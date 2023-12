Det er tida for julefilmer igjen, og vi har guiden!

Å se kjente julefilmer om igjen er en fast tradisjon for mange i desember, for det er de kjente historiene som kan gi den samme julestemningen man mener å ha fått av dem før. Nå har filmene dukket fram på forskjellige strømmetjenester igjen, gamle klassikere og personlige favoritter som bare må oppleves på nytt.

Nytt av året er at mange av de «nyeste» klassikerne i genren er blitt forholdsvis gamle de også, selv filmene som hadde premiere på 2000-tallet. I år er det faktisk 20 år siden «Love Actually» hadde premiere, og 2003 var også det året da Will Ferrell slo gjennom med «Elf» og Billy Bob Thornton ravet rundt som datidas fæleste nisse i «Bad Santa».

Det er 33 år siden «Alene hjemme» hadde premiere, og begynner å bli en gammel klassiker i sin genre. Den kan sees igjen på Disney+, der oppfølgeren som også foregår i jula ligger klar. (20th Century Studios)

Trøsten får være at de fortsatt er forholdsvis nye sammenlignet med andre amerikanske gjengangere i sjangeren som noen kanskje vil foretrekke blir klassifisert som moderne. Selv om de begynner å bli gamle de også: «Alene hjemme», «Hjelp, det er juleferie!» og «Die Hard» kom for henholdsvis 33, 34 og 35 år siden. Det er mulig de snart regnes som vår tids «It’s Wonderful Life». Amerikanernes julefavoritt er for øvrig å se på Amazon Prime Video og SkyShowtime i år.

Det er mange år siden Bruce Willis avviste på det sterkeste at «Die Hard» er en julefilm. 35 år etter actionfilmen kom er det likevel liten tvil om at dette er en favoritt mange ser i jula. Det er jo jul når John McClane nedkjemper skurkene etasje for etasje i Nakatomi Plaza. (Walt Disney Studios)

De fleste julefilmene er tilgjengelig på en strømmetjeneste i vår tid, men hvor en film befinner seg har med rettigheter å gjøre og kan skifte fra jul til jul. Samtidig er noen ting akkurat som i fjor, som det faktum at «Alene Hjemme»- og «Die Hard»-filmene bare å se på Disney+. Der er de i selskap med mer enn 30 andre julefilmer, som «The Muppet Christmas Carol», Tim Burtons «A Nightmare Before Christmas» og Arnolds Schwarzeneggers «Bjelleklang».

«White Christmas» (1954) på SkyShowtime byr på et klassisk amerikansk julefilmøyeblikk, der Bing Crosby synger «White Christmas», en julehit allerede i 1942. (SkyShowtime)

Gledelig julefilmkveld

Disneys strømmetjeneste byr også flere variasjoner av «A Christmas Carol», som Jim Carrey-versjonen fra 2009 og Tom Hardy-utgaven fra 2019. Her er julevarianter av hele Disneys franchise-katalog, fra Donald og vennene hans til Shrek, Istid, Frost og en Guardians of the Galaxy julespesial fra 2022. Her er også Bent Hamers «Hjem til jul». Mer norsk kan TV 2 og Viaplay by på med de to «Snekker Andersen og Julenissen»-filmene, samt «Solan og Ludvig: Jul i Flåklypa».

Den stemningsfulle animasjonsfilmen «Polarekspressen» fra 2004 er å se på HBO Max, Viaplay og TV 2 Play. (HBO Max)

En annen norsk julefilm som kan oppleves i desember er komedien «Gledelig Jul» fra 2020 ute på Viaplay nå og på NRK TV tidlig i dsember. «Polarekspressen» og «Elf» er på å se på Viaplay og HBO Max, mens «Gremlins» på sistnevnte. «Grinchen» i Jim Carreys skikkelse er å se på Netflix, TV 2 Play og Viaplay, i likhet med «Last Christmas», filmen fra 2019 basert på George Michaels julehit. «Love Actually» er også på de tre nevnte strømmerne.

NTB Pluss Kultur & Underholdning Den romantiske komedien «Love Actually» har blitt kjent som en julefilmfavoritt siden premieren i 2003. Nå er filmen her igjen, med blant annet Bill Nighy i rollen som en aldrende popstjerne klar til julestria. Den britiske komedien kan oppleves igjen på NRKs nettspiller og en rekke av de kommersielle strømmetjenestene. (NTB Tema)

I tillegg skal NRK by ha julefavoritten klar i nettspilleren fra første uka i desember. Den minst like romantiske «The Holiday» ligger på Netflix og Viaplay, mens den rake motsatsen «Bad Santa» er ute på Viaplay og SkyShowtime. Bill Murrays 80-tallsversjon av «Scrooged» har også dukket fram på sistnevnte strømmer klar for desember.

20 år etter premieren byr «Bad Santa» stadig på en av de minst ålreite julenissene i filmhistorien, spilt av Billy Bob Thornton. (SkyShowtime)

Så var det julefilm igjen

Netflix hadde over 60 julefilmer ute lenge før kalenderen sa desember, blant annet de hyggelige familiefilmer som «Arthurs Julegaverace», «Klaus» og «Gutten som ble julenissen». Strømmegiganten har også «Solan og Ludvig: Jul i Flåklypa» i biblioteket, samt Per-Olav Sørensens sesongaktuelle serier «Hjem til Jul» og «Julestormen».

Det blir ny norsk julestemning på Netflix i filmen «Så var det jul igjen», der Thea (Ida Ursin-Holm kommer hjem til julefeiring med kjæresten Jashan (Kanan Gill). På Netflix fra 6. desember. (Lillian Julsvik)

I år følger Netflix også opp med en helt ny norsk julefilm: «Så var det jul igjen», der Thea (Ida Ursin-Holm) kommer hjem til familien på bygda for å feire jul, og denne gangen har med seg sin nye kjæreste – indiske Jashan, (Kanan Gill).

Filmen ble spilt inn på Rauland i mars, og er en av strømmegigantens internasjonale julesatsinger i år. Netflix har også «Jul i Flåklypa» på plass, som også er ute på TV 2 Play og Viaplay, i godt selskap med de to «Snekker Andersen og Julenissen»-filmene.

De to filmene i «Snekker Andersen og Julenissen»- serien som er basert på Alf Prøysens historier, er å se på Viaplay og TV 2 Play. (TV 2)

Av de uendelig mange julefilmer som produseres er det bare et fåtall som har humor, varme og egenart nok til å tåle mange gjensyn og bli en ny klassiker. En av dem er «The Family Stone» fra 2005 (Viaplay/TV 2 Play), mens Ryan reynolds-komedien «Just Friends» fra 2005 er noe mer rølpete. En annen potensiell kandidat er Seth Rogen i julegensermodus i «The Night Before» (leiefilm) fra 2015.

Hjelp, hvor er julefilmene!

Den som ikke får julestemningen uten å ha fått med seg Chevy Chases juleslit som Clark Griswold kan ty til Viaplay og Amazon Prime Video, det er der «Hjelp, det er juleferie!» befinner seg blant alskens filmete julehistorier. Viaplay har vært på loftet og hentet fram et tyvetalls kjente og mindre kjente julefilmer til årets sesong.

34 år etter at Ellen og Clark Griswold feiret familiejul for første gang er «Hjelp, det er juleferie!» en klassiker blant de amerikanske julefilmene. Familiefar Clarks tøffe juletid kan oppleves igjen på blant annet Viaplay. (Viaplay)

Om Disneys «Borte bra, alene hjemme best» fra 2021 blir en tradisjon på linje med utgangspunktet «Alene hjemme» er altfor tidlig å si. HBOs nyeste film i sjangeren må også vente en del år før klassikerstatusen kan avklares, selv om filmen med Neil Patrick Harris åpenbart har lyst til å bli en. «8-bit Christmas», historien om gutten Jakes slit for å få en Nintendo-konsoll til jul, er bare to julesesonger gammel.

[ Se en god serie på Disney+ ]

Eddie Murphy i «Candy Cane Lane»

Helt ny i år er «Candy Cane Lane», der Eddie Murphy stiller i hans første hovedrolle i en julefilm. Komedien er ute på Amazon Prime Video fra 1. desember, og handler om Chris og familien som havner i et overnaturlig julepynt-inferno etter at far i huset har inngått en avtale med en rampenisse som skal sikre ham det finest juledekorerte huset i gata. Det gjenstår se om Eddie Murphy er like morsom her som han var i «Rollebyttet» i « 1983» -den klassiske komedien med Dan Aykroyd fra en annen tid, som også kan oppleves på Amazons strømmetjeneste.

Candy Cane Lane Eddie Murphy spiller Chris i «Candy Cane Lane», den nye julefilmen fra Amazon Prime Video, der han og familien har havnet i et jule-inferno de har skylda for selv. (Claudette Barius/Claudette Barius/Prime)

Voldsomt til jul

Ny på nettet i tide til julefeiringen i år er Tommy Wirkolas juleeventyr fra 2022, den humoristiske actionfilmen «Violent Night» der en litt matlei Julenissen spilt av David Harbour må ta seg en bande bevæpnede og lite julestemte kjeltringer på selveste julaften. Wirkolas juleeventyr er en heftig miks av julestemning og actionfilm, med det gode julebudskapet i bunn. Filmen kan oppleves på SkyShowtime, i selskap med en av de mest juleklassiske filmene av dem alle – «White Christmas» fra 1954 med Bing Crosby og Danny Kaye.

David Harbour spiller julenissen i Tommy Wirkolas «Violent Night», julefilmen som kom i 2022. (Allen Fraser/NTB kultur)

Netflix satser atskillig mer tradisjonelt på familiehygge og juleromantikk i de nye filmene av året, og med kjente navn i hovedrollene. I «Family Switch» spiller Jennifer Garner og Ed Helms de stressa foreldrene som bytter kropp med ungene sine på årets travleste dag.

[ Årets julekalendre på TV: Mer Snøfall for de minste, ny kjendislek på NRK og ny julekalender med Asbjørn Brekke på TV 2 ]

«Verdens beste jul» med Heather Graham og Brandy Norwood er en komedie der den ene må sjekke at den andres julebrev-versjon av drømmejula faktisk er tilfelle. Den har allerede rukket å bli omtalt som årets verste julefilm.

«Verdens beste jul»: Heather Graham og Brandy Norwood har hovedrollene i den nye julefilmen fra Netflix, allerede kjent som en av sesongens verste. (Nertflix/Scott Everett White/Netflix)

En annen nyhet er «Dashing Through The Snow», en film fra Disney+ der Ludacris har hovedrollen som mannen som ikke kan utstå jul, men som faller for den salige juleglede likevel. Dette er faktisk årets kalkun, ifølge en anmelder. Det er ikke sikkert den er verdt å bruke en filmkveld på. Samtidig viser historien at dårlig omtale ikke er avgjørende for en julefilms kommende status. Årets slaktede julefilm kan godt ende opp som framtidas klassiker.

[ Se en god serie på Netflix ]

Selv «Love Actually» – den romantiske komedien som mange absolutt må se på nytt hvert år – ble slaktet jevnt over da filmen hadde premiere for 20 år siden. Det er definitivt ikke sånn at det er de kunstneriske kvalitetene som avgjør om en julefilm ender opp som en kjær klassiker.