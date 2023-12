Nye bøker: (Nesten) alt om The Rolling Stones

---

Yan Calmeyer Friis

Da verden kom til Sjølyst – Den norske stonesboken

Saranya

---

---

Bård Ose

The Rolling Stones – Låt for låt

Bodoni

---

---

Børre Haugstad

Vinylens historie 5 – UK 1952–1969

Schreibtisch

---

18. desember fyller Keith Richards 80 år. Mick Jagger kom ham i forkjøpet 26. juli. Det må være lov å si at de jubilerer i svært fin form i 2023. Ikke bare samlet The Rolling Stones seg om å lage det nye albumet «Hackney Diamonds». Det ble også overraskende godt mottatt av både publikum og presse, og det første oppstusset hadde knapt nok lagt seg da gruppa annonserte en ny turné i USA til sommeren.

De mangeårige musikkjournalistene Yan Calmeyer Friis og Bård Ose ante vel ingen ting om gruppas formidable comeback da de tidligere i år ferdigstilte hvert sitt store bokverk om The Rolling Stones. Dette kan kanskje ha vært litt irriterende for forfatterne, men har på den andre siden ført til at de nye bøkene deres ikke omhandler et forhistorisk fenomen, men en høyst levende organisme som det nå går an å lære mye mer om.

«Det er noe spesielt med musikk som tenner den samme følelsesmessige gnisten 30 år etter du først hørte den. Stikk i strid med alle spådommer har de holdt sammen i tre tiår, og setter ennå verdensrekorder i hvor lenge det går an å holde på med rock’n’roll. Som gruppe. I den bransjen», sa Bård Ose til Arbeiderbladet i 1993. Da ga han ut boka «30 år med The Rolling Stones». Perspektivene etter enda 30 år til nærmer seg universets uendelighet.

APTOPIX Britain Rolling Stones Hackney Diamonds The Rolling Stones ruller fortsatt. Mick Jagger og Keith Richards er begge 80 år gamle i 2023. Ron Wood er bare 76. (Scott Garfitt/NTB kultur)

Verken Ose eller noen andre kunne vel forutse at det skulle gå an å lage ei bok som het «60 år med The Rolling Stones». Han har heller ikke falt for fristelsen, og kaller ganske enkelt den nye boka «The Rolling Stones – Låt for låt». Selv om Stones ikke har kommet med så mange nye album de siste 30 årene har innholdet vokst til over 700 sider.

Både Yan Calmeyer Friis og Bård Ose tilhører den klassiske popmusikkens største entusiaster. Begge har skrevet bøker om The Beatles først. Jeg mistenker dem for å sette The Beatles aller høyest, hvis de ble tvunget til å velge, men som begge er inne på i bøkene sine, slike valg trenger man ikke å ta. Ose skriver i forordet til sin bok: «La det være helt klart: Beatles og Rolling Stones er ikke konkurrenter–de er motpoler. Lys versus mørke. Kjærlighet versus sex. Det ene bandet proklamerer fred og fordragelighet–det andre avdekker svik og sinne.»

Bård Ose har skrevet forordet til boka til Yan Friis også. Dette er beslektede utgivelser, men med hver sin profil. De to forfatterne er altså ikke konkurrenter. Men de er ikke akkurat motpoler heller. Begge skriver detaljrikt om gruppa, fra plate til plate. Gruppas beste sanger, som «Gimme Shelter», «Jumpin’ Jack Flash» og «She’s A Rainbow» blir lovprist og forklart en gang til.

Vi kan se på beskrivelsene deres av «The Last Time», som Bård Ose først hørte hos storebroren til en kamerat som femåring i 1965: «Jeg gikk bort til hans bærbare, batteridrevne platespiller og satte stiften på en plate med en mørkeblå etikett. De sekundene da jeg hørte gitaren som spilte et gjennomgående tema, er noen av de sterkeste jeg har opplevd. (...) Jeg var solgt. The Rolling Stones hadde fått en fan for livet».

«The Last Time er noe midt mellom trussel eller jubel, ladegrep på gitaren og raut etter fitte», skriver Friis. Spesielt det siste leddet ville være uvant fra Bård Oses side. Men etter forordet i hans egen bok får vi ikke vite så mye mer om Ose selv. Friis er mer raus i så måte.

Yan Friis følger opplegget fra hans bok «Beatles og jeg». Dette er en kunnskapsrik, entusiastisk og for det meste saklig presentasjon, men med mange personlige erindringer underveis. Vi får fornøyelige anekdoter fra hans egen oppvekst, med tilbakeblikk på hendelser rundt både ham og The Stones. Jeg tror landskampen på skøyter mellom Norge og Sovjet i 1965 gjorde større inntrykk på forfatteren enn på popgruppa, men alt henger sammen med alt annet i denne fortellingen. Her er også hele den grufulle historien bak Aftenpostens enspalters nyhet fra høsten 1967, «Gutt ville ha tak i grammofonplater, forsøkte innbrudd».

Friis får også hjelp av flere bidragsytere, først og fremst forfatter og pophistoriker Tom Kristensen, som bidrar med flere kapitler i boka. Men de forteller bare om tida fram til 1970, og lover at fortsettelse følger. Ose tar for seg hele livet med Stones, bortsett fra den nye triumfen med «Hackney Diamonds».

Negativ The Rolling Stones spilte på Sjølyst i Oslo i 1965. (Arbeiderbladet/Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek)

Siden boka til Friis heter «Da verden kom til Sjølyst» bruker han selvfølgelig god plass på å fortelle om The Rolling Stones’ norgesbesøk i 1965, deres første, som også i 25 år etterpå så ut til å bli deres eneste. Yan Friis var ikke til stede selv. Han var ennå ikke stor nok tilhenger, men like viktig er det kanskje at 12-åringen neppe hadde fått lov hjemme til å gå uansett. Men den samme sommeren kom «Satisfaction» som var det tøffeste han hadde hørt noen gang. Han innrømmer det i dag, men «nevnte det ikke for en sjel den gangen».

De to musikkjournalistene leverer her musikkjournalistikk på høyeste nivå. Gjenhøret med de gamle platene har analyser og kommentarer skrevet ut i musikkens ånd. For å ta et eksempel: Høsten 1967 ga The Rolling Stones ut albumet «Their Satanic Majesties Request». Ofte avfeid som et dårlig forsøk på å kopiere suksessen til The Beatles med «Sgt. Pepper». Forfatterne er uavhengig av hverandre enige om at dette er en stor misforståelse. Begge lykkes med å rehabilitere albumet.

Ose mener det ikke må høres i Beatles-kontekst, men etter to andre samtidige utgivelser, Pink Floyds «Piper At The Gates Of Dawn» og «The Velvet Underground And Nico». Mens jeg leste i disse bøkene hørte jeg et intervju med den amerikanske gitaristen Thurston Moore på BBC6, der han fortalte at dette var de første albumet han fikk, fascinert av det fargesprakende 3D-omslaget, uten egentlig å vite hvem det var . «Citadel» ble favorittlåten. «Albumets beste riff, et etterhengende astmatisk skurr med hetetokter du ikke unnslipper og en undergangstekst som kan leses som en allegori over Vestens forfall og storbyens larm …» skriver Friis. «Dette gitarriffet ville passet inn på en hvilken som helst plate med Black Sabbath på 70-tallet. Og hvis du er fan av Roxy Music, vil du legge merke til at det bandet «lånte» riffet fra «Citadel» til låten «Street Life» i 1973 supplerer Ose, i sin enda lengre utlegning om låten.

Mick Jagger og Keith Richards på Valle Hovin i Oslo i 2007, da de bare var 64 år gamle. (Erik Norrud/Dagsavisen)

Samtidig med disse bøkene kommer enda et praktverk om den gamle popmusikken: Bind 5 i Børre Haugstads omfattende «Vinylens historie». Tema denne gangen er «UK 1952 -1969». The Beatles er på omslaget, men The Rolling Stones omtales på sidene 47, 51, 53, 54, 59, 64, 65, 67, 98, 108 og 111.

Haugstad er som før opptatt av hitlister og annen statistikk, men også han unner seg å skrive ned sin egen oppfatning av historien. Boka begynner med en hyllest til Lonnie Donegan, kongen av skifflemusikken som i Storbritannia var like viktig som den nye amerikanske rocken til Elvis og de andre. Vi får også en grundig gjennomgang av Beatles-gjennombruddet «Love Me Do». Dette er svært selektive utvalg av alt som skjedde på 50-og 60-tallet, men når man skriver om mer enn én gruppe er det vanskelig å få med alt. Haugstad har også slått sammen kåringer av 60-talles beste singler til én samlet liste, og kommer med en personlig utreding om 60-årenes mest undervurderte artister og album.

Børre Haugstad har også skrevet flere bøker om billedkunst, og er opptatt av platehistoriens visuelle sider. Derfor har boka hans side opp og side ned med gamle platecover, inkludert alle singlene som toppet den britiske hitlista i denne perioden. De er en nytelse å bla gjennom, en slags platesamlerporno, selv der vi bare ser gamle etiketter i papirposer uten bildecover, men med hull i midten. På samme måte som de to bøkene om The Rolling Stones er dette en tidsmaskin som tar oss langt tilbake, til ei tid som har forbausende sterk aktualitet.





Yan Calmeyer Friis: Den norske stonesboken - Da verden kom til Sjølyst (Saranya)

Bård Ose: The Rolling Stones - Låt for låt (Bodoni)