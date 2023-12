Iliza Shlesinger: – Det er min jobb å fortelle at du kan slippe deg løs

– Alle kvinner har på et tidspunkt sannsynligvis barbert stortåa når de barberer beina.

Det var ordene fra Iliza Shlesinger, da Dagsavisen spurte henne hva alle kvinner på tvers av globen kan relatere til.

Iliza Shlesinger (40) er en prisvinnende komiker, skuespiller, skribent, produsent og forfatter. Hennes «Hard Feelings»-verdensturné startet sommeren 2023. Mandag18. desember kommer hun til Oslo for å gi det hun beskriver som en sosial kommentar på standarder, kanselleringskultur og generasjonsforskjeller med mer. På en morsom måte selvsagt.

Ingen vonde følelser

Komikeren har en stor fanbase på tvers av kontinentene, og til showene går fansen gjerne med Iliza-inspirerte klær. Hun har opptrådt i Skandinavia før, og er heller ikke bekymret for den mer reserverte kulturen man finner i Norden.

– På dette punktet i karrieren min har folk sett meg på Netflix og fulgt meg på sosiale medier. Så de vet hva de får. Og de forventer å se meg.

Hun forteller videre at selv hvis folk snakker engelsk, vil det alltid gå noen nyanser tapt.

– Men utenlandsk publikum er også med på lasset. Og hvis folk er kulturelt mer reserverte, er det greit. Det er min jobb å fortelle at du kan slippe deg løs i en time, og vi kommer til å ha det kjempegøy. Overalt hvor det er kaldt, har folk en tendens til å være mer tilbakeholdne. De er mer fulle. Men mer reservert.

Komikeren har seks Netflix-specials.

I tillegg forteller hun at hun kommer med nytt materiale. Komikeren er gravid med sitt andre barn, som skal bli født i februar, men forsikrer at hun verken lager mamma- eller graviditetskomedie.

– Jeg er her for å blåse en hes høy oktav og gi et energisk, animert sett. Dette er favorittshowet blant de jeg har gjort, fordi det har så mye energi. Det er lunefullt og gripende. Jeg tror det er nøyaktig hva folk vil ha på en kveld ute, bare å la seg rive med, sier hun.

Innerst inne er vi den samme

Å skulle turnere rundt hele kloden med treffsikkerhet i humoren, er noe Shlesinger har knekket koden på.

– Jeg tror folk alltid kan relatere til menneskelig sårbarhet. Og jeg tror spesielt kvinner liker en kvinne som sier alle de sprø tingene som er i hodet vårt.

Komikeren mener at samfunnet vil at kvinner skal føle de er alene.

– Jeg gjør mitt beste for å uttrykke alt det sære og unike ting vi tenker. Jeg liker å kunne reise til ulike land, der vi ikke nødvendigvis har samme farge, etnisitet eller bakgrunn. For innerst inne er vi kvinner nøyaktig like.

I 2017 ga hun ut boken «Girl Logic: The Genius and the Absurdity», som er en morsom samling av essays og observasjoner om kvinners tanker og oppførsel.

I boka spør hun om du noen gang blitt forbanna fordi du ikke er pen nok, og deretter blitt enda mer forbanna over at noen ikke fant deg så pen som du tror du er? Jentelogikk er ifølge komikeren en karakteristisk kvinnelig måte å tenke på, som virker motstridende og omstendelig. Men i virkeligheten bidrar denne logikken til å skubbe deg i retning av hva du egentlig vil.

Og så er det poenget med at alle kvinner har barbert stortåen sin. Det er kanskje en morsom observasjon, men det handler også om at alle kvinner føler de må se perfekte ut, sier Shlesinger.

– Alle kvinner føler at de blir målt etter en standard. Og de føler seg sprø av å uttrykke seg selv uansett hvilket land de er fra.

Å være kvinne

Shlesinger bor i Los Angeles, California sammen med ektemannen Noah, barn og hund.

I 2008 vant Shlesinger «Last Comic Standing» på NBC, som første kvinne noensinne. Siden da har hun vært programleder i datingshow, hatt roller i filmer, lansert sin egen podkast og hatt en rekke stand-up-show på Netflix.

Likevel blir hun fortsatt stilt det samme spørsmålet, også av Dagsavisen dessverre. Hvordan er har det å være kvinne i bransjen utviklet seg?

– Det som ikke har endret seg er at jeg får det spørsmålet. Hele tiden. Selvfølgelig er det bedre. Det er lettere for kvinner nå, for det er flere kvinner i komediebransjen.

Hun påpeker at hvis man er en hvit mann som driver med komedie, vil det være mange andre som deg som gjør det samme.

– Så det er en konkurranse, vet du.

Det vil ifølge komikeren alltid være en forutinntatt oppfatning av hvem du er, basert på din hudfarge eller seksualitet.

– I siste instans handler det alltid om, er du egentlig morsom? Og vi kan alle komme med unnskyldninger. Jeg har aldri brydd meg om noen av disse unnskyldningene. Jeg kommer bare for å fortelle vitsene mine.

Om å bli kalt kvinnelig komiker framfor bare komiker, sier Shlesinger at hun jo er en kvinne og at dette er bakt inn i perspektivet hennes.

– Men det er kjedelig, for det er ingen grunn til å si kvinnelig komiker, kvinnelig lege. Jeg har jo et kvinnenavn og jeg er en kvinne. Så du kommer til å skjønne at jeg er en kvinne. Folk elsker grenser og å sette folk i bokser. Men du får ikke en karriere som er nesten 20 år lang, og spiller i alle disse landene, bare for å være morsom til jente å være. Så jeg har aldri latt disse lapper eller begrensningene være noe som hemmer meg, for de er laget for å marginalisere.

– Jeg tenker at billettsalget mitt taler for seg selv, sier hun.

God komedie vinner alltid

I et innlegg fra september fra The Denver Post blir det diskutert om TikTok-fokusert «crowd work» er ødeleggende for standup-komedien. På sosiale medier har klipp der standupkomikere snakker med publikum, altså «crowd work», økt i popularitet.

– For en generasjon kan det virkelige showet være å se TikTok-klipp. Komedie er alltid under forandring. Og jeg tror faktisk jo flere outlets det er, jo bedre, for god komedie vinner alltid. Det er ingen der ute som er hardtarbeidende og genuint morsomme og bare ikke kommer seg videre, sier Shlesinger.

Hun forklarer at det pleide å være slik at du måtte komme på Saturday Night Live, The Tonight Show eller få en special for å få suksess.

– Så folk kommer inn og innoverer, som Matt Rife. De lager sin egen specials og legger disse klippene ut. Alt handler om eksponering. Hvis jeg ikke har en Netflix-special, hvordan får jeg en jente i Oslo eller i Ecuador til å se tingene mine?

Matt Rife er en amerikansk standupkomiker som ble en viral komediesuperstjerne på sosiale medier takket være TikTok og andre plattformer. Han ble i november angrepet etter sin første Netflix-special der han fortalte en vits om vold i hjemmet til et overveiende kvinnelig publikum, som han har bygget opp gjennom sosiale medier. I det som så ut til å være en unnskyldning lagt ut på Instagram-historien hans, henviste Rife alle som var fornærmet til en lenke til et nettsted som selger hjelmer til folk med spesielle behov.

Shlesinger snakker altså her bare om formatet, ikke om Matt Rife som person.

Shlesingers show går av stabelen den 18. desember på Oslo Spektrum.

– Hvis du ikke har en solid forestilling, vil folk kjøpe billett for å se deg bare en gang. Da kommer de ikke tilbake. Og det er her arbeidet kommer inn. Det er fortsatt markedsføring. Og det handler om å utvikle seg og tilpasse seg.

Selv har hun lagt opp et klipp om generasjonsforskjeller, som hun sier fikk rundt 48 millioner visninger i alt.

– Ikke alle kan komme og se deg på turné. Så hvis du kan eksponere dem for hvem du er og produktet ditt, så sier jeg «more power to you».

PS: Shlesinger vil gjerne ha kaffeanbefalinger i Oslo:

– Det jeg vet om Norge er at menneskene er vakre. Språket virker vanskelig. Og jeg tror dere spiser rein. Jeg liker den skandinaviske estetikken. Og hvis noen har noen fantastiske forslag til norsk kaffe annet enn Tim Wendelboe, er jeg lutter ører.

