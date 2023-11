Japansk filmlegende: «Det eneste som gir ham glede i livet er arbeidet»

Den japanske legenden Miyazaki har jobbet med animasjon i seksti år, og har etter en beskjeden start som illustratør i 1963 blitt den mest anerkjente animasjonsregissøren på kloden. En mester kjent for tidløse klassikere som «Laputa – himmelslottet», «Min nabo Totoro» og «Det levende slottet». Tegnefilmer skapt med lidenskap av en perfeksjonist som vil ta oss med til steder vi aldri har vært før, flere av dem de mest kritikerroste og innbringende filmene i japansk historie.

Her hjemme ble ikke Miyazaki viden kjent før Oscar-vinneren «Chihiro og heksene» ble satt opp på kino i 2003, men siden den gangen har hver eneste av hans filmer blitt vist på stort lerret. En av årsakene til at Miyazakis filmarv bare blir stadig mer folkekjær kan også skyldes at han legger vekt på naturvern, pasifisme, feminisme og respekt for skapningene vi deler planten med. Hayao Miyazaki har høytidelig hevdet at han skal trekke seg tilbake helt siden arbeidet med «prinsesse Mononoke» ble fullført i 1997, bare for å vendte tilbake igjen og igjen. For en arbeidsnarkoman som har viet hele sitt liv til å opphøye tegnefilm til tidløs kunst, finnes det muligens ikke noe annet som gir ham glede.

Japan Studio Ghibli Hayao Miyazaki er Japans og muligens verdens fremste animasjonsfilmskaper. Nå er han klar med ny film på norske kinoer, «Gutten og hegren». (Chris Pizzello/AP)

Hvis du lever for jobben, hva har du igjen å leve for når arbeidet er over? Miyazaki er kjent som en kompromissløs mann med sterke meninger, og ikke nødvendigvis en enkel person å jobbe med. Beskrevet av kollegaer som «en hardtarbeidende tyrann», som stiller enormt høye krav både til seg selv og alle andre; og forventer at de ansatte jobber med den samme altoppslukende intensiteten han selv gjør. De fleste av oss trodde Miyazaki virkelig mente alvor da han truet med å pensjonere seg etter å ha fullført arbeidet med «Vinden stiger» (2013), særlig etter at han uttalte på en pressekonferanse etter verdenspremieren i Tokyo at han anså det som en umulighet at han ville lage flere langfilmer. «Jeg har tidligere skapt oppstyr ved å si at jeg akter å gi meg, så folk har sluttet å tro på meg. Men denne gangen mener jeg det virkelig. Min epoke med å lage langfilmer er definitivt over. Jeg velger å anse alle ønsker om å fortsette som vrangforestillingene til en gammel mann». Studio Ghibli tok ham i alle fall på ordet, og stengte dørene året etterpå. Flere av nøkkelpersonene der dro videre, men krisestemningen var heldigvis bare en midlertidig fartsdump på veien videre.

Fornøyelsespark

For i 2015 annonserte Hayao Miyazaki at han hadde ombestemt seg nok en gang, med motivasjonen: «Det er kjedelig å ikke gjøre noe. Så enkelt er det». Han startet arbeidet med kortfilmen «Kemushi no Boro» (eller «Larven Boro»), som var klar tre år senere og nå vises eksklusivt på Ghibli Park i Aichi, Japan. En fornøyelsespark basert på tegnefilmuniverset til Miyazaki, som åpnet i fjor og virkelig har sementert hans status som Japans motsvarighet til Walt Disney – uansett hvor mye han selv hater dette kallenavnet. Han tillot motvillig at Disney distribuerte filmene hans i USA, men uttalte samtidig at deres nyere tegnefilmer «viser ikke annet enn forakt for publikum».

«Kikis budservice» er blant Hayao Miyazakis og studioet Ghiblis klassiske filmer. (Studio Ghibli / Arthaus)

Han var heller ingen fan av deres dataanimerte «Frost», og uttalte i dokumentaren «Never Ending Man: Hayao Miyazaki» (2016) at han ikke kunne utstå sangen «Let it Go». «Den dreier seg bare om at man må være seg selv. Det er en forferdelig tanke. Selvtilfredse folk er kjedelige. Vi må presse hardere og overgå oss selv». I motsetning til onkel Walt har Miyazaki aldri tredd inn i rollen som gallionsfigur for en storkorporsjon, og har nektet å gjøre navnet sitt til et varemerke. Han har null tålmodighet med markedsføring, unngår helst å gjøre intervjuer og er kun opptatt av en ting: å jobbe med prosjektene sine helt uten ytre innblanding.

Lykkelig

Miyazaki trives best i studioets skyttergraver, og gjør det aller meste selv: tegner storyboards, designer figurer, kommer opp med historiene, regisserer, produserer og holder en beinhard kontroll på alle elementer. På eldre dager har Miyazaki konsekvent ikledd seg et hvitt forkle på kontoret, som en symbolsk handling for å understreke at han anser seg selv som en tradisjonell håndverker. Den interessante dokumentaren «Never Ending Man» (2016) følger Miyazaki fra han først annonserte at han skulle pensjonere seg, til han fullfører arbeidet med «Larven Boro».

Forvandlingen er påfallende; som pensjonist virker han sliten, deprimert, motløs og gammel. Så fort han starter sitt siste prosjekt blir Miyazaki plutselig levende, energisk og rundt tjue år yngre. Enda mer påfallende: han virker oppriktig lykkelig. Mot slutten av dokumentaren summerer han opp hvorfor han valgte å skrinlegge pensjonisttilværelsen: «Jeg vil heller dø mens jeg lager film enn å dø mens jeg gjør ingenting».

Oscar-vinneren «Chihiro og heksene» ble satt opp på kino i 2003 og var ayao Miyazakis store internasjonale gjennombrudd. (Studio Ghibli / Arthaus)

Ghibli er på godt og vondt et studio som ble konstruert rundt Hayao Miyazaki, for å forsikre at han fikk tilgang på det han trengte for å lage filmene sine. Så hva skjer med Ghibli etter at Miyazaki vandrer videre til himmelslottet sitt? Han er fortsatt i uforskammet god form til å ha rundet 82 år, og har sikkert flere gode år foran seg – men ingen lever evig. Så hvordan overlever et studio bygget rundt en person? Det er et dilemma Miyazakis team har hatt helt siden han for første gang truet med å førtidspensjonere seg. Forsøkene på å finne en verdig arvtaker har ikke akkurat gått knirkefritt. Miyazaki plukket selv ut animatøren Yoshifumi Kondo som sin protesje og etterfølger, og var mektig imponert over hans regidebut for Ghibli-studioet: det romantiske eventyret «Whisper of the Heart» (1995). Da Miyazaki to år senere annonserte at han skulle pensjonere seg var planen at studioet ble overlatt i de trygge hendene til Kondo. Men det enorme arbeidspresset endte opp med at Kondo bokstavelig talt jobbet seg i hjel. Han døde av et hjerneslag i 1998, bare 47 år gammel. Miyazaki selv har uttalt at: «Jeg har trent etterfølgere, men klarte ikke å slippe dem fri. Jeg fortærte dem, fortærte talentene deres. Så ingen er igjen til å ta over».

Ingen til å overta Ghibli

En annen aktuell kandidat var den unge animatøren Hiromasa Yonebayashi, som levde opp til ansvaret da han fikk oppgaven med å regissere Ghibli-filmene «Arriettas hemmelige verden» (2010) og «Marnie – min hemmelige venninne» (2014). Men i 2015 forlot han Ghibli for å starte sitt nye animasjonsstudio Studio Ponoc, som fikk en brukbar suksess med «Maya og hekseblomsten» (2017) og nå står klar med en tegnefilm basert på den britiske barneboken «The Imaginary» – med japansk premiere til jul.

«Gutten og hegren» er Hayao Miyazakis vender tilbake med sin første tegnefilm på ti år. Nå får den norsk kinopremiere. (Studio Ghibli / Arthaus)

Det var lenge snakk om at Miyazakis sønn Goro skulle ta over som ny leder for studioet, og han virket som en naturlig arvtaker. Goro Miyazaki har selv markert seg som en stødig regissør med den vakre tegnefilmen «Møte på Valmueåsen» (2011), etter et manus av pappa Hayao, og sto bak en animert TV-serie basert på Astrid Lindgrens «Ronja Røverdatter» (2015). Han takket imidlertid nei til denne ansvarsfulle oppgaven, muligens på grunn av sitt anstrengte forhold til sin far. De var ikke på talefot mens Goro jobbet med regidebuten «Tales From Earthsea» (2006), og Hayao var nådeløs i sin dom: sønnen var slett ikke moden for ansvaret som filmskaper ennå. Han hadde et poeng: Goro jobbet før dette som landskapsarkitekt, hadde null erfaring som filmskaper og «Tales From Earthsea» endte opp med å få hardt medfart av kritikere i hjemlandet.

Det var allikevel unødig brutalt at Miyazaki senior forlot premieren på sønnens film halvveis ut i spilletiden, mens han mumlet irritert til en TV-reporter at «det føles som jeg har sittet her i tre timer» – og la til at «det er bra at han har laget en film. Etter dette burde han gi opp». Goro svarte såret på filmens offisielle blogg at faren «fortjener høyeste poengsum som tegnefilmskaper, men null poeng som far». Han har i intervjuer vært brutalt åpenhjertig om at faren var en streng, brysk og distansert skikkelse som investerte all sin energi i jobben.

«Ponyo på klippen ved havet»

Hayao var så fraværende i sønnens liv under oppveksten at Goro følte at hans eneste kontakt med faren var ved å se filmene hans. Så det føles passende at Hayao Miyazakis forsøk på å be sønnen om tilgivelse var å lage tegnefilmen «Ponyo på klippen ved havet» (2008), der hovedpersonen var en liten gutt (formet etter Goro) med en konstant fraværende pappa. Selv om far og sønn senere samarbeidet på flere filmer forblir distansen stor: innspillingsdokumentaren om «Møte på valmueåsen» hadde for eksempel undertittelen «300 Days of War Between Father and Son», bare for å understreke isfronten i forholdet deres.

Hayao Miyazaki har et anstrengt forhold til sønnen. Filmen «Ponyo på klippen ved havet» var et forsøk på å be om tilgivelse. (Studio Ghibli / Arthaus)

Goro takket dermed bestemt nei til å styre Ghibli, men i oktober inngikk studioet en avtale med TV-giganten Nippon TV – som har forpliktet seg til å finansiere driften fremover, og «permanent beskytte Studio Ghiblis arbeid» uten å blande seg inn i de kreative avgjørelsene. Selv om kulturarven er sikret vet ingen med sikkerhet hva som vil skje etter at Miyazakis storhetstid har passert, men enn så lenge forblir han den kreative dynamoen her.

Han har tilbrakt de siste sju årene med produksjonen av sin episke animasjonsfilm «Gutten og hegren», som opprinnelig skulle være klar i tide til sommer-OL i Tokyo i 2020. Men Miyazaki jobber ikke lengre like fort, prosjektet økte stadig i størrelse og pandemien skapte forsinkelser – så isteden ble den sluppet tre år senere. Det var først antatt at tegnefilmen var basert på Genzaburo Yoshinos roman «Hvordan lever du?» (som er den japanske tittelen), men isteden er dette en originalhistorie som Miyazaki selv kom opp med under arbeidet.

«Gutten og hegren» er et oppvekstdrama med selvbiografiske elementer, som utspiller seg i etterkant av den amerikanske bombingen av Tokyo i 1943. Tolv år gamle Mahito mister moren sin i et bombeangrep, og sendes ut på landsbygda sammen med sin far og nye stemor. Her blir han kjent med en snakkende pelikanfugl som tar ham med til en magisk parallellverden der moren hans fortsatt er i live. «Gutten og hegren» har angivelig blitt den mest kostbare filmproduksjonen i japansk historie, så det var en desto større risiko at Studio Ghibli bestemte seg for å slippe den på kino i Japan totalt uten markedsføring. Ingen trailer eller filmbilder var tilgjengelige. Ingen informasjon eller annonsering. Bare en plakat og premieredato, noe som ikke forhindret at «Gutten og hegren» fikk den største åpningshelgen i Ghibli-studioets historie. Hayao Miyazakis navn viste seg å være mer enn nok.

Ingen pensjonsplaner

Dette er en mer moden og komplisert fortelling enn regissørens mest barnevennlige eventyrfilmer, noe som bidro til at «Gutten og hegren» får en strengere 9-årsgrense her hjemme (med advarsel om «mørk stemning, truende situasjoner og skremmende skikkelser»). Så den slippes på kino uten norsk dubbing, med japansk lydspor og undertekster. Det gjenstår å se om «Gutten og hegren» blir Miyazakis svanesang, men for en sjelden gangs skyld har ikke mesteren annonsert noen pensjonsplaner.

Han er ifølge Ghiblis visepresident Junichi Nishioka allerede flittig i gang med forarbeidet på sin neste film: «Han kommer på kontoret hver dag og utvikler nye ideer. Han fortsetter å jobbe, sånn som han alltid har gjort». Ghibli-presidenten Toshio Suzuki backet opp denne påstanden i et intervju med den franske publikasjonen Liberation. «Han er besatt av dette nye prosjektet, og jobber med det hver dag. Jeg kan ikke stoppe ham, og for å være ærlig har jeg gitt opp. Det eneste som gir ham glede i livet er arbeidet». Og ingenting vil glede oss mer enn flere magiske Miyazaki-filmer.

«Gutten og hegren» slippes på norske kinoer 24. november.

