Gripende fortelling om en pianist i særklasse

---

PODKAST

Pianisten

Av Joachim Førsund, Parisa Vaziri og Ragnhild Fangel Jamtveit

NRK

---

«Den danskfødte pianistinnen og låtskriveren Maria Kannegaard er i en alder av 20 år i ferd med å markere seg på vårt hjemlige jazzparnass», sto det i Arbeiderbladet i 1991, i en forhåndsomtale av en konsert på Musikkflekken i Sandvika. Dette var en glimrende anledning til å bli bedre kjent med en pianist vi kom til å høre mer til, var konklusjonen. Vi fikk høre mer til henne etter hvert, men det tok sin tid. Nå får vi vite hvorfor.

Maria Kannegaard har lenge vært åpen om sine psykiske problemer, som har hemmet aktiviteten hennes i lange perioder. Det er dette podkasten «Pianisten», radioprogrammet som jeg liker å kalle det, handler om. Laget av Joachim Førsund, som også sto bak det godt mottatte portrettet av countrysangeren Håkon Banken. Forskjellen er at Kannegaard heldigvis fortsatt er her for å fortelle sin egen historie. Som hun gjør med sterk tilstedeværelse og en overraskende humoristisk sans i forhold til dramatikken i livet hennes.

«Pianisten» er blitt en intens fortelling om psykisk helse. Maria Kannegaard var 12 år gammel da hun under en skidag fikk en skremmende fornemmelse av at hun bare var en person i en annens drøm. At hun ikke eksisterte i virkeligheten. Hun trodde at hun var blitt gal, men at hun ville blitt sendt bort om hun fortalte andre om dette.

Kannegaard begynte på jazzlinja i Trondheim i 1992, og satte sammen den første utgaven av trioen sin med Thomas Strønen på trommer og Mats Eilertsen på bass. Trioen har eksistert siden, etter hvert med Ole Morten Vågan i stedet for Eilertsen. En av konsekvensene av pianistens tilstand, med gode og vonde stemmer om hverandre inne i hodet, var at hun en stund trodde de to andre ble med fordi de syntes synd på henne. Selv regnet de seg som privilegerte.

Det første albumet til Maria Kannegaard Trio, «Breaking The Surface» kom i 2000. Omslagsnotatene var skrevet av Dagsavisens jazzkritiker Roald Helgheim, for anledningen på engelsk, siden Kannegaard opplagt hadde et internasjonalt potensial. Helgheim skrev i sin årsoppsummering her i avisa at han regnet albumet som årets tredje beste, bak de nye platene til Charles Lloyd og Joni Mitchell. I et slikt selskap fant altså Kannegaard sin naturlige plass. «Maria Kannegaard skriv musikk som ingen annan», skrev Helgheim. Musikken var så sjelfull at den gjorde et massivt inntrykk, og var samtidig i besittelse av en indre ro, mente han. Denne roen fant Kannegaard selv bare når hun spilte, får vi vite nå. Hun var konstant redd når hun ikke lagde ny musikk.

I de 23 årene som har gått siden har Maria Kannegaard kommet med en rekke album til, men med ujevne mellomrom, og hun har sjelden vært å se på konsertscenene. Hun forteller sin historie om diagnoser, medisinering, innleggelser og vekslende behandlingsmetoder, og om gode venner som har stilt opp for henne i de tyngste stundene. Hun var til tider svært langt nede, og hadde i lange perioder nærmest gitt opp musikken.

Jazzfestivalene i Molde og Trondheim fikk bestillingsverket «Før eller siden er det nå» i 2013. Konsertene gikk bra nok til å komme på plate senere, men selv hadde hun det mindre bra. Dette ble det siste vi hørte fra henne på lenge. Beretningen om årene som fulgte er vond å høre på. Hvordan det var å være hovedpersonen i denne beretningen går det ikke an å forestille seg.

Maria Kannegaard i 2019, da hun ga ut albumet "Nådeslås". (Jazzland)

Maria Kannegaard kom tilbake med det monumentale, helt annerledes albumet «Nådeslås» i 2019. Et album som ikke høres ut som noe annet, som er det sterkeste jeg har hørt i moderne tid. Albumet ble delvis innspilt på Østmarka sykehus i Trondheim, mens hun sto ved avgrunnens rand, for å sitere ordene som blir brukt i programmet. Her får vi høre bakgrunnen til det uendelig vakre avslutningsnummeret «Min ingen», som var den første sangen hun hadde komponert på flere år. Hun lagde seg et eget rom under flygelet sitt, der hun i lange perioder trøstet seg med denne ene melodien. Det minner litt om et annet musikalsk geni med store mentale utfordringer, Brian Wilson, som skrev noen av sine fineste sanger i ei sandkasse i stua i Los Angeles.

«Min ingen» kom også med i trioversjon på albumet «Sand i en vik», som hun fikk Spellemannprisen for i 2021. «Både så vakker og så utfordrende som det går an å være samtidig», sto det her i avisa. I programmet avslører hun at albumtittelen, og tittelkuttet «Sand i en vik (Til Pål)», er en takk til hennes psykiater Pål Sandvik.

Opptakten til dette albumet høres ut som et eventyr: Thomas Strønen og Ole Morten Vågan er begge ansatt ved Norges musikkhøyskole, og inviterte i 2018 Kannegaard til Oslo for en konsert der studentene deres spilte musikken hennes. Etterpå havnet de på Valkyrien restaurant på Majorstua. Stemningen var så god at det ble en spontan opptreden på stedets gamle piano, med Vågan på bass og Strønen på spisepinner, glass og asjetter. Et opptak fra en ordentlig konsert på Dokkuset i Trondheim i 2020 var så vellykket at det kom på plate tidligere i år.

Slik går disse to timene med pianisten mot slutten med en slags forsiktig ny start. Den siste halvtimen er rammet inn av konserten på Nasjonal Jazzscene denne høsten, der trioen hennes fikk en usedvanlig varm velkomst av en fullsatt sal. Vi vet aldri sikkert når vi får høre Maria Kannegaard igjen, men vi håper for hennes del, og for hennes mange tilhengere, at det heller blir før enn siden.