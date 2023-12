Hel-Miss: Modell med kort hår anklages for å være woke

Skjønnhetskonkurransen Miss France har blitt beskyldt for å ha gått for langt etter å ha kåret en androgyn vinner med en gutteaktig frisyre, melder den britiske avisen The Telegraph. For blant alle de vakre deltakerne var det Eve Gilles (20) som ble juryens valg under finalen i Dijon lørdag kveld, som trakk 5 000 tilskuere og ble sett av 7,5 millioner på TV.

Anklages for woke

Eve Gilles representerte Nord-Pas-de-Calais, den nordligste regionen i Frankrike, og ble den første deltakeren med kortklipt hår som vant kåringen. I forkant av finalen hadde Gilles snakket åpent om å ha et mer inkluderende syn på skjønnhet og ifølge France 24 snakket hun også om behovet for å modernisere en skjønnhetskonkurranse som har blitt kritisert for å være sexistisk.

Eve Gilles, opprinnelig Miss Nord-Pas-de-Calais, snakket om inkludering i in tale under sin opptreden i finalen i Miss Frankrike i Dijon. (ARNAUD FINISTRE/AFP)

– Jeg vil gjerne vise at konkurransen utvikler seg, og at samfunnet også gjør det, at representasjonen av kvinner er mangfoldig, og at skjønnhet etter min mening ikke er begrenset til hva slags frisyre eller kropp vi har, sa hun på scenen lørdag. Den siste kommentaren skal, ifølge The Telegraph være en hentydning til hennes egen spinkle figur sammenlignet med de andre deltakerne.

Silje Pedersen driver podcasten Høye Hæler & Sneakers og har lang fartstid som motejournalist og stylist. (Maria Rogersdotter)

– Jeg synes det er merkelig at det blir så store reaksjoner på en frisyre i 2023. Kort hår har kommet og gått i trendbildet, og er for eksempel mer trendy nå enn det var for rundt 10 år siden, sier journalist Silje Pedersen, som har lang fartstid som motejournalist, stylist og nå driver podkasten Høye Hæler & Sneakers.

– Utseendemessig syns jeg Eva Giles kan minne litt om Linda Evangelista, supermodell på nittitallet som nylig gjorde comeback, sier Pedersen til Dagsavisen.

Ikke i Norge

Arrangøren av Miss Norway synes anklagene om at kåringen av Eve Gilles som Miss Frankrike er woke er tåpelige. Daglig leder i Miss Norway, Knut Yrvin tror neppe noen ville reagert på kort hår i Norge.

– Selvsagt er det mulig å vinne Miss Norway med kort hår. Kritikere av Miss France kan ikke ha fått med seg sørafrikanske korthårede Zozibini Tunzi som ble kronet Miss Universe 2019. Og i våre øyne er alle kvinner vakre på hver sin måte, sier Knut Yrvin.

Miss Universe Miss Universe 2019 Zozibini Tunzi (Mark Lennihan/AP)

– Woke har dessverre utviklet seg til å kneble og kansellere folk, ofte med slemme, usanne anklager som mangler grunnlag i virkeligheten, sier han.

Gammeldags

Miss France-konkurransen har forsøkt å modernisere seg ved å åpne konkurransen for kandidater i alle aldre, samt mødre, koner og transkvinner. Første gang en transkvinne deltok i Miss Paris-konkurransen var i 2022. Hun kom ikke til finalen, og inkluderingsønsket blir anklaget for være feminist-vasking for å legitimere at det fortsatt arrangeres konkurranser der kvinner vurderes kun etter utseendet.

Sist januar gikk flere deltakere i Miss Norway ut mot arrangørene fordi de ikke syntes noe om kravet om 12 centimeter høye hæler og bikini på scenen. De fortalte til TV2 at de hadde gledet seg til litt glitter og glamour, mens man lærer å snakke med presse, blogge, gå catwalk og jobbe med veldedighet og sponsorer.

– Er ikke denne typen konkurranser for kvinner utdatert?

– Litt, smiler Silje Pedersen, som selv var med i Miss Norway på 90-tallet og synes at det var en spesiell opplevelse, både positivt og negativt.

– I USA er konkurransene fortsatt veldig populære og mange tar dette veldig seriøst. For noen er det jo springbrett til andre karrierer. Men jeg skulle gjerne ønske at de hadde utviklet seg mer i takt med tiden, sier Silje Pedersen.

Juryens favoritt

I finalen kom Gilles bare på tredjeplass i publikumsavstemningen, men hun var juryens favoritt.

I etterkant har debatten rast i sosiale medier, der mange er både for og imot kåringen av vinneren. Bråket fikk en politisk dimensjon da parlamentsmedlemmer fra venstresiden tok Gilles i forsvar.

– Så i Frankrike i 2023 måler vi altså utviklingen i respekten for kvinner ut fra lengden på håret deres? sa Sandrine Rousseau, et parlamentsmedlem fra De Grønne, som blir sett på som en frontfigur i den franske MeToo-bevegelsen.

