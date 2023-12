Nå kommer Donald Duck på dialekt

Flere generasjoner med nordmenn har et forhold til den hissige med elskverdige anden i blå matrosdrakt fra Andeby som i snart 75 år har vært å finne i tegneserieblader i Norge.

De fleste kjenner ham godt. De vet at han er en hissig, egoistisk, lat og uheldig and, men også at han er litt romantisk av seg, eventyrlysten og omtenksom. Men de færreste har kanskje tenkt over hva slags dialekt han snakker utover «kvakk». Det vil tegneserieskaperne i Norge endre på.

Gjennom hele neste år skal Donaldbladet ha fokus på ulike norske dialekter i anledning at det er 75 år siden den første norske utgaven av «Donald Duck og Co» kom ut i Norge. I spesialutgaver av bladet vil kjente ambassadører for utvalgte dialekter oversette en Donald-historie til sin lokale språkdrakt.

– Dialektene i de fire første utgavene er forhåndsbestemt, men deretter er det opptil leserne å bestemme hvilke dialekter Donald skal snakke, skriver utgiver Egmont i en pressemelding.

Allerede er det bestemt at Donald og resten av gjengen i Andeby skal få prøve seg på en bergensk, sørlandsk, nordsamisk og trøndersk dialekt. Resten er opptil leserne.

Leserkåringen avsluttes 3. juledag, og finalistene vil være klare i midten av februar.

