fraktet inn i dypet av gruvene, med en lærer som beroliget med: «Dette ER ikke farlig, det er bare litt mørkt og trangt». Et par kilometer inne i fjellet var det iskaldt og mørk, og vi fikk høre om Kongsbergs gruvedrift gjennom tre århundrer.

Når man står der inne er det 350 meter med kompakt fjell over og 700 meter ned til bunnen av gruven, altså over en kilometer fra topp til bunn med gruve. Sammenlignet med gruvearbeiderne som tilbrakte et helt arbeidsliv i det kalde, trange mørket, ble traumene etter et lite gruvebesøk i fjerde klasse til å leve greit med.

Kong Christian 4. var kanskje ikke så opptatt av hvordan arbeidsdagen for de hardtarbeidende gruvefolkene var, selv om han var svært fornøyd med sølvet de fant. Han syntes nok det var deilig å være dansk i Norge, og var sikkert stolt av Konningsberg som han hadde grunnlagt. Og da spiller det vel ingen eller liten rolle om han pekte litt feil, den vårdagen for snart 400 år siden.

Kilder: NRK, snl.no, Wikipedia, tidsaand.no, roskildedomkirke.dk