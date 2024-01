Kraftsentrum for jazz og folk

---

Den ferske NRK-serien «Trollstemt» viser stort mangfold og sterk fornyelse i den norske folkemusikken. Her kommer to album som fra samme utgangspunkt høres ganske forskjellige ut, men er like spenstige og spennende.

Sigrid Moldestad er en allsidig sanger og felespiller. Sist vi skrev om henne kom hun med flott folkelig visepop på albumet «Tonen i meg» i 2021. Hun har også gitt ut ei barneplate siden sist, og nettopp vært på juleturné med den svenske duoen HalzeniusHedin. På albumet «Breim» går hun tilbake til toner som minner mer om dem som fikk henne kåret til Årets folkemusiker i 2010.

Breim er et dalføre i Nordfjord. Der har jeg vært mange ganger, men alltid på gjennomreise, i den vakre Våtedalen (som fikk sin egen låt på Moldestads «Tonen i meg»), med et fast stopp på Byrkjelo for boller hos Bakar-Jon. Det høres ekstra fint ut å ha fått sin musikalske oppvekst i dette området, der det etter sigende hang ei fele i annethvert hus. Moldestad tar nå for seg områdets tradisjonsmusikk, med en lang rekke slåtter fra hjemtraktene. Det meste framført solo, for, som hun skriver selv, å føle på friheten og kraften hun får ved å spille alene. Det er en fornøyelse å høre på, i en hel time.

Hun kommer med noen vidunderlige innslag av visesang på dette albumet også. Som «Å gjev eg hadde ei fele god». En ny melodi til en gammel tekst av Absalon Steinsaaker som godt kan være denne musikkens manifest: «Den sanne elsk mellom møy og mann/eg tolka best gjenom spelet». Bedre kan man vel ikke beskrive den sitrende spenningen i disse tonene og taktene.

CD-utgaven av «Breim» kommer med ei bok som forteller om bakgrunnen, med omtaler av mange av de gamle spellemennene fra distriktet. Albumet er spilt inn på Pederhuset, på en gammel gård hun tok initiativet til å restaurere og gjøre til et lokalt kulturhus. For å understreke at alt henger sammen med alt annet ble gården også arena for den store festivalen Norsk Countrytreff.

Sigrid Moldestad er også en sentral gjesteartist på det sterkt beslektede albumet «Eventyrferd» med Camilla Hole Trio, som kom i høst. Saksofonisten Hole kommer også fra Breim, men bor i Oslo, der hun blant mye annet er aktiv i OJKOS, orkesteret for jazzkomponister i Oslo.

Camilla Hole tar folkemusikken fra Breim langt videre på albumet "Eventyrferd". (Taragot)

Holes «Eventyrferd» var et bestillingsverk for den årlige Pederhusveka i 2022. Også her med slåtter og sanger fra Breim som utgangspunkt. De spilles på en helt annen måte enn på Moldestads album, med folketonene som utgangspunkt for reiser i både jazz og samtidsmusikk.

Åpningssporet «Kampen for tilværelsen» har en gammel begravelsessalme som inspirasjon til å videreføre sjangeren med norske folketoner på saksofon. Tradisjonsbærere som Jan Garbarek og Karl Seglem har popularisert uttrykket, men Hole har sin egen tilnærming, med en klar, luftig og eventyrlysten tone.

Titler som «Den dagen han vart bortførd av en UFO» og «Geitekillingane bygger hele verda i duplo» antyder at dette ikke er spesielt gammeldags. Tvert imot går brudemarsjen «Hyllest» langt inn i frijazzen. I trioen sin har Hole med Egil Kalman på bass og Knut Kvifte Nesheim på trommer. På albumet hører vi også gitaristen Torstein Slåen, som sine utradisjonelle bidrag tar den gamle musikken inn i framtida. «Rødhette, luren og himmelturen» går på denne måten hele veien fra en gammel vals til intens jazzrock.

Sånn lever alt på «Eventyrferd» opp til albumtittelen. Og jeg begynner allerede å glede meg til å stoppe for geitene som går der midt på E39 til sommeren.





