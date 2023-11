Hvem er Nasjonalmuseet til for?

Nasjonalmuseets nye direktør, Ingrid Røynesdal, har snart sittet to måneder i førersetet. Hun har ikke sittet stille, men hun har heller ikke markert seg offentlig. Hun må snart stake ut kursen videre. For selv om museet utad fortoner seg som en suksess med en og en halv million besøkende i løpet av det første året etter åpningen i juni i fjor, er det grunn til å spørre hvem Nasjonalmuseet er til for?

Bortsett fra utstillingene med Thorvald Hellesen, Louise Bourgeois og Årsutstillingen til kunsthåndverkerne, som Nasjonalmuseet strengt tatt bare er vertskap for, har flere av årets utstillinger blitt møtt med skarp kritikk. Problemene bunner i strukturelle problemer som den nye direktøren må finne en løsning på.

Jeg har tidligere pekt på at Røynesdals manglende fagkompetanse kan bli hennes styrke. Hun er en god leder som ikke er redd for, men heller søker å forene motsetninger. I tillegg til å være gift med en billedkunstner, synes hun å være godt orientert om det meste i kulturlivet. Men utgangspunktet hennes kan like gjerne bli et problem: Hvis museet skal fylle sitt samfunnsoppdrag og nå ut til et bredt publikum, bør de valgene som tas baseres på faglige begrunnelser som tar hensyn til historien og samtiden.

Ny direktør i Nasjonalmuseet Ingrid Røynesdal er ny direktør i Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. (Rodrigo Freitas/NTB)

Siden direktøren mangler formell kompetanse, kan hun fort komme i klem mellom motstridende interesser i et museum som har flere års historie med konflikter. På overflaten ser det hyggelig ut. Men Røynesdals største utfordring er å bli kvitt den fryktkulturen flere anonyme og uavhengige kilder har hvisket om gjennom lang tid.

Overraskelsen var stor da Karin Hindsbo ble ansatt som Nasjonalmuseets direktør i 2017. «Alle» ventet at daværende direktør Audun Eckhoff skulle få forlenget åremålet fram til den planlagte åpningen i 2020. Den ble som kjent utsatt i to år. Overraskelsen var ikke mindre da Hindsbo i 2018 kvittet seg med direktørene for museets ulike kunstneriske fagavdelinger. All makt ble samlet hos direktøren med én ansvarlig under henne: Som avdelingsdirektør samling bestemmer Stina Högkvist utstillingene, uavhengig av om det er moderne eller eldre kunst, arkitektur, kunsthåndverk eller design. Problemene denne maktkonsentrasjonen forårsaker ser vi resultatene av nå. Og da tenker jeg ikke på debatten som fulgte etter at samlingsdirektøren kalte Christian Krohgs store maleri «Oppdagelsen av Amerika» for «kolonialistisk».

[ En gigant på Henie Onstad (+) ]

Først var det ullutstillingen «Oltre Terra», som var blottet for lokal relevans. Den italienske designerduoen hoppet bukk over norsk ullhistorie, norske tradisjoner og samtidens norske ulldesignere. De glemte det lokale og forgapte seg i det globale. Norges nasjonale designmuseum la ansvaret hos en ung kurator som ikke evnet å gi italienerne en oppdragsbeskrivelse som ville gjort utstillingen relevant for et norsk publikum. Den skarpeste kritikken her kom fra miljø- og tekstilforkjemperne Ingun Grimstad Klepp og Tone Skårdal Tobiasson.

Harriet Backer var lysets maler, men utstillingen i Nasjonalmuseets lyshall(!) er mørk som natten. Maleriet til venstre er «Alteret i Uvdal stavkirke» (1909). (Nasjonalmuseet/Ina Wesenberg )

Så kom utstillingen med Harriet Backer, som låste den lysskimrende maleren inne i en mørk og dyster scenografi. Den er det verste eksemplet på dårlig bruk av Lyshallens storslåtte arkitektur: Det var ikke mulig å forstå at utstillingen vises i det spesielle rommet. At utstillingens fortelling om Backer også var blottet for et klasseperspektiv, ble grundig påpekt av i Klassekampen.

Til slutt kom utstillingen «Hånd og maskin. Arkitektoniske tegninger» som åpnet 16. november. Til tross for noen interessante innslag er det vanskelig å forstå hva museet vil med utstillingen. Den fremstår som navlebeskuende og fagintern, og det er grunn til å spørre hvorfor museet mener dette er viktig nok til å oppta plass i Lyshallen? «Intensjonen er god. Utstillingen er forbausende dårlig.» skrev kritikerkollega Gaute Brochmann i Morgenbladet fredag. Det kan virke som museet ikke ønsker å utnytte arkitekturens særpregede kvaliteter: Nok en gang var Lyshallens glasskledde marmorvegger dekket inn av triste, grå lerretsgardiner.