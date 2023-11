Jazz eller ikke? Helt nydelig er det uansett

---

JAZZ

Trond Kallevåg

«Amerikabåten»

Hubro

---

Trond Kallevåg har gitt ut to tematiske plater før, «Bedehus, Hawaii» (om forbindelser mellom norsk salmesang og mer eksotisk stillehavsmusikk) og «Fengselsfugl» (inspirert av hans opplevelser som ansatt i Oslo Fengsel). Den nye «Amerikabåten» bygger videre på hans fascinasjon for amerikansk kultur, og spesielt båtreisene som tok mennesker fram og tilbake over Atlanteren før luftfarten tok over.

Kallevåg har skiftet ut besetningen siden sist. Etter to album med selveste Geir Sundstøl på pedal steel har han tatt over dette instrumentet selv. Han har dessuten med seg et nytt band, en veritabel supergruppe med Daniela Reyes (trekkspill), Selma French (hardingfele), Håkon Aase (fiolin), Jo Berger Myhre (bass) og Ola Øverby (trommer).

Forbindelsene mellom Norge og Amerika var sterke på sørvestlandet der Kallevåg kommer fra, nærmere bestemt Haugesund. Tematikken rommer også en alvorlig ettertanke om ei tid da også nordmenn også var innvandrere som forsøkte å finne seg til rette i et nytt land.

Ikke noe av dette kan umiddelbart oppfattes i instrumentalmusikken, men tematikken legger føringer på lytteropplevelsen. Låttitler som «Fargo», «Ørkenen Sur» og «Kvekerne» forsterker assosiasjonene. Komposisjonene til Kallevåg er iørefallende melodiøse. De får en egen klang med denne spesielle besetningen, og spilles ut med fantasi og følsomhet i alle ledd. Med hardingfele og pedal steel som ytterpunkter møtes norske og amerikanske tradisjoner i skjønn forening. Bass og trommer sørger for god variasjon i lydbildet, med lekre detaljer på løpende bånd.

Siden dette er Dagsavisens jazzspalte kan vi legge til at amerikabåtene spilte en avgjørende rolle for norsk jazzliv, først ved å skysse amerikanske musikere til Norge for første gang, senere ved å ansette norske musikere som spilte seg over Atlanteren for å oppsøke den amerikanske jazzen på hjemmebane i New York.

Musikken til Trond Kallevåg er bare perifert tilknyttet jazzen, men er igjen godt plassert i en vid åpen klasse. Også i bred panoramaforstand, når han oppsøker sine åpne amerikanske landskaper, med store, ettertenksomme og lengselsfulle stemninger. Helt nydelig er det.

Trond Kallevåg: Amerikabåten (Hubro)