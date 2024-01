Overgikk alle forventninger: Når turnerer de med 20 år gammelt mesterverk

---

«Up For You & I» med Major Majority ble anmeldt i Dagsavisen 13. januar 2003, for så nøyaktig 20 år siden som det går an. «Vi skriver ennå bare tidlig januar, men «Up For You & I» vil utvilsomt stå fram som en av årets absolutt fineste norske plateutgivelser», sto det der. 13. januar i 2023 spiller de for fullt hus på Rockefeller i Oslo, etter turnéstarten på Energimølla på Kongsberg kvelden før.

«Minor Majority lager musikk så full av egne signaturer at de også gjennom hele dette albumet framstår som noe ganske unikt. (…) På «Up For You & I» har de overgått alle forventninger og laget et album som er den reneste oppvisning i god smak, lekker popproduksjon og – viktigst av alt – låtteft helt utenom det vanlige», skrev anmelderen Helge Kanck, som senere ble kjent som frontmann i gruppa Orango.

– Jeg er stolt av den plata. Jeg hører det er noe ungt og selvsikkert over den. Det er et minimalistisk og disiplinert spilt album. Det er man kanskje mer redd for når man har holdt på en stund, og vil vise hva man har lært. Dette er før det. Stringent og tydelig, sier Pål Angelskår før den nye runden av konserter.

Pål Angelskår med en ennå fersk "Up For You & I" i 2004. (Dagsavisen)

Minor Majority var kultbandet som begynte å menge seg med de store, men som fortsatt ikke var mer på alles lepper enn at de rett som det var ble omtalt som Major Minority, også her i avisa. Nå har vi lært oss hva de heter. Vi har også en teori om hva det betyr. Minor er engelsk for moll, og en dempet og forståelsesfull melankoli ligger som et varmt og godt teppe over majoriteten av sangene.

Første gang Pål Angelskår ble intervjuet på disse sidene, i 1999, var han med i gruppa Reverend Lovejoy. Da fortalte han om innholdet i sangene sine: «Mange har evnen til å skrive gladpop, men når jeg er glad er jeg ute og drikker øl, eller kaster frisbee i Frognerparken. Det er når jeg er tristere til sinns jeg setter meg ned og skriver musikk (…) Om noe skal være interessant må det ha en eller annen form for dramatikk eller konflikt. Det behøver ikke være trist, men i alle fall undrende, fortalte han reporteren Øyvind Holen. Minor Majority begynte parallelt som et solo- og studioprosjekt for Angelskår.

– Fra den andre plata vår ble Jon Arild Stieng en viktig mann i Minor Majority. Mye av soundet kom fra våre krangler om hvordan låtene skulle være. Minor Majority ble et band. Selv om det er mine låter som er utgangspunktet, forklarte Angelskår senere. Stieng sluttet i 2020, men kommer midlertidig tilbake i gruppa for de fem første konsertene på «Up For You & I»-turneen de nærmeste ukene. Alle de andre fra den gangen er fortsatt med i bandet.

«Up For You & I» ble en stor suksess. Da de spilte på Øya-festivalen i august 2004 hadde plateselskapet i hemmelighet ordnet gullplate til gruppa, for 20.000 solgte eksemplar. Dette fikk de ikke vite før etter at konserten var slutt: – Det ble en av mine største dager. Vi hadde akkurat gått av scenen, og fikk den overrakt av Evan Dando fra The Lemonheads, som skulle spille etter oss. Han var kanskje min største helt på 90-tallet, forteller Angelskår.

Det var ikke hans første møte med alternative amerikanske stjerner. Året før spilte de på Quart-festivalen i Kristiansand: – Dette var bare vår andre konsert som fullt band, så det var litt overveldende. Mot slutten så vi at noen i publikum begynte å le og peke bak oss, for der sto det en fyr og dansa og digga. Jeg kjente ikke The Flaming Lips så godt da, jeg visste ikke hvem Wayne Coyne var, men så kom han bort til oss etterpå, takket for konserten og var veldig imøtekommende.

NRKs «Lydverket» filmet denne seansen og fikk med at Coyne var spesielt interessert i sangen «The Dark Half», som kom med på «Up For You & I» et halvt år etter. Angelskår fikk inntrykk av den alltid imøtekommende Coyne var situasjonen bevisst, og brukte anledningen til å framsnakke et ungt og lovende norsk band med TV til stede.

Albumet kommer nå som dobbel-LP på vinyl, med demoversjoner av flere av låtene – og «Supergirl», som først kom med på det neste albumet, men som er blitt en av deres mest spilte sanger i ettertid: – «Supergirl» var en av de første av disse sangene jeg laget, men du hører at teksten på demoversjonen er en skisse som jeg ikke kom i mål med. Den er også en litt jolly låt som ikke passet helt inn i stemningen på «Up For You & I». Så den ble valgt bort. Den passet mye bedre på «Reasons To Hang Around», som er et mer tydelig popalbum. Det var nok et godt valgt for begge albumenes del, tror opphavsmannen.

wood søndag Minor Majority på Norwegian Wood i Frognerbadet i 2006. Foto: Gitte Johannessen/NTB (Gitte Johannessen/NTB kultur)

«Høres nesten ut som en norsk klassiker. Det blir spennende å se om noen tar dem igjen i løpet av året», skrev jeg i anmeldelsen av deres fjerde album, «Reasons To Hang Around», tidlig i 2006, Albumet ble belønnet med Spellemannprisen i klassen for popgrupper. «Reasons To Hang Around» nådde 2. plass på VG-lista i 2006, bare holdt nede av de like usannsynlige popstjernene Madrugadas «Live At Tralfamadore».

Minor Majority solgte nærmere 150.000 album. En stor bedrift for et band som man i utgangspunktet skulle tro hadde plassert seg i det mer alternative sjiktet. At deres nedstemte sanger skulle bli underholdning for massene var en av de største overraskelsene i norsk rock dette tiåret. Gruppa var en del av den nye vinden, der alt hørtes mulig ut, med nye eksponeringsmuligheter på Øyafestivalen, Bylarm, Platekompaniet, Alarmprisen og Lydverket, og avisene var fulle av omtaler av alt som var nytt og attraktivt i norsk musikk. En del av millenniumsoptimismen som en stund fikk det til å se ut som det var rocken vi skulle leve av når oljen tar slutt. Jeg finner Minor Majority i platehylla mi etter Madrugada, Margarets og Midnight Choir, og lurer på om den like godt kunne ha vært tematisk organisert?

Men etter albumet «Either Way I Think You Know» i 2009 la Angelskår gruppa på is. Han fortsatte å skrive sanger, ga ut et par fine soloalbum, og skrev sanger sammen med Christel Alsos for hennes nydelige album «At That Time Of Night». En tiårsmarkering av «Up For You & I» på Sentrum Scene i 2014 førte til flere konserter, og noen singler med ujevne mellomrom. Albumet «Napkin Poetry» var et herlig comeback i 2019, og når de først lagde plater igjen gikk det fort. Og her kommer noe som bør interessere mange av de faste leserne av disse sidene: Det hyppige referansene til alle de andre som har inspirert Angelskår på veien.

Minor Majority i dag: Pål Angelskår med bandmedlemmene Harald Sommerstad, Henrik Harr Widerøe, Halvor Høgh Winsnes og Roar Nilsen. Foto: Melvin Ostensen NTB kultur (NTB kultur)

The Lemonheads var med i tittellåten på «Napkin Poetry», en sang som handler om å se og høre på denne gruppa (mens Juliana Hatfield fortsatt var bassist). På omslaget var hver sang utstyrt med en antydning om hvem de er inspirert av. For noen låter var det opplagt, Neil Young og Crazy Horse i «Can’t Think Of A Reason» eller The Byrds i «Patricia». «Traveling Light» inneholdt en kryptisk referanse til den gangen Neil Young forlot Stephen Stills midt i en felles turné. Albumet sluttet med «She’ll Be Allright», Pål Angelskårs nydelige sang til en datter som begynte å bli stor, og fant sine egne sanger.

– Det har vært forløsende å skrive låter om musikk jeg er glad i. Sette den inn i en kontekst, om det er i mitt liv eller andres. Hvis man er litt nerdete, så er det mye å gripe fatt i, og litt kodeknekking for de som hører på, forklarer han.

En av de fineste sporene på det foreløpig siste albumet «Kiss Off» (2022) var «Concerning David Palmer», om sangeren som var med på det første albumet til Steely Dan for 52 år siden, men ikke fikk være med videre, og siden har hatt en undervurdert rolle i gruppas historie – i alle fall ifølge Angelskår, som ikke synes Steely Dan ble de samme etterpå. Han brukte anledningen til å sette seg selv inn i denne sammenhengen: «If you come across it/a voice that makes you want to cry/could be someone like David/could be a voice like mine», synger han. Han minner om at alle sangere er født med en akilleshæl – de bryr seg ikke om sangene i seg selv, men hva de får lytteren til å føle. «It’s easy to underestimate a pretty voice», sang han der, og vi skal gjøre vårt for å sørge for at det ikke skjer i deres tilfelle. For nå står 12 jubileumskonserter for tur, med hele «Up For You & I» i første avdeling, etterfulgt av utvalgte sanger fra resten av historien deres:

– Jeg gleder meg til å framføre materiale vi ikke spiller på hver konsert. Et helt album, der vi ikke bare skal fange de enkelte låtene, men en hel stemning. Det blir en annen konsertopplevelse, også for oss. Å få lov til å gjøre det, og se at det kommer folk, der veldig kult, sier Pål Angelskår.





