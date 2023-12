Kunstutstillinger uten krybber og engler

Alternativ jubileumsfeiring

Johanne Marie Hansen-Krones malerier (bak) har tålt tidens tann. Pål Vigelands kule i forgrunnen er også med i Ekely-utstillingen på Gamle Munch på Tøyen. (Lene Midling Jenssen)

---

UTSTILLING

«Rett fra Ekely»

Gamle Munch, Oslo

Til 17. desember

---

Drøyt to år etter åpningen i Bjørvika skal Munchmuseet markere Edvard Munchs 160-årsdag tirsdag 12. desember. Det skjer med gratis adgang, filmvisning og foredrag. I år er det også 60 år siden det gamle Munchmuseet åpnet på Tøyen. Når museet ikke markerer det jubileet, har kunstnerne som bor og arbeider på Munchs Ekely tatt skjeen i egen hånd og laget sin markering på Gamle Munch. Nå er det én uke igjen av utstillingen der 15 Ekely-kunstnere fyller de fine utstillingslokalene. Med Sune Nordgren, Nasjonalmuseets første sjef som kurator, er det blitt en variert og visuelt kraftfull utstilling med flere overraskende innslag. Blant de mange fine kunstverkene velger jeg å rette oppmerksomheten mot Johanne Marie Hansen-Krones to store malerier. «Kvinner med fugl og sau» var med da hun i 1986 var den yngste Festspillutstilleren i Bergen. Det andre, «Navigare necesse est», ble malt samme år, men kom ikke med på utstillingen. Begge har tålt tidens tann. Flere andre av utstillingens kunstverk har historisk ikonstatus, men «Rett fra Ekely» rommer også mange ukjente kunstverk.

Livet under stjernene

Borgny Svalastog lager ettertenksom kunst. I det innerste rommet i Kauffeldtgården på Gjøvik viser hun både monotypier og broderier. (Tarjei Svalastog)

---

UTSTILLING

Borgny Svalastog

«Rede til at møte himmelens stjerner»

Kauffeldtgården, Gjøvik

Til 23. desember

---

Én av de fineste opplevelsene på Nasjonalmuseets omstridte åpningsutstilling i fjor var Borgny Svalastogs store installasjon «Draumkvedet». Tidligere i år rundet hun 80, men Lillehammer-kunstneren har ikke tenkt å melde seg inn i «Nålens hvile» ennå. Det betyr at hun fortsatt lager utstillinger, og i desember stiller hun ut på Gjøvik. Det er de samarbeidende kunstforeningene på Toten og Gjøvik som har overtalt henne til å anstrenge seg litt til. I den historiske Kauffeldtgården midt i sentrum viser hun både fotografi, monotypier og tekstiler. Hun er spesielt kjent for kirkeutsmykninger og kirkelige tekstiler, inkludert flere bispekåper, og stjernebroderiene hennes er utsøkt kunst på mange plan. Monotypiene (grafikk trykket i ett eksemplar) er konseptuelle og knytter seg blant annet til lidelsene i dagens kriger. Til tross for den dystre tematikken – det innerste rommet er titulert «Gravkammeret» – er denne utstillingen tuftet på lys, varme og omtanke: «– Solidaritet er en kunnskap folk må lære seg.» sier hun i et intervju med Oppland Arbeiderblad.

Pandemiens ettervirkninger

Pandemien bød på en sjanse til å skape en ny virkelighet – men grep vi egentlig denne muligheten? Det er ett av spørsmålene Interkulturelt Museum stiller med utstillingen «Point Counter Point». (Hilde Stenstad)

---

UTSTILLING

«Point Counter Point»

Interkulturelt Museum

Til 31. mars

---

Det er ikke særlig hyggelig at influensasesongen er i gang og covid er kommet tilbake. Det positive ved dette er at kunsten kan, om ikke lindre, så i hvert fall bidra til å bearbeide opplevelsen av virussykdommen. Interkulturelt Museum på Grønland i Oslo har satt seg fore å vise oss hvordan kunstnere har forholdt seg til pandemien og hvordan de minner oss på at den viste oss at en annen verden er mulig. Mange opplevde jo at pandemien tvang samfunnet inn i en annen rytme, at den åpnet for stillhet, konsentrasjon og ettertanke – holdninger som mange kunstnere mener er essensielle i deres virksomhet. Kollektivutstillingen har et konglomerat av uttrykksformer og håndverksteknikker, et mangfoldig visuelt panorama som byr på oppløftende visjoner så vel som dystopisk vaksinemotstand. Blant spørsmålene utstillingen stiller er: Skal vi akseptere en retur til normalen?

Mellom drøm og virkelighet

Kustaa Saksi i Grenseland. Utstillingen på Telemark kunstmuseum viser en bred oversikt over Kustaa Saksis tekstilkunst fra de siste 10 årene. (Thomaz Wacko )

---

UTSTILLING

Kustaa Saksi

«I grenseland»

Telemark kunstmuseum, Notodden

Til 25. februar

---

Jeg har fått begeistrede rapporter om folk som mister pusten når de kommer inn på Telemark kunstmuseum og møter den finske tekstilkunstneren Kustaa Saksis imponerende billedverden. For det første er det størrelsen: Kunstverkene er som skapt for det tidligere industrirommet der de største jacquard-vevene henger fra taket og strekker seg ut over gulvet. Så er det motivene, som spinner på en psykedelisk visuell strøm av flytende former og intrikate mønstre. Saksi er i ferd med å bli en internasjonal stjerne med base i Nederland. Da han stilte ut i Design Museum Helsinki tidligere i år satte de publikumsrekord med over 100 000 besøkende.

Intuisjon og fabulering

Det finnes mange meningslag, men det er fullt mulig å bare glede seg over kunsten i Nitjas førjulsutstilling. (Kunstdok / Istvan Virag)

---

UTSTILLING

«I et rom, i en gåte»

Nitja senter for samtidskunst, Lillestrøm

Til 22. desember

---

Barndommens eventyr bygget på og videreførte nedarvede erfaringer og forestillinger. De kollektive historiene er et vesentlig grunnlag i den inviterende og visuelt viltre utstillingen på Nitja i Lillestrøm, utstillingssenteret som holder til i en høyt elsket, moderne bygning like ved jernbanestasjonen. «I et rom, i en gåte» er en utstilling med en enkel visjon, og den fungerer utmerket på det planet den har lagt seg på. Det betyr en fargerik, variert og visuelt mangfoldig utstilling som minner oss på at «kunstens kanskje viktigste egenskap (er) dens iboende potensial til å oppfordre oss til å innta andre perspektiver og betrakte ting fra flere sider.»

Kan kunst rehabilitere kriminelle?

Dette er resultatet når fengselsinnsatte får tilbud om kunstnerisk utdanning. Utstilling på Kunstnernes Hus. (Vegard Kleven)

---

UTSTILLING

«Agder kunstakademi – Kunst som straff»

Kunstnernes hus, Oslo

Til 14. januar

---

Kan fengselsstraff bidra til å gjøre forbrytere til gode samfunnsborgere? Den norske tenkemåten hevder at det er mulig, men med reaksjonene i sosiale medier i saken om «Bamsegutt» friskt i minne, kan det synes som en fjern tanke. Prosjektet «Agder kunstakademi» viser at kunsten kan delta i debatten og forsøksvis sette teoriene ut i praksis. Gjennom tre år har 29 innsatte i høysikkerhetsfengselet i Froland fått muligheten til å jobbe med profesjonelle kunstnere. Prosjektet er finansiert av KORO, statens organ med ansvar for utsmykking av offentlige bygg, og resultatet av arbeidet vil bli installert i fengselet. Mange av studentene har utviklet sterke individuelle kunstnerskap gjennom akademiet, noe utstillingen viser i sin bredde av kunstverk i en rekke medier. Hvorvidt akademiet har hatt en rehabiliterende funksjon gjenstår å se. Og hva skjer videre – må det vel være lov å spørre om?

Les mer om kunst her

[ Hvem er Nasjonalmuseet til for? ]

[ «Maken til bruker-uvennlig arkitektur har jeg aldri vært borti» ]