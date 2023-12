Venter du på «Makta 2»? Nå har NRK avslørt premieredato

Den har fått applaus og kritikk, reist debatten om hvordan man kan gjenfortelle fortidas historie og skildre virkelige personer. «Makta» har også fått kritikk og gjenkjennende nikk fra AP-veteraner for måten menn i AP-ledelsen anno 1970-tallet er framstilt. Thorbjørn Jagland har protestert på måten Odvar Nordli framstår og Thorbjørn Berntsen har reagert på måten Reiulf Steen og andre i ledelsen av partiet hans skildres i dramaserien.

Samtidig har Gro Harlem Brundtland selv uttalt at hun kan kjenne seg igjen i denne historien, som er en satirisk gjenfortelling serieskaperne har understreket gang på gang er basert på «sannhet, løgn og dårlig hukommelse».

Ap-leder Reiulf Steen (Jan Gunnar Røise) skildres som tidvis for glad i det sterke og for glad i damene, samt en mann med store ryggplager som gjør alt vondt verre. Han prøver også å stoppe partiet fra å bevege seg for mye mot sentrum i norsk politikk. (Motlys/Novemberfilm/NRK)

Da seriens første sesong takket for seg etter seks episoder i november, var Gro Harlem Brundtland valgt til ny statsminister i av en gruppe mektige AP- og LO-menn, mot blant annet Reiulf Steens planer. Året var 1981, og i framtida venter blant annet en solid politisk opponent i Høyre-leder Kåre Willoch, et dårlig stortingsvalg og en kommende Høyre-bølge.





Ap-politikeren seinere kjent som landsmoderen skulle ikke få sitte veldig lenge som statsminister før hun måtte forlate regjeringsbygget, men ført den venter blant annet konflikten om utbyggingen av Alta-vassdraget.

Det er blant annet denne betente konflikten statsminister Gro Harlem Brundtland får på bordet i det som er sjuende episode av serien, og som kommer på NRK søndag 7. januar.

Norsk politikk har aldri vært så sprekt og levende fortalt som i «Makta». Høstens suksess på NRK har også stått for en debatt som få andre norske dramaserier har maktet. (NRK)

Hva som venter Gro og Reiulf Steen av indre maktkamp, og hvorvidt serien vil by på møter mellom Ap-lederen og Kåre Willoch, det har NRK så langt ikke avslørt noe om. Ifølge hovedrolleinnehaveren Kathrine Thorborg Johansen selv i et intervju om serien med NRK skal sesong to også bare foregå i året 1981 – det året da AP tapte valget og Høyre overtok makten etter å ha gjort sitt beste valg siden 1924.

Seersuksess

«Makta» har så langt et snitt på 786.000 seere per episode, der 425.000 har sett serien i NRKs nettspiller.

Serien har fått svært god mottakelse av anmelderne, og fått mer ros enn ris for bruken av surrealistiske og kreative fortellergrep – som castingen av skuespillere i roller som kjente norske Ap-politikere, og som det at fortidas aktører beveger seg i et moderne Oslo anno 2020-tallet. I anledning serien har Dagsavisen laget en «Hvem er hvem i «Makta», som er blitt mye lest i høst.