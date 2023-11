Et mørkt og dramatisk juleeventyr fra Snøfall

---

5

JULEKALENDER

«Snøfall 2»

NRK1, NRK2, NRK3, NRK Super og NRK TV

Premiere 1. desember

---

Det handler om framtida til tiåringen Noah og til hele Snøfall når NRKs mest populære og mest sjarmerende julekalender er tilbake med ett nytt eventyr. «Snøfall» fra 2016 står igjen som en klassiker i genren, en julehistorie som glødet, sprudlet og overbeviste med en varm og humoristisk historie om Selma på ni som ønsket seg familie. Den fant hun som kjent i Snøfall, det magiske landet der den blideste julenissen i verden bor.

«Snøfall 2» byr på gjensyn med julenissen Julius (Trond Høvik) og Selma (Siri Skjeggedal) og de andre i VU og Snøfall, men det er tiåringen Noah (Scott Phillip Davis Brodtkorb) som blir sentral i denne julehistorien som er både koselig og magisk, trist og spennende. (NRK)

Nå er de tilbake, syv år eldre hele gjengen, Julius, tenåringene Selma, Pil, Haakon og de andre. Winter (Vidar Magnussen) er like petimeter som før, IQ (Johannes Joner) en like rotete tech-ekspert, og Stål (Nils Jørgen Kaalstad) er fortsatt glad i de bollene som gir så mye luft i magen. De gleder seg til jul igjen, men Noah på ti som bor i VU - verden utenfor - har helt andre ting å tenke på, for dette nye eventyret skal handle like mye om livets realiteter som om juleforberedelser, juleglede og magi.

Scott Phillip Davis Brodkorb spiller Noah, gutten som vil til Snøfall og få hjelp av julenissen for å få moren til å bli frisk. (NTB kultur)

Moren til Noah har kreft, og må inn til operasjon like før jul. Morens sykdom er vanskelig for Noah, og historien deres er nok det mest virkelighetsnære som er formidlet for barn i en serie i denne genren. «Snøfall 2» er julekalenderen som vil minne om at mange lever i en krevende virkelighet også når det er jul, og det er en helt betimelig påminnelse - sårt og omtenksomt formidla. Noah (Scott Philip Davis Brodtkorb) og moren Elise (Emilie Mordal, også kjent som Selma i teateroppsetningen «Snøfall») bor i Haukebakken, der Ruth og Selma driver antikvariatet, dit barn kommer for å poste juleønskene sine til Julius i Snøfall.





Syv år etter at Selma (Siri Skjeggedal) var i Snøfall hjelper hun andre barn med å få sendt ønskene sine til julenissen. Noah er skeptisk til påstanden hennes om at julenissen finnes og bor et sted som kalles Snøfall. (NRK)

Noah selv er veldig skeptisk til de greiene der, han er jo ti år, men etter å ha sett brevene fly av gårde mot nordlyset en natt er han overbevist om at julenissen finnes. Det gir ham håp om at Julenissen kan hjelpe moren til å bli frisk, så han må komme seg til Snøfall. Det gjør han, men der har de helt andre ting enn juleønsker å tenke på.

I Snøfall skjer det uforklarlige ting, julekulene har sluttet å lyse, frukten råtner på trærne i Hagen, men det verste av alt er at julebrevene fra VU har sluttet å komme. Det er dårlig nytt, siden ungenes tro på julenissen er det som holder Snøfall i gang. Og når magien forvitrer, får de mørke kreftene som skumler utenfor fritt fram. Årsaken til problemene skyldes ikke Winter denne gangen, men bibliotekaren Luna (Silje Lindberg) som ikke har gjort jobben sin - uvitende om de katastrofale konsekvensene unnasluntringen hennes skaper.

Winter (Vidar Magnussen) er like nøye på ting, man har kanskje tødd bittelitt grann opp i«Snøfall 2». Denne gangen kan han også bli sentral i kampen mot de mørke kreftene som vil ødelegge Snøfall og jula. (Lena Saugen/NRK)

Dermed må Julius (Trond Høvik) ut på reise for å finne ut hva som har skjedd, og Noah blir i stedet kjent med Amina (Aella Arietta Baqwa Ruud) , lillesøster til Pil og som er lei av å bli oversett og undervurdert av de andre. Følelsene hennes er helt berettiget, og noe seriens unge målgruppe antageligvis vil kunne relatere seg til. Aminas situasjon er både en del av historien og enda ett budskap myntet på de unge seerne NRK Super først og fremst lager disse seriene for.

Noah skal bli kjent med Amina (Aella Arietta Baqwa Ruud), lillesøsteren til lærlingen Pil og en av de som får en sentral rolle i dramaet som vil utspille seg i den nye julekalenderserien fra NRK Super. (Patrik Säfström/NRK)

«Snøfall 2» bærer preg av ambisjoner om å by på mer enn en bare enda en koselig julehistorie, selv om historien altså byr julehygge, på humor og på de kjente karakterene. Snøfall er omgitt av det stemningsskapende blå vinterlyset, mens VU er like grått og småtrist. Hjemme hos Selma er Ruth (Kjersti Elvik) litt mindre stiv og tilkneppet enn før, men fortsatt like komisk hver gang hun blir bestyrtet av noe.

Tross alvor og dramatikk i «Snøfall 2», bedrives det mye Julebøll og annet gøy for de minste i årets julekalender fra NRK Super. Her er Lycke Galligani Ræder og Mikkel Lien Hanson i rollene som Nevis og Vetle. (Lena Saugen/NRK )

Hvorfor Ruth blir rød i kinnene hver gang nykommeren Tore (Sven Nordin) dukker opp, vil hun absolutt ikke snakke med Selma (stadig spilt av Siri Skjeggedal) om. Og like behjelpelige som før er naboene Kjell (Håvard Lilleheie) og Håkon (Markus Magne Rosså). I Snøfall er frisørdamen Yndis (Cecilie Mosli) like flink til å ta plass som før, her begås det både julebøll og pipehopp av de yngste - for de yngste, naskenissen er stadig på ferde og i enden av Hagen er den mørke skogen med Dunkelsteinen alle må passe seg for.

Med universet, mytologien og de gode karakterene etablert via jubelkalenderen fra 2016 er det fritt fram for serieskaper Synne Teksum i selskap med manusforfatterne Hanne Hagerup og Ingrid Marie Hafstad å ta historien videre og tilføre nye ingredienser. Resultatet er en mer kompleks og spenningsdrevet historie basert på julemagisk realisme, som byr på mer alvor enn forgjengeren gjorde og som blir mørkere for hver episode som går. I den grad at det ved 12 episoder og halvgått løp ikke ser veldig lyst ut for folket i Snøfall. Oppfølgeren står solid i selskap med den svært populære førstesesongen.

Og man får håpe alt går bra til slutt: For det er som IQ liker å si, at desember er måneden for mysterier og mirakler.

Anmeldelsen er basert på 12 av 24 episoder