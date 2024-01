Sfærisk og vakkert fra stort talent

---

5

ALBUM

Ragnhild og

«To Renovate A House»

CrazyPop

---

Du har kanskje ikke hørt navnet Ragnhild Moan. Ikke Ragnhild og heller. Det vil raskt endre seg, og flere vil nok nikke bekreftende når vi sier at hun er den ene pilaren i bandet Han Gaiden. De ble Spellemann-nominert for «You Called Me Your Erica» (2022) i elektronika-klassen, og i tillegg er Moan vokalist i bandet BangBang Watergun. Kanskje kan man argumentere med at det er vel så mye jazz som pop, klubb og elektronika i det meste av det artisten som opprinnelig er fra Folldal skaper, men når Moan nå solodebuterer som Ragnhild og, er det definitivt blått og nytenkt tankegods i bånn. Denne gangen er det åpenbart personlig, med en helt annen kompleksitet og dybde enn i Han Gaiden, tross likhetspunkter.

Den lille attpåklatten «og» bak Ragnhild-navnet er ikke så liten allikevel. Bak og kommer et knippe musikere som har bakgrunn fra Norges musikkhøgskole. Blant dem et annet stortalent, Andrea Louise Horstad, på vokal og elektronikk sammen med Moan. Matias Steinnes Christoffersen og Kai Von Der Lippe (Why Kai) spiller synther og piano, og Jomar Jeppsson Søvik er med på trommer. Jazzen er en fellesnevner, i utvidet forstand. Det hele åpner med en enkel drømmesekvens av en låt, «Dazzling». Senere skal vi få en annen nydelig bagatell, den minuttet lange Jan Johansson-aktige «Quay» hvor stemmen ligger som lys skodde over landskapet.

Ragnhild og: «To Renovate A House» (CrazyPop)

Tittelkuttet er for øvrig en sløy og småfunky sjarmetappe som smyger seg under huden med en vokal som er både leken og innsmigrende, samtidig distansert «cool». Her hører man soulinspirasjonen og den minimalistiske improjazzen klokken fire om morgenen når pianisten er i ferd med å våkne igjen. Søviks trommer syr det hele sømløst sammen. Påfølgende «I Have You» har en helt enkel suggererende elektronisk grunntone, men så kommer den vokale melodien inn som klassisk balladepop av nærmest beatlesque format. Det er florlett og sfærisk vakkert.

Og apropos er vel «Climate Change» det vakreste som noen gang er laget over et vanskelig og alvorlig tema, et nøkkelspor på plata og et budskap i teksten som smyger seg inn i sansene på en måte all verdens flammetaler eller advarende pekefingre aldri oppnår. Her kommer historiefortelleren fram.

Ragnhild og (foran) resten av bandet som hun har med seg på albumet «To Renovate A House». (Helen Røstum )

Igjen er det det nennsomme, gjennomtenkte arrangementet og harmoniseringen som ligger i vokalen som leier oss inn i partier av svevende og drømmende elektronikajazzpop som sprenger alle sjangre, og det på et stille og tilbakeholdent vis. Det er nesten så man kan skimte noe tidlig Pink Floyd her, i likhet med den vokalsterke «Blurry Nights». På «The Past» får ytterligere et sentralt bandmedlem, Johannes Nøkling Aagaard, fripass med gitaren på platas mest temperamentsfulle støyøyeblikk.

Avstanden mellom det korte og intense til det utsvevende og distinkte, viser at vingespennet på «To Renovate A House» er like vidtrekkende som det er fascinerende. Ragnhild og viser her et format både som låtskriver, utøver og bandleder i solosammenheng, og albumet vil gi gjenklang langt ut over året vi nettopp har gått inn i.

[ Overgikk alle forventninger: Nå turnerer de med 20 år gammelt mesterverk ]