Helgens nye låter: Hilma Nikolaisen åpner luker og Gåte rir med døden

Hilma Nikolaisen er ute med sin kanskje fineste julesang. Hør Hør! (Ingrid Pop)

---

5

LÅT

Hilma Nikolaisen

«Hør Hør»

---

Hilma Nikolaisen er blitt et sikkert kort når det gjelder alternative julesanger. Årets utgivelse, som egentlig er en adventslåt, er den beste i rekken av desember-singler som ikke lenger kan telles på en hånd. Den ble spilt inn midt på sommeren, men som hun selv sier: «vinteren kom, i en verden enda mer fucka enn i fjor, og jeg spilte inn denne julesalmen, og kjenner at den treffer julen 2023 – i alle fall min».

Hilma Nikolaisen: «Hør Hør»

Skjør og drømmende på ett vis i et luftig småpsykedelisk lydbilde, slentrende melankolsk gjennom strengene og gjennomgående håpefull i «blåtonet sorthvitt» som hun selv synger. Og ja, hun synger på norsk, for første gang i en slik sammenheng, og det ikke bare kler låten, men hele uttrykket som på sitt vis følger det halvt akustiske retningsskiftet Nikolaisens innledet med albumet «Heritage» (2021). I «Hør Hør» blir hun direkte på en helt annen måte, og vi har ikke noe problem med å tro henne når hun sier at lyset skal komme tilbake.





Gåte avslutter året sterkt med låten «Førnesbrunen». (Ole EKker)

---

5

LÅT

Gåte

«Førnesbrunen»

---

Bandet Gåte har gått tilbake i sine egne tradisjonelle spor, og i «Førnesbrunen» graver de dypt både i norske sagn og i folkrockens mektige musikalske univers. Bak den gammelmodige tittelen finner man et bekmørkt sagn fra Telemark, om hvordan bygda oppe ved Hardangervidda døde ut da Pesta kom dit under svartedauden. Bygda hadde ingen kirke, så likene måtte fraktes til og begraves fra Rauland kirke. En av bøndene hadde en usedvanlig sterk hest, Førnesbrunen, og hans lagnad som liksledens fører synger Gåte om.

Gåte: «Førnesbrunen»

Gitarist Magnus Børmark har produsert låten som fullfører EP-en «Vandrar». Han smører tjukt på, men ikke mer enn at sammenføyningene holder og instrumentene trer fram i all sitt velde. Det gjør også selvsagt Sundlis stemme, utgangspunktet for en oppbygning mot et monumentalt og fyldig crescendo hvor vokalen jager over tunge gitarer, hovtunge tangenter og folkemusikkens tyngste akkompagnement i bunnen. For anledningen inkluderer det saksofon, spilt av John Stenersen, Wardrunas nøkkelharpespiller som har steppet inn i Gåte etter at felespiller Sveinung Sundli valgte å slutte.





Solfrid Nestegard Gjeldokk og Espen Wensaas står bak et av årets beste julealbum i folkemusikksjangeren, «Solhov». (Isa Holmgren )

---

5

ALBUM

Solfrid Nestegard Gjeldokk og Espen Wensaas

«Solhov»

---

Jul og mørketid er ingen spøk, snarere ble det i eldre tider holdt for å være en tid da de farligste kreftene og skapningene var som mest truende. Men vintersolverv bar bud om at lyset skulle vende tilbake. Årets kanskje vakreste jule- og vinterplate er «Solhov», et eldre ord på dette skiftet i tida. To folkemusikere, i sammenhengen debuterende Solfrid Nestegard Gjeldokk på vokal og den meritterte gitaristen Espen Venaas fra Geilo, har tatt mørket på mollstemt alvor. De har hentet fram julesanger og andre viser mellom lys og svart natt.

Solfrid Nestegard Gjeldokk og Espen Wensaas «Solhov»

Med Valkyrien Allstars Tuva Syvertsen som produsent og forsterkninger fra organist Lars Inge Tverberg på tråorgel og svenske Johan Hedin på nøkkelharpe, maner de fram skjønnheten i uroen som ligger i både tekst, overtro og i håpet som ligger i solhov. Her er både kjente og tidvis gjemte sanger, med den glitrende vokalen til Gjeldokk som lys i tristessen og et musikerlag som på vart, nedpå og forsiktig vis skaper intensitet under den lokkende overflaten. Hør bare på «Den fagraste rosa», «Kling no klokka» og Blix-salmen «No soli gjeng ned».





Beach Of Diamonds består av Sondre Paulsen (til venstre) og Michael Markussen. (Ingeborg Wang Austad)

---

4

LÅT

Beach of Diamonds

«Something About You»

---

«Something About You», synger bandet eller duoen Beach of Diamonds, og ja visst har de noe på gang i dette prosjektet som har holdt det gående en god stund, men som nå etter nær to års tystnad i kjølvannet av EP-en «I Think I Like Smbdy Else» annonserer nye framstøt. Førstesingelen slippes nå like før jul (20. desember), men er snarere en nesten sommerlig poppa sak som jafser grådig inspirasjon fra 90-tallets gullbeholdning, det lett punka men absolutt poppa i løypa etter den uttalte inspirasjonen Weezer, et band som for øvrig også ble dannet av en trommeslager og en vokalist/gitarist og så utvidet derfra.

Beach of Diamonds: «Something About You»

I Beach Of Diamonds heter medlemmene henholdsvis Sondre Paulsen og Michael Markussen, hvorav førstnevnte slår enda hardere i punkbandet TwoMinutesHate og garasjerockerne Caroline & The Treats. Markussen har ellers tilhold i Use Me og Cars & Calories, men har nå med base i Oslo funnet en formel som både er refrengsterk og melodisk energisk, og ditto medrivende lett. Den er også innhyllet i den typen nostalgisk slør hvor man positivt sett lurer på «hvor har jeg hørt dette før?». Dette gir absolutt mersmak, og særlig om det som senere kommer viser seg å være hakket mer originalt.





Bonnie & The Jets gir ut julesangen «Melancholy Christmas», en hyllest til Stephen Ackles. Her vokalist Caroline Bonnet. (Martine Hovind)

---

5

LÅT

Bonnie & The Jets

«Melancholy Christmas»

---

Har du en svakhet for klassisk gitarrock med trøkk i både vokal og knehaser, har du kanskje sjekket ut Bonnie & The Jets allerede. Med vokalist Caroline Bonnet i spissen har de anlagt en ny havn i spennet mellom gitardreven blå grooverock slik den artet seg på 70-tallet før håret ble for høyt, med låter som «Regatta» og «Endless Summer» høyt på sjangerspillelistene. «Melancholy Christmas» er et skritt inn i ettertenksomheten, både en blågrå julelåt og en fin hyllest til Stephen Ackles som døde tidligere i år. Han spilte i sin tid inn denne fine sangen som er delskrevet av Bonnie & The Jets’ gitarist Dagfin Hjorth Hovind, som for øvrig var gitarist for Ackles i over 20 år.

Bonnie & The Jets: «Melancholy Christmas»

Caroline Bonnet tar den helt ned med sin personlige og karismatiske stemme, og det er tangentene til Kristian Wentzel som får styre tempo og dybde i en fin produksjon gjort av Hovind selv. Her lar han gitaren ligge, men bidrar selv på bass. Bonnie & The Jets er fortsatt ukjent for mange, men begynner å få et svært godt og fortjent ry som liveband. Denne låten trenger litt tid før den virkelig setter seg utover det umiddelbare, og kan være et fint sted å begynne før man sjekker ut den hardere siden ved bandet.





Ash Olsen er i det stille hjørnet. (Sigrid Edvartsen)

---

4

LÅT

Ash Olsen

«Quit Blowing Up My Phone»

---

Desember er åpenbart tid for retningsskifte. Fredrikstads mest suksessrike rapper i 2023 lar beatsen vike til fordel for akustisk gitar og en låt som ville nærmet seg den tradisjonelle viseballaden hadde det ikke vært for at vokalen tilhører Ash Bøhaugen Olsen. Hun er ikke like langt framme med mikrofonen på denne, men fortsatt ligger rappen i bunnen slik vi har hørt det på noen svært lovende singler og på det overbevisende albumet «Golden Child» som kom tidligere i år.

Ash Olsen: Quit Blowing Up My Phone

«Quit Blowing Up My Phone» er som tittelen antyder en låt om et brudd som den ene parten ikke helt har latt lege, og som fortsetter å ringe til den som har gått videre. Ash Olsen skaper stemninger som går mer i moll enn noe annet, men det ligger også en liten irritasjon og harme bak budskapet, det hele understreket med en fin blanding av elektronika, luftig kor, fine detaljer og autotune i bakgrunnen og altså de akustiske strengene. Dette er en tidløs klage over en som vil for mye, som ikke vil la den andre være i fred, men det er ingen tvil om hvem som sitter med de beste kortene på hånden. Produksjonen er av Olsen selv og MaltinhO, og det holder nesten hele veien ut før det fisler litt anonymt ut i stillheten.





Sunshine Reverberation (Westergaard Records)

---

4

LÅT

Sunshine Reverberation

«Four Weeks»

---

Psychonautenes tid på jorda er ikke forbi. Sunshine Reverberation var ikke borte selv om de tilsynelatende forsvant for fire år siden, de har bare brukt litt tid på neste album. Nå lader Tromsø-kvartetten på ujulete vis opp med «Four Weeks», en låt som med bassen i bånn og fløtepiskende gitarer over en malstrøm av poppa gitarer og psykedeliske arrangementer minner om noe mellom The Doors anno «L.A. Woman» og King Gizzard & The Lizard Wizard.

Sunshine Reverberation

Låten varsler albumet «What is Real?» som slippes allerede 12. januar, og om det ikke er blitt mildere innen da vil trolig dette bandet tine i det minste noen rockehjerter med et album som lover både psykedelisk varme og medrivende gitarrock av tidløs karakter.