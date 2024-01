«Beste film» og fire andre Golden Globe-priser til «Oppenheimer»

Prisene ble delt ut Beverly Hills i California søndag kveld lokal tid.

Christopher Nolan vant prisen for beste regi. Cillian Murphy vant prisen for beste mannlige hovedrolle i filmen om Robert Oppenheimer, som omtales som atombombens far.

– Jeg ble ført av en visjonær regissør, en mester, sa Murphy.

De andre nominerte var Bradley Cooper for «Maestro,» Leonardo DiCaprio for «Killers of the Flower Moon,» Colman Domingo for «Rustin,» Barry Keoghan for «Saltburn» og Andrew Scott for «All of Us Strangers».

For innsatsen i «Oppenheimer» er Robert Downey Jr. tildelt prisen for beste mannlige birolle. Han spiller antagonisten Lewis Strauss. Svenske Ludwig Göransson vant prisen for beste filmmusikk til samme film.

Dette skrev Dagsavisen om «Oppenheimer»: Med vekten av en ødelagt verden på skuldrene

«Oppenheimer» ble nominert i åtte kategorier, bare overgått av «Barbie», som fikk ni nominasjoner. Blant annet var Greta Gerwig nominert for beste regi, men hun måtte altså se seg slått av «Oppenheimer»-filmskaperen.

