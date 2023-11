Björk og Rosalía til kamp mot lakseoppdrett

---

5

Björk & Rosalía

Oral

One Little Independent

---

Den nye sangen til Björk kommer ut for å skape oppmerksomhet rundt lakseoppdrett på Island. Inntektene skal brukes til en rettssak mot oppdrettsindustrien, igangsatt av innbyggerne i fiskerlandsbyen Seyðisfjörður lengst øst på Island. Utgivelsen kommer rett inn i en debatt som også har nådd nye høyder i Norge i høst. På Island retter den seg spesifikt mot selskapene Arctic Fish og Arnarlax, henholdsvis med norske Mowi og Salmar som største eiere. Disse er nå i søkelyset for store mengder lakselus i anleggene sine, førstnevnte også for rømt fisk som skal ha dukket opp i 40 elver rundt på Sagaøya.

I en kommentar til nettstedet Børsen, borsen.no, sier Stein Ove Tveten, administrerende direktør i Arctic Fish, at han ikke kjente seg igjen i Bjørks beskrivelse av den lokale bransjen. Dette utløste igjen et sterkt engasjert innlegg fra Björk og andre islandske aktivister, som er sendt ut som vedlegg til lanseringen av singelen.

Sangen i seg selv ble påbegynt i begynnelsen av det nye århundret, laget mellom albumene «Homogenic» og «Vespertine». Den ble senere glemt, men gjenoppdaget av Bjørk i vår, samtidig med at det kom en rapport om oppdrettsindustriens konsekvenser for det islandske økosystemet. Sangen heter «Oral», og er nå spilt inn sammen med spanske Rosalía, en av de store nye stjernene i verden de siste årene. Den er lett inspirert av dancehall fra Jamaica, og har holdt seg godt i årene som har gått siden den ble unnfanget.

Bjørk synes selv at det er passende at stemmen hennes slik vi hører den på opptaket er like gammel som Rosalía er i dag. Hun innrømmer også at det er en baktanke med å ha med Rosalía, som er svært populær i Latin-Amerika, siden lakseoppdrett også begynner å bli et problem i Chile og Argentina.

Vi er forbi den tida da artister lagde konkrete kampsanger til saker de er opptatt av. Ikke noe rungende «la oss redde laksen»-refreng fra Björk sin side her. Teksten i seg selv har ingen tilknytning til saken den skal støtte opp om. Det er en romantisk, melodiøs sang med Björk og Rosalía på deres mest inntrengende. Björk sier til den britiske avisa The Guardian at nettopp dette var grunnen til at sangen ikke ble utgitt i første omgang: At den var for søt og fengende for den mer eksperimentelle retningen musikken hennes gikk i den gangen – og har gjort siden.

Videoen til sangen viser de to sangerne i dansevennlig nevekamp, etter hvert også med sverd. Men heller ikke her er det konkrete konfronterende referanser til den aktuelle saken, bortsett fra en ti sekunders informasjonsplakat til å begynne med.

Björk & Rosalía: Oral (One Little Independent)