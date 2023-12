Lydhørt: Eldgamle julesanger topper i USA

Oppdatering: Denne saken er fra 2022. I 2023 har Brenda Lee gått helt til topps på Billboards Hot 100 med «Rockin’ Around The Christmas Tree». 65 år etter at den først kom ut er dette det lengste noen artist noen gang har ventet på å nå førsteplassen. Det er også bare den tredje julesangen i historien som topper hitlista i USA.

Her hjemme har vi i strømmealderen sett en tendens til at et lite utvalg sanger fester seg på “mest spilte”-listene før jul: Mariah Carey, Wham!, Kurt Nilsen og «Jul i svingen». Ikke helt nye noen av dem, men heller ikke eldgamle. I USA er det derimot forhistoriske julesanger som dominerer den offisielle hitlista, Billboard Hot 100, før jul.

Riktignok er Mariah Carey der på førsteplass i USA også med «All I Want For Christmas Is You». Først gitt ut i 1994, men spilt inn på en måte som skulle høres ut som den kom fra julealbumet til Phil Spector fra 1963. På andreplass på singellista i USA er en innspilling fra 1958. Nr. 4 er fra 1957. Nr. 5 er fra 1964.

Mange av disse platene var populære i sine første år, de fortsatte nok å bli spilt også, men forsvant fra hitlistene fram til strømmealderen igjen viste fram holdbarheten. Sangene har nok alltid blitt spilt, men folk gikk ikke ut og kjøpte de samme platene om og om igjen så de kunne komme inn på listene.

Det finnes ingen andre forklaringer på fenomenet enn at folk lengter tilbake til ordentlig gamle dager, og glemmer kald krig, cubakrise prøvesprengninger av atombomber i Nevada-ørkenen og Bikiniatollen og drapet på John F. Kennedy. Få av disse sangene bærer preg av melankolien og ensomheten som har blitt så vanlig i julesanger siden.

Det hører med at mange av disse listeplasseringen kunne vært enda høyere om ikke artisten som kaller SZA (Solána Imani Rowe) ga ut et helt nytt album i forrige uke, og tok en rekke av sporene derfra inn på hitlista også. På den andre siden er det litt betryggende at ikke alt hander om jul. Her er noen av artistene som plutselig er popstjerner igjen, med ukas listeplasseringer på Billboard Hot 100.

1. Mariah Carey: «All I Want For Christmas Is You» (1994)

Denne med Mariah Carey (1969 -) vet dere alt om!

2. Brenda Lee: «Rockin’ Around The Christmas Tree» (1958)

Brenda Lee (1944 –) var bare 14 da hun spilte inn «Rockin’ Around The Christmas Tree» i 1958, og fikk sin største hit. Hun hadde 47 hits til på 60-tallet, bare forbigått av Elvis, Beatles og Ray Charles. Hun var kjent som «Little Miss Dynamite». Sangen ble senere populær med Kim Wilde og Mel Smith i Storbritanna, Kim & Mel, men Lees versjon har overlevd alle de andre. Den er skrevet av Johnny Marks, som også sto bak «Rudoph The Red Nosed Reindeer» og «Have A Holly Jolly Christmas» (som vi straks kommer tilbake til.)

Lee Brenda Lee var 14 år gammel da hun slo til med «Rockin’ Around The Christmas Tree» i 1958. Her på vei videre fra et besøk i England. (AP/NTB/Ap)

4. Bobby Helms: «Jingle Bell Rock» (1957)

Bobby Helms (1933 – 1997) var en populær countrysanger på 50-tallet, og da var ikke veien lang over til tidlig rock’n’roll. Sangen er selvfølgelig løst basert på «Jingle Bells», men får også med en referanse til den nye farsotten «Rock Around The Clock».

5. Burl Ives: «Have A Holly Jolly Christmas» (1964).

Burl Ives (1909 – 1995) var primært folkesanger, men ble populær som skuespiller også. I 1964 var han stemmen i animasjonsfilmen «Rudolph The Red Nosed Reindeer», som har vært restaurert om og om igjen, og fortsetter å være den mest langvarige tradisjonen på amerikansk jule-TV. «Have A Holly Jolly Christmas» kommer derfra.

8. Andy Williams: «It’s The Most Wonderful Time Of The Year» (1963)

Andy Williams (1927- 2012) var en av de store sangerne i USA på 50- og 60-tallet. Julealbumet hans kom i 1963, og plateselskapet valgte hans versjon av allerede velkjente «White Christmas» som singel, i stedet for den helt nye «It’s The Most Wonderful Time Of The Year».

9. Wham!: «Last Christmas» (1986)

Denne skiller seg ut ved å være britisk, og «bare» 38 år gammel.

11. Jose Feliciano: «Feliz Navidad» (1970)

Jose Feliciano (1945 –) fra Puerto Rico ble stor popstjerne med sin versjon av The Doors’ «Light My Fire» i 1968. Denne sangen fra 1970 ble langt fra like kjent umiddelbart, men har senere blitt en folkelig favoritt med sin tekst på vekselvis spansk og engelsk.

14. Perry Como: «It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas» (1951)

Perry Como (1912 – 2001) var en av de store croonerne i amerikansk popmusikk. Denne sangen spilte han inn i 1951.

15. Nat King Cole: «The Christmas Song (Merry Christmas To You)» (1946)

Nat King Cole (1919 – 1965) spilte inn denne med jazztrioen sin i 1946, men mot hans vilje lagde plateselskapet en ny versjon med pålagte strykere. Senere spilte han den inn flere ganger sammen med et orkester ledet av Nelson Riddle, den fra 1961 er blitt det definitive opptaket.

Nat "King" Cole er en populærmusikkens største artister gjennom alle tider. Ikke minst er det julesangene han huskes for. (Capitol/Universal Music)

16. The Ronettes: «Sleigh Ride» (1963)

Opprinnelig en instrumentallåt spilt inn med Arthur Fiedler & The Boston Pops Orchestra i 1949, senere med tekst tolket av Andrew Sisters. Denne mest kjente versjonen er fra julealbumet til Phil Spector, med gruppa til Ronnie Spector.

22. Dean Martin: «Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow» (1959)

Først spilt inn av Vaughn Monroe i 1945. Versjonen til Dean Martin (1917 – 1995) kom på albumet «A Winter Romance» i 1959. En av julesangene som strengt tatt ikke sier noe om at det er jul.

25. Darlene Love: «Christmas (Baby Please Come Home» (1963)

Darlene Love (1941 –) sang denne fra julealbumet til Phil Spector, den eneste nyskrevne sangen, og den beste. Hun framfører fortsatt en ny versjon på TV hvert år.

27. Bing Crosby: «White Christmas» (1942)

Bing Crosby (1903 – 1977) framførte julesangen som skal ha vært verdens mest solgte på singel. Først hørt i filmen «Holiday Inn» i 1942. Bing Crosby droppet det første lengselsfulle verset i «White Christmas», og synger bare refrenget om og om igjen.

36. Frank Sinatra: «Jingle Bells» (1946)

Frank Sinatra (1915 – 1998) synger en av de eldste sangene i denne sammenhengen, skrevet av James Lord Pierpont og publisert i 1857 under tittelen «One Horse Open Sleigh». Strengt tatt ingen eksplisitt julesang dette, men forsøk å fortelle det til folk ….

31. Nat King Cole: «Deck The Halls»

Mer fra Nat King Cole, her i en tradisjonell hymne fra middelalderen.

39 Gene Autry: «Rudolf The Red-Nosed Reindeer» (1949)

47. Gene Autry: «Here Comes Santa Claus» (1947)

Gene Autry (1907 – 1988) var den største av alle de syngende cowboyene som gjorde det skarpt både på film og plate helt fra 1930-tallet. Han hadde også sitt eget radioshow, og her er en morsom observasjon: Gene Autry har et museum til sitt minne, de gjør tydeligvis et godt historisk arbeid, og kunne nylig melde at oppfatningen av at jula begynner stadig tidligere er feil! I 40-årene hendte det at Autry begynte å synge julesanger på radio før thanksgiving, ja, noen ganger før halloween.

US-AUTRY-HORSE-FILE Gene Autry har to av sine sanger fra 1940-tallet på Billboards hitliste jula 2022. (AFP/NTB/AFP)

41. Elvis Presley: «Blue Christmas» (1957)

Elvis Presley (1935 – 1977) trenger ingen nærmere presentasjon. «Blue Christmas» er skrevet i 1948, men Presley spilte den inn i 1957 for sitt «Elvis’ Christmas Album». En av de få sangene her som ikke er så glad at det gjør noe.





Også på albumlista i USA gjør mange av de eldste artistene seg gjeldende. «Christmas» med Michael Bublé er den største favoritten på 5. plass, gitt ut i 2011, nærmest rykende fersk i denne sammenhengen. Mariah Carey er bare nr. 9 i USA, og mellom disse «ungdommene» på 8. plass kommer Nat King Coles «The Magic of Christmas», som kom ut i 1960, og som vi skrev om på disse sidene for nøyaktig et år siden. Musikken til Knøttenes jul, «A Charlie Brown Christmas» med Vince Guaraldi fra 1965 er på 10. plass, Phil Spectors « A Christmas Gift For You» er nr. 14. Hyggelig for albumet som kom ut dagen etter at John F. Kennedy ble drept, og aldri fikk den oppmerksomheten det fortjente i 1963.

Artistene som preger singellista gjør seg også gjeldende høyt på albumlista: Bing Crosbys «Christmas Classics» (18). «The Andy Williams Christmas album» (19) og Frank Sinatras «Ultimate Christmas» (20). Vi finner enda flere gamle LPer med de allerede nevnte, Burl Ives på 21. plass, Brenda Lee 22, Gene Autry 24, Bobby Helms 25 og Elvis Presley 29. For ordens skyld tar vi med at førsteplassen tilhører det nevnte albumet til SZA. Alt er heldigvis ikke bare jul.