Historisk og legendarisk

---

JAZZ

Nina Simone

«You’ve Got To Learn»

Verve

---

I 1966 holdt Nina Simone en konsert under Newport Jazz Festival som for ettertida ble svøpt inn i ord som legendarisk. Problemet er bare at det ikke har vært tilgjengelig opptak fra konserten til å bekrefte legendestatusen. Før nå. Tidligere i år gjorde Verve Records – som del av en markering av at Simone ville ha fylt 90 i år – for første gang tilgjengelig et opptak fra konserten. Det dreier seg om et opptak som har ligget bortgjemt i US Library of Congress fram til 2021. På tampen av året er det all grunn til å hente fram denne fine utgivelsen. Legendarisk eller ikke, «You’ve Got To Learn» er uansett et strålende album som burde glede langt flere enn den hardeste kjernen av Simone-fans.

Det åpner med «You’ve Got To Learn», signert Charles Aznavour og Marcel Stellman. Med Simone selv bak pianoet, flankert av Rudy Stevenson (gitar), Lisle Atkinson (bass) og Bobby Hamilton (trommene), serveres den i en råere, sårere og mer kraftfull versjon enn 1965-versjonen med strykere, fra «I Put a Spell on You».

Deretter følger nok en kjenning, George og Ira Gershwins «I Loves You Porgy», før de gyver løs på et av albumets store høydepunkter, om ikke det største, «Blues For Mama», med melodi signert Simone og tekst signert Abbey Lincoln, her introdusert som en «gutbucket blues». Låten – et kraftfullt oppgjør med menns vold mot kvinner og forsøk på å legge skylden på ofrene – ble året etter utgitt på albumet «Nina Simone Sings The Blues», men også her får vi en råere og mektigere versjon.

Hele konserten bygges opp mot et annet høydepunkt, «Mississippi Goddam», skrevet to år tidligere i protest mot de rasistiske drapene på Emmett Till og Medgar Evers i Mississippi og på fire unge jenter under terrorbombingen av 16th Street Baptist Church i Alabama i 1963. Versjonen fra Newport Jazz Festival, der Simone også viser til Watts-opprøret i Los Angeles året før, skiller seg fra mer kjente versjoner og er alene verdt denne utgivelsen, som avsluttes med Simone alene bak pianoet, med en stemme som kryper inn under huden, på vakre «Music For Lovers».





Nina Simone: You’ve Got To Learn (Verve)