Dagnys Topp 20 – en levende hitparade i Oslo Spektrum

---

5

KONSERT

Dagny + Synne Vo

Oslo Spektrum

---

Dette med «Topp 20», «Top Twenty» har en egen klang i popsammenheng, som standardmålet for hitlister. Dagny presenterte sin egen hitparade i Oslo Spektrum, med 20 sanger som gjorde det klinkende klart hvor langt hun er kommet. Hun var årets nykommer i P3 Gull i 2016, nominert til samme utmerkelse i Spellemannprisen, der hun måtte se seg slått av Astrid S, og har bare fortsatt framgangen siden

Artisten kommer på scenen i det sjakkrutete mønsteret som er gjennomgående i scenedesignet. Dagny begynner konserten med sommerens nye singel «Same Again (For Love)». Den slår an tonen for kvelden. Jublende, euforisk festmusikk (i begrepets beste mening), sanger med løft veldig få kan utkonkurrere henne på.

Deretter går hun helt tilbake til begynnelsen: «Backbeat» er sangen hun fikk sitt første gjennombrudd med, i 2016. siden har det gått jevnt og trutt framover, til hun denne lørdagen når et foreløpig høydepunkt i karrieren. Nå er det ikke lenger en sjeldenhet for norske artister å opptre her, men det er likevel så mange mennesker til stede at det er en stor begivenhet uansett. Så heite var billettene til denne konserten at de tidlig ble utsatt for dynamisk prising basert på tilbud og etterspørsel, slik at resterende ståplasser ble satt opp til det dobbelte av opprinnelig pris.

Det er lett å forstå at ståplassene er ettertraktede denne kvelden. Mange av sangene til Dagny er det som heter «floor fillers» på popspråket, sanger som alltid fyller dansegulvet der de blir spilt. Gulvet i Oslo Spektrum er stort, men trangt denne kvelden. «Backbeat» har holdt seg godt, og bandet får oppføre seg som rockestjerner. Selv tar Dagny i bruk den lange catwalken som rekker midt ut i den store salen. Pyroflammene varmer høyt opp under taket. Hun forteller oss at dette er en sånn kveld hun en gang skal sitte på gamlehjemmet og snakke om.

Det kan ha vært nærmere 10.000 i Amfiet da Dagny spilte på Øya i fjor, og viste at hun var klar for de store formatene. Opplegget er langt på vei det samme, forlenget og forsterket av sangene som er kommet ut siden sist.

«Ray-Bans» er et av de nyere numrene som understreker hvor gode sangene er. Alle har fått utdelt Dagny-masker med solbriller, vi ser dem forfra på storskjermene, men påfunnet tar ikke bort oppmerksomheten fra innholdet. Den litt mer eksotiske «Please Look At Me» sørger for variasjon i settet. «Used To You» er mer rytmisk maskinell, som en mørk Robyn-fantasi. Så settes det fram noen svære trommer som gutta i bandet får dælje løs på, som om de forsøker å konkurrere med Kaizers sine oljefat. I «It’s Only A Heartbreak» er det plutselig seks dansere på scenen også. «Bye Bye Baby» kommer som enda et dansenummer, med pulserende synther og bass som er så dyp at det er fysisk rystende.

Dagny gir sin korist Monica Hjelle god plass i showet i Oslo Spektrum. (Mode Steinkjer)

Vi trenger er pause fra dette kjøret. Derfor rigges det for en mindre, mer intim scene midt i salen. Sangeren kommer tilbake i ballkjole og synger balladen «Highs And Lows». Hun får fram Monica Hjelle, en av landets fremste korister, for å hjelpe ekstra godt til i «Drink About». Hun har spurt sine fans på forhånd om hvilken sang de helst ville høre av de hun neppe kom til å gjøre, og vinneren et «Tension», som høres ut som et godt valg. «I’m sorry» framfører hun til å begynne med bare med gitaristen Thomas Kongshavn (sist sett i Spektrum ti kvelder med Karpe), men i refrenget kommer Astrid S syngende inn, til ganske stor begeistring i salen.

«Come Over» blir et sånn dele-salen-inn – i-tre-og-synge-nummer som ofte kan være litt slitsomme, men som her går effektivt av seg selv. «Hit Your Heart» kommer med så mange ildkuler opp fra scenen at det begynner er å bli alvorlig varmt. Men dette er rock. Det er befriende å komme tilbake til dansemusikken i «Wearing Nothing», og «Fools Gold», som Monica Hjelle får ta hjem.

Dagnys konsert i Oslo Spektrum ble en fest for 10.000 frammøtte. (Mode Steinkjer)

Nå har det igjen vært øredøvende høyt en stund, så det er fint å komme ned igjen, i en slags boksering i kunstig snøvær, i balladen «Coast To Coast». «Love You Like That» har refrenget som er så sterkt at den amerikanske superstjernen Kate Perry lånte den for sin «Never Really Over». Her blir den en ny øvelse i allsang, med en avslutning som antyder at kvelden er over. Men det er noe som mangler.

Og Dagny kommer ganske tilbake med et par andre av sine aller sterkeste sanger. Men «Heartbreak In The Making» og «Brightsider» er likevel bare transportetapper fram mot det som må bli konsertens sterkeste kort: For helt, helt til slutt kommer endelig «Somebody». En av de aller mest populære sangene i Norge de seneste årene, nesten ett år sammenhengende på den offisielle Topp 20 i 2020/21. Den er en showstopper av de sjeldne, så jublende glad at ingenting kan komme etterpå og matche den.

Konserten med Dagny hadde en sterk oppvarmingsartist. Synne Vorkinn, bedre kjent som Synne Vo, er blitt en av landes mest spilte radioartister de siste årene, med en rekke populære sanger, i tillegg til de hun har vært med på å skrive for artister som Chris Holsten («Smilet i ditt eget speil) og Hkeem & Makosir («Danser videre i livet»). Hun synger på sin karakteristiske Lesja-dialekt, som gir sangene hennes et ekstra sterkt personlig preg.

Å være oppvarmingsartist kan være en utakknemlig jobb, men Synne Vo har gjort seg så godt kjent at hun blir god mottatt av en allerede ganske full sal. – Det føles helt uvirkelig, sier hun selv, og legger til at har varmet opp for Dagny før, på Sentrum Scene. Men det var i koronatida, og da var det 20 i salen.

Hun begynner med en sine første suksesser, «Seksten», og fortsetter med «Når va de over». Med en stor arenalyd som ikke er ideell for det nære innholdet i sangene hennes. Det flyter bedre i «St. Hanshaugen», og så synger hun flere av disse såre kjærlighetssangene sine, «MVH» og «Når var de over», som kanskje ikke er laget for fest på lokalet, men som høres veldig fine ut uansett.

Hun sier hun skal ta det litt ned, og synger den som for alvor viste hva som bor i henne, og hvor hun kommer fra: «Heime», heter den, og er fortsatt en av sangene som rører meg mest fra de siste årene. Så framfører hun den nevnte «Danser videre i livet», med sin korist Mathea Nicolaisen i rollen til Hkeem, og seg selv som Makosir. I «Lykke til» er linja med «når e møte de i baren» endret til «når e møte de i Spektrum. Den gjør så stor lykke at jobben med å varme opp folket for Dagny er fullført med glans.