Lise Davidsen og KORK i Folketeateret: Juleaften tre uker på forskudd

KONSERT

Lise Davidsen

Kringkastingsorkestret, dirigent Christian Eggen

Solistkoret Ung og Den Norske Opera & Balletts Barnekor

Folketeateret

Konserten i Folketeateret mandag, som også gjentas tirsdag, vises på NRK TV selveste julaften. Denne delen av jula ser allerede ut til å være reddet. Riktignok forteller dirigenten Christian Eggen til å begynne med at sopranen er blitt forkjølet, og at han selv kommer til å ta over kvelden. Praten altså! Et lattermildt lettelsens sukk går gjennom salen. Kvelden har allerede startet med «O Come All Ye Faithful», og når Davidsen fortsetter med «Maria Wiegenlid», «Marias vuggesang», er det ikke mulig å høre at noe er galt.

Det store Folketeateret er den gamle operaen i Oslo. Det er hyggelig å se og høre en av denne musikkens største stjerner i denne staselige salen også. For Lise Davidsen har 2023 har vært enda en triumfferd til noen av verdens største operascener. For ikke å snakke om hennes opptredenen under BBCs «Last Night Of The Proms» i Royal Albert Hall. Klassisk musikk blir ikke mer folkelig en dette. Det er som om Sigrid skulle avsluttet Glastonbury-festivalen.

Julekonsertene til Lise Davidsen kommer etter utgivelsen av albumet «Christmas From Norway» i november. Det er betryggende at repertoaret hennes her er hentet fra det klassiske og tradisjonelle repertoaret, og ikke frir til publikum med «Last Christmas» eller «Fairytale of New York». Jeg tror hun kunne ordnet opp med disse også, men Lise Davidsen er på hjemmebane musikalsk sett. KORK er hjemme på alle baner. Det er jo det samme orkesteret som spilte med Kurt Nilsen på albumet «Have Yourself A Merry Little Christmas», den nest største julesuksessen i Norge gjennom tidene, etter Sissels «Glade jul».

Lise Davidsen hadde med seg to kor på julekonserten sin, her med barnekoret fra Den Norske Opera & Ballett. (Julia Marie Naglestad/NRK)

Konserten har mange kjente sanger likevel: Kvelden fortsetter med «Ava Maria». Christian Eggen forteller publikum at Lise Davidsen har et spesielt forhold til korsang. Det var i Tønsberg domkirkes jentekor hun oppdaget den klassiske musikken, og hun perfeksjonerte kunsten da hun senere ble med i Det Norske Solistkor. Derfor har hun med to kor her: Solistkoret Ung, og det enda yngre barnekoret fra Den Norske Opera & Ballett. De førstnevnte framfører «Et barn er født i Betlehem» arrangert så den minner om en folketone. Barnekoret får skinne så sterkt i «Jul, Jul, strålande jul» at kveldens store stjerne midlertidig nøyer seg med en birolle i sin egen konsert.

I den andre delen av konserten har hovedpersonen skiftet fra den grønne, glitrende kjolen til en dyp julerød. «Silent Night» framføres passelig stille med korsangen som stemningsfullt supplement. Selv kommer jeg alltid i ekstra god julestemning av messingblåsere, og her setter de en ekstra spiss på «Det hev ei rose sprunge». Det samme gjør Ingvild Habbestad på nøkkelharpe i «Mitt hjerte alltid vanker».

Lise Davidsen kan ha vært preget av forkjølelse under julekonserten med KORK, men tok i alle fall ut alt i "O helga natt" til slutt. (Julia Marie Naglestad/NRK)

Nå er det bare to av de aller største julesangene igjen. «Deilig er jorden» har begge korene i sin fulle stemmeprakt. Publikum blir invitert med i siste vers. Og hvis nå Lise Davidsen kanskje holdt litt tilbake tidligere i konserten tar hun det igjen til slutt i «O helga natt». Jeg skylder riktignok å gjøre oppmerksom på at denne omtalen er skrevet fra et julefaglig perspektiv, ikke operateknisk, men jeg ingen reservasjoner mot sopranenes stemmeprakt denne kvelden. Forkjølelse eller ikke. Om dere ser meg der i publikum på TV julekvelden er det med en lite tåre i øyekroken.

Konserten i Folketeateret sendes i NRK 24. desember kl. 20.40. Lise Davidsen synger også i Olavshallen i Trondheim 12. desember, og i Stavanger Konserthus 14 og 15. desember. Begge steder med byenes lokale symfoniorkestre.