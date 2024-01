Er hun favoritten foran kveldens MGP-delfinale? Les våre anmeldelser her

Lørdag 13. januar går den første av i alt tre delfinaler i årets Melodi Grand Prix av stabelen fra NRK på Marienlyst. Av seks artister i hver delfinale går tre videre til finalen i Trondheim Spektrum 3. februar. Den som da går seirende ut skal representere Norge i den 68. utgaven av Eurovision Song Contest som går av stabelen i Malmö andre uken i mai. Her er hva vi tenker om de første seks artistene som skal kjempe om finaleplass i Trondheim, anmeldt i den rekkefølgen de opptrer i NRK-programmet.





1: Mathilde SPZ (feat. Chris Archer, Slam Dunk)

Artistpresentasjon til Melodi Grand Prix 2024 Mathilde SPZ med låta «Woman Show» ft. Chris Archer & Slam Dunk. (Heiko Junge/NTB)

Mathilde SPZ (feat. Chris Archer, Slam Dunk)

«Woman Show»

Line-Mathilde Espeseth, eller SPZ, er ingen nykommer innen house og dance, og deltakelse i Melodi Grand Prix er på ingen måte et sidespor i sammenhengen. Men kanskje hadde hun greid seg bedre uten to sidekicks. I beste fall kunne dette blitt en sjangerforvirret joker i hele dette spillet, men dessverre blir den nok bare en enerverende klubblåt som de har forsøkt å pimpe opp med litt rap på norsk oppi det hele - pluss en aldri så liten russefest. «Woman Show»-refrenget sitter godt, og SPZ har en vokal som kler sirkuset, men det hele ender med et plask i manesjen på grunn av to menn som kludrer til det meste.





2: Fredrik Halland

Artistpresentasjon til Melodi Grand Prix 2024 Fredrik Halland med låta «Stranded» er klar for årets utgave av Melodi Grand Prix. (Heiko Junge/NTB)

Fredrik Halland

«Stranded»

Fredrik Hallands karriere gikk bluesveien via gitaren til Los Angeles og Musicians Institute, og siden har han spilt med og komponert for en rekke store artister. Tilbake hjemme i Norge er bergenseren likevel en av de mindre profilerte navnene i den første delfinalen i Melodi Grand Prix. Han kommer med «Stranded», en enkel og følelsesladet kraftballade over pianoakkompagnement som han synger med kontrollert tilbakeholdenhet og god innlevelse, men er det nok? Først og fremst bærer «Stranded» preg av at Halland neppe har spart sin beste låt til en anledning som dette, og denne middelmådigheten som hviler over det hele gjør at den trolig er glemt lenge før stemmegivningen er over.





3: Myra

Artistpresentasjon til Melodi Grand Prix 2024 Myra med låta «Heart on fire» er klar for årets utgave av Melodi Grand Prix. (Heiko Junge/NTB)

Myra

«Heart On Fire»

Myra, eller Regina Tucker fra Bergen, er udiskutabelt en av Norges beste artister i sin sjanger, og dessuten en livepersonlighet som man skulle tro var født på scenen. Den som har sett henne der vet at hun nettopp er «Heart On Fire». Men akkurat her er det som om hun og låtskriverkollegene David Atarodiyan, Svein Hermansen kompromisser med det meste for å skape noe lett og lettlikt. Låten starter rett på i en energisk popbeat og med kjappe fraseringer som holder seg på samme nivå og temperatur hele veien gjennom. Resultatet er at «Heart On Fire» blir stående å stampe litt på samme sted, og du finner aldri helt en inngang som fester seg. Da blir den for ensformig til at den virkelig engasjerer. Heller ikke den fantastiske stemmen til Myra finner rom for virkelig utfoldelse underveis, og da er det lite som holder ilden ved like.





4: Gothminister

Artistpresentasjon til Melodi Grand Prix 2024 Gothminister med låta «We Come Alive». (Heiko Junge/NTB)

Gothminister

«We Come Alive»

Er dette årets zombielåt i MGP-sammenheng, eller er det kunstig intelligens-monstre som bor under sengen vår? Skulle Gothminister komme helt til finalen vil han garantert sanke poeng i Tyskland, som er blitt et hovedmarked for advokaten Bjørn Alexander Brem som siden 1999 har holdt sitt mørke goth-alter ego gående med en drøy håndfull album bak seg og stor suksess innenfor den tyngre goth- og synthrocksjangeren. «We Come Alive» er en leken låt, litt Rammstein light og med et effektivt refreng med koring som drar det hele til nye høyder. At den er litt blodfattig på ideer underveis skaper litt for mange gjentakelser mot slutten. I Melodi Grand Prix-sammenheng kan dette likevel være «typete» nok, og siden Gothminister her er på sitt mest tilgjengelige kan både Goth-ministeren selv og låten bli av kjernefansen. Tipper topp tre i første delfinale.





5: Ingrid Jasmin

Artistpresentasjon til Melodi Grand Prix 2024 Ingrid Jasmin med låta «Eya» er klar for årets utgave av Melodi Grand Prix. (Heiko Junge/NTB)

Ingrid Jasmin

«Eya»

Det er ikke mange artister som spiller på Bylarm i det ene øyeblikket og i Melodi Grand Prix det neste. Men Telemark-artisten med røtter i Latin-Amerika og musikalsk fartstid fra Spania og Cuba, forener det beste av flere verdener når hun i denne sammenhengen blander flamenco og cubanske rytmer med norsk folkemusikk og elektronika. Om ikke mange fikk med seg Ingrid Jasmin Vogt til tross for at hun i fjor vant Spellemann i Åpen klasse for debutalbumet «Luna», er MGP uansett utfall et utstillingsvindu for en av de mest spennende norske artistene om dagen. «Eya» bærer mange av hennes kjennetegn som låtskriver og utøver, og starter med den krystallklare stemmen og et heftig folkemusikksug. Hun følger ikke helt opp den energiske starten på låten, og kanskje kompromisser også hun noe for å få inn litt av alt, både vokal «cante» og flamencoens karakteristiske «palmas» blant norske folkemusikk-friere. Men kjenner vi henne rett, høyner hun oddsen for å gå videre med flere hakk i løpt av framføringen.





6: Margaret Berger

Artistpresentasjon til Melodi Grand Prix 2024 Margaret Berger med låta «Oblivion» er klar for årets utgave av Melodi Grand Prix. (Heiko Junge/NTB)

Margaret Berger

«Oblivion»

Margaret Berger fra Trondheim er ingen førstereisartist i MGP-sammenheng. Hun oppnådde en imponerende fjerdeplass i Eurovision med «I Feed You My Love» i 2013. Den TV- og konkurranseerfarne artisten vet med andre ord hvilke knapper hun nå skal trykke på, og de bruker hun for alt det er verdt gjennom årets bidrag «Oblivion». Dette er nok en mørk fløyelslåt med en suggererende rytme under en melodi og et refreng som strekker seg mot stjernene i taket. Låten er skrevet av henne selv, Monika «Moyka» Engeseth, Anders Kjær og Sivert Hjeltnes Hagtvedt, og de to sistnevnte har produsert. «Oblivion» er med godt mål den låten som har størst sjanse til å gå videre til finalen. Det mangler heller ikke på Berger-tilhengere blant MGP-fansen, men har den det lille ekstra som skal til for at hun gjentar bragden fra 11 år tilbake?