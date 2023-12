Stort artistslipp fra Øya

Øyafestivalen melder at halvparten av ukepassene er utsolgt idet de annonserer et større slipp av artister som kommer til Tøyenparken. Øverst på listen over de seks navnene er The Smile, trioen som består av Thom Yorke og Jonny Greenwood fra Radiohead, samt Tom Skinner fra Sons of Kemet.

Bandet ble startet som et pandemiprosjekt, men har turnert flittig etter at samfunnet våknet igjen, blant annet med en utsolgt konsert våren 2022 på Sentrum Scene i Oslo. De skal følge opp debutalbumet «A Light for Attracting Attention» med ny musikk i god tid før de kommer til Øya, da de skal spille før Queens of the Stone Age topper plakaten.

The National

I alt seks nye band er klare får Øyafestivalen, blant dem The National som har spilt i Oslo en rekke ganger tidligere. De var på Øya også i 2014, på Sentrum Scene i 2017 og sist på festivalen Loaded i 2022.

Idles er Bristol-punkerne som knuste Øyas Vindfruen-scene for en håndfull år siden, og det er lite som tyder på at de vil bli roligere når de nå besøker Oslo og Tøyenparken på ny.

John Talbot er vokalist i Bristol-bandet Idles. Her fra Øyafestivalen i 2017. (Mode Steinkjer)

Loyle Carner er briten som sørger for hip hop til folket i dette slippet, mens The Kills og norske Orions Belte er solide Øya-bookinger som sikkert går rett hjem hos festivalens kjernepublikum.

PJ Harvey

Fra før er det klart at Pulp og PJ Harvey spiller på åpningsdagen onsdag 7. august. Pulp-frontmann Jarvis Cocker var på Øya i 2022 med soloprosjektet Jarv IS, mens PJ Harvey nylig besøkte Sentrum Scene to kvelder på rad.

PJ Harvey på Sentrum Scene. (Mode Steinkjer)

Onsdagen er det foreløpig Cezinando som topper blant de norske artistene, mens den tradisjonsrike avslutningskonserten med en norsk artist lørdagen skal Gabrielle stå for lørdag 10. august. Ennå gjenstår det noen titalls artister før programmet nærmer seg å være komplett.