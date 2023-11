Imponerende autentisk rolleskildring

---

FILM

«Tapt barndom»

Regi: Emmanuelle Nicot

Frankrike/Belgia – 2023

---

Den belgiske langfilmdebutanten Emmanuelle Nicot takler et skrekkelig ubehagelig tema med stor sensitivitet i prisvinneren «Tapt barndom». Løst inspirert av en virkelig historie hun hørte etter å ha jobbet på en krisetelefon for seksuelt misbrukte barn, der hun var overveldet av hvor mange ofre som forsvarte de pedofile overgriperne sine. Innledningsvis er det vanskelig å vite med sikkerhet om den tolv år gamle hovedpersonen Dalva Keller (Zelda Samson) er et offer for incest eller statlige maktovergrep, siden alt skildres fra hennes subjektive synsvinkel. Vi møter henne først skrikende og hysterisk, mens hun blir dratt med makt fra sin pappa Jacques (Jean-Louis Coulloc’h). En kaotisk situasjon preget av sterke følelser.

Myndighetene har blitt tipset av en nabo om en pedofil mann som misbruker sin datter seksuelt, og bryter seg inn i leiligheten for å plassere Dalva i sikkerhet. Etter en gynekologisk undersøkelse sendes jentungen til et fosterhjem for misbrukte barn, under ledelse av den bryske sosialarbeideren Jayden (Alexis Manenti). Dalva prøver å stikke av så fort hun kommer frem, og friker totalt ut. Hun kan ikke begripe hvorfor de tvinger henne til å være der, og det eneste hun vil er å dra tilbake til faren sin. Hun nekter plent for at pappa har gjort noe galt, og reagerer med dyp fortvilelse da hun blir fortalt at han sitter fengslet i påvente av en rettsak; der han står tiltalt for bortføring av eget barn og incest.

Det er definitivt urovekkende at tolvåringen er utkledd som en voksen kvinne fra førtitallet; med utfordrende partykjole, mye sminke, svarte strømper og blondeundertøy. Denne seksualiserte uniformen bidrar heller ikke til at Dalva finner seg bedre til rette på fosterhjemmet, som er befolket av gatesmarte barn og ungdom med traumatisk bakgrunn. Hun plasseres på samme rom som tøffingen Samira (Fanta Guirassy), som hevder at hun selv er der fordi «mamma er en hore som ikke kan ta vare på meg». Etter en røff start blir jentene gradvis gode venner, selv om deres livserfaring er veldig forskjellige. Dalva anser seg selv som en voksen kvinne, og oppfører seg i tråd med hvordan pappa har trent henne opp. Hun nekter å tro at faren bortførte henne som femåring og har vært på flukt siden den gangen, mens den fraskilte moren Marina (Sandrine Blancke) desperat har prøvd å finne datteren de siste sju årene. Mamma forlot dem jo, mens Dalva måtte ta over rollen hennes.

Fra filmen «Tapt barndom», som på seriøst vis omhandler barn som utsettes for incest og overgrep. Skuespiller Zelda Samson imponerer i rollen som tolv år gamle Dalva. (Caroline Guimbal, Helicotronc Tripode Productions RET)

Hun gjentar stadig løgnene faren har innprentet i henne: forteller til en psykolog at hun og pappa elsker hverandre, og at det ikke er noe galt i at de viser denne kjærligheten for hverandre. Det er først når faren gråtende innrømmer at han er en pedofil overgriper under et anspent møte i fengselet, at hele virkeligheten til Dalva raser sammen. Dalva må finne seg selv på nytt og bli et barn igjen, men det er ikke en oppvåkning eller forvandlig som skjer over natten. Hun har vokst opp i en hermetisk lukket verden der den eneste formen for omsorg var seksuell kontakt, og den eneste personen som betydde noe var faren som misbrukte henne. Jentungen har tilbragt hele barndommen fanget i farens perverse seksuelle fantasier, og har ingen referanserammer for et liv utenfor denne rollen. Hun har problemer med å sette grenser, er utagerende, skader seg selv, og prosjekterer de kompliserte følelsene for faren over på sosialarbeideren Jayden (som er inspirert av regissørens egen bror).

Dette er ikke akkurat et lettfordøyelig tema, og en ekstremt krevende hovedrolle å overlate til en tolv år gammel barneskuespiller uten tidligere filmerfaring. Zelda Samson gjør en virkelig imponerende og ubehagelig autentisk rolleskildring her, som forhåpentligvis ikke eksponerte henne for situasjoner et barn fortrinnsvis bør unngå å forholde seg til. «Tapt barndom» utspiller seg i en nyansert gråsone som bare gjør alt desto mer komplisert å forholde seg til. Dalvas far er ikke skildret som et monster: han er en trist, stakkarslig skikkelse overveldet av selvforakt og forvridd kjærlighet for datteren. Mens Dalva er så stanakket i sin selvfornektelse at hun blir en kilde til stor frustrasjon for dem som prøver å hjelpe henne.

Regissør Emmanuelle Nicot tilbragte mye tid med research, intervjuet barnepsykologer, besøkte krisesentre, leste det hun kom over av rettsutskrifter og ble kjent med incestofre. Hun har omgitt seg med et (i hovedsakelig kvinnelig) team med bakgrunn innen dokumentarfilm, så realismen er drivkraften her. Nicot har utvilsomt gjort hjemmeleksen sin, og er drevet av personlig engasjement. Men en avstumpet spilletid på knappe åtti minutter gir ikke filmen helt nok pusterom til å utforske disse vanskelige nyansene, og det merkes at Nicot før dette har mest erfaring fra kortfilm.

«Tapt barndom» er som forventet veldig tungt stoff, men til tross for å være et drama om incest, pedofili, seksuelt misbruk og ekstremt usunne avhengighetsforhold, velger Emmanuelle Nicot å være optimistisk. Hun har ingen illusjoner om at den videre oppveksten til Dalva vil bli en enkel reise, men denne jentungen er sterkt nok til at hun vil takle utfordringen med hevet hode og selvfølelsen i god behold.