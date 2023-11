Helgens nye låter: Moddi gruer seg til jul og Aden Foyer finner sin indre crooner

Adan Foyer utgir julelåten «Your Face on Christmas Day». (Sony)

Adan Foyer kaster av seg siste rest av festmusikk og ikler seg imaginær smoking og røkejakke for denne låten som mest av alt minner om en crooner-pastisj fra et annet amerikansk århundre. Og han er norsk, selv om ikke alle har fått det med seg. Jonas Mjåset heter han, og tidligere kalte han seg Jonas Aden da han stort sett bare DJ-et og ennå ikke hadde funnet en stemme. Det har han nå til gagns. Han har faktisk en stemme som klinger dypt og kledelig hest, og sangen som vil passe til både nachspielet og første juledag er åpenbart inspirert av de klassiske amerikanske eller britiske vokalistene som gikk pubveien til stjernene.

Adan Foyer utgir julelåten «Your Face on Christmas Day».

Låten er skrevet og produsert sammen med Paul Hers, og skal i USA ut på Columbia Records som fra før har Girl in Red i stallen. «Your Face On Christmas Day» er seig som julekaramell, musikalsk blinkende som overflaten på en dry martini og har overraskende mye juleglimt i øyet til å komme fra en artist som har over 72 millioner strømminger på «Ballet Girl», hans største hit til nå.

Synne Vo, Bylarm 2022. (Mode Steinkjer)

---

4

LÅT

Synne Vo

«Ser du den såmmå himmelen»

---

Dette er jo triste saker, all den tid denne sangen handler om det samme som Synne Vo sang om på fjorårets «Desember», altså om han som var der sist jul, men som nå har dratt et annet sted. Synne Vorkinn gjør det denne gangen for litt flere som kanskje syns at jula blir tung å gå i møte, og sangen er enkel og nedpå, ingen dombjeller eller glitterkuler i musikken, kun hennes egen litt skjøre stemme og en dialekt som bringer himmelen litt nærmere.

Synne Vo: «Ser du den såmmå himmelen»

Lørdag varmer Synne Vo opp for Dagny på hennes første og for lengst utsolgte Oslo Spektrum-konsert, og tillater hun seg et stille øyeblikk i løpet av den tilmålte tiden hun får som support, kan dette bli en riktig så fin stund hvor hun virkelig får prøvd låten på et stort publikum, selv om jeg mistenker at den passer aller beste i dunkel belysning uten at det er så veldig mange andre til stede enn den ene lytteren som virkelig føler at Synne snakker til seg. Skrevet sammen med Helge Moen og Jim Bergseth og produsert av de to sistnevnte.





Moddi slipper julemusikk for dem som ikke er så glad i julen. (NTB kultur)

---

5

LÅT

Moddi

«E det detta som e jul»

---

Moddi har et ambivalent forhold til jula, men det hindrer han ikke i å utgi en hel juleplate i år. På albumet som har fått tittelen «Denne tida i fjor», har han i tillegg til noen nyskrevne sanger samlet et par (anti)julelåter som er tidligere innspilt, og ikke minst en splitter ny og grinenydelig versjon av Trygve Hoffs «Nordnorsk julesalme». Samtidig husker vi at Moddi nettopp på denne tida i fjor reiste rundt med showet «Ujul», som hadde premiere på Nordland Teater i samarbeid med Arktisk Filharmoni. Det var en forestilling hvor Moddi så på jula på det viset man ser den hvis man ikke liker jul, men i stedet for å bli bare grinete har han både glimt i øyet og en teft for melodiens kraft når det gjelder å skape doble bunner i sanger som dette. At hans litt smårocka viser om jul og ujul nå blir tilgjengelig for alle, er rett og slett en fin førjulsgave enten man liker sånt eller ikke.

Moddi: «Denna tida i fjor» (NTB kultur)

I tillegg til julesalmen har han også plukket med seg sannhetsordet fra Ellen Sofie Hovland, «Nå kommer jula til alle», og han vet å være inderlig og seriøs når han synger sant om kirkeasyl, som i «I desember». Men først og fremst blir det mange treffende viser hvor Moddi tør å framheve sine antipatier. Best av disse sangene på albumet er «E det detta som e jul». Det er en nidvise til førjulstida og pyntehysteriet som rir oss nå før vi vet ordet av det. Pål Moddi Knutsen synger satirisk om potetgull med pinnekjøttsmak og sørpevåte handlegater, men han er på sitt beste når han graver seg ned til alvoret. Et treffende vers akkurat nå før denne julen ble kanskje mer enn tilsiktet aktuelt: «Regningen i vinduskarmen/sprer juleangst til tusen hjem/På Gaza ule flyalarmen/mens vi syng om Jerusalem».





NTB_gTP_Ych_tZk.jpg Darling West med Mari Sandvær Kreken, Tor Egil Kreken, Christer Gracia Slaaen og Thomas Gallatin kommer med julesalbumet "Lights". (Solveig Selj/NPK)





---

5

LÅT

Darling West

«Lights»

---

Darling West rørte mange da de på selveste «Kvelden før kvelden» på NRK i fjor sang et knippe julesanger slik bare de kan. Nå har de gått i studio og spilt inn et helt album med juletema, de aller fleste sangene mer eller mindre kjente låter som hører sesongen til. Blant dem «Have Yourself A Merry Little Christmas» med Sivert Høyem som gjestevokalist. Den får nok bjellene til å klinge fram mot jul, men akkurat nå midt i november går vi heller etter lyset. Albumet åpner med «Lights», en nyskrevet sang som også er tittelen på albumet.

Darling West: «Lights»

Det er en melankolsk nordicanavise med nydelige harmonier og en instrumentering som kryper under huden på deg komplett med det analoge suset fra båndopptakerne som viser at kvartetten Mari Sandvær Kreken, Tor Egil Kreken, Christer Gracia Slaaen og Thomas Gallatin med utfyllende gjester mener alvor uansett hva anledningen måtte være. I sommer gjorde de en solid opptreden da de åpnet Øyafestivalen i Oslo. Nå er det lyset i en mørketid som gjelder.

Hockney. (Øystein Klock )

---

5

LÅT

Hockney

«Vår egen jul»

---

Spar de svulstige julesviskene til romjula, og hør heller denne lett melankolske visa fra duoen Hockney, hvor de har fått med seg Krissy Mary (Kristine Marie Aasvang) som gjestevokalist på en av de fineste nye julelåtene i år. «Når alle engler er i skjul/Så lager vi vår egen jul/Så la meg bare pakke inn Det mykeste jeg har», synger Sigurd Fandango, som utgjør Hockney sammen med Vegard Setrom.

Hockney: Vår egen jul

Sammen skaper de popmusikk av en annen verden, og har fått fortjent gode kritikker for det de har utgitt på engelsk, gjerne med store arrangementer og strykere som får dem til å minne om en krysning mellom 90-tallets beste britiske popband og Brian Wilsons teft for melodier. «Vår egen jul» er en popvise som oser av kvalitet, dessuten det første de utgir med norsk tekst. Med Krissy mary på laget møtes to av norsk pops mest storartede stemmer over en sang som finner strømningene fra det være seg Lillebjørn Nilsen til Burt Bacharach. En vakker og myk pakke.

Krissy Mary, Kristine Marie Aasvang, gjester Hockney på duoens første julesang. (Julia Marie Naglestad)

Emelie Hollow er ute med en gammel julesang i ny norsk drakt, «Jula tilbake». (Universal )

---

4

LÅT

Emelie Hollow

«Jula tilbake»

---

Emelie Hollow synes å være overalt om dagen, med andrealbumet «Solitude» fra tidligere i år som et høydepunkt og kommende deltakelse i «Hver gang vi møtes»-sesongen som kommer over nyttår. Men først er det jul, og akkurat denne sangen har hun vært ute med en vinternatt før. Det var tilbake i 2017 da hun var relativt fersk artist, og den het «Feeling Of Christmas» og hadde et noe annet arrangement og et langt mer generisk vokalspor enn den har nå i nyinnspilt norsk drakt.

Emelie Hollow: «Jula tilbake»

Her kommer den hviskende og lett insisterende over et lavmælt og luftig arrangement som understreker tematikken, alt det som handler om at jula for mange er en vond tid. Det gjelder kanskje enda mer i år. Sånn sett er dette en nydelig og menneskelig liten sang som gjennom et enkelt budskap handler om å se dem som trenger det mest.





Jenune er ute med ny låt på Braveheart Records. (Braveheart)

---

4

LÅT

Jejune

«Backseat»

---

Ikke alt er jul, heldigvis. Plateselskapet Braveheart, anført av Mikhael Paskalev, Billie Van og Jonas Alaska, fortsetter å gi ut popmusikk som ikke høres ut som så mye annet av det som lages akkurat nå. Førstnevnte både produserer og er med på låtskrivinga når kvartetten Jejune utgir låten «Backseat», en forsmak på et album som skal komme om ikke så lenge. Anført av den særegne vokalisten Terence Dougherty som også spiller gitar. Med seg har han Henning Stakkeland på tangenter, Sverre Albrethsen Reithaug på trommer og Sondre Evora Voie-Jessen på bass.

Jejune: «Backseat»

«Backseat» er en catchy låt som tangerer kunstrocken i måten arrangementene alltid tvister og vender på det forventede, mens den smittende vokalen danser over slik Dougherty gjør under bandets etter hvert smått legendariske konserter. Fortsatt har de noe å gå på låtmessig, men med Paskalevs fingeravtrykk er de i ferd med å skru seg inn mot noe virkelig spennende.





Stine Andreassen/The Northern Belle utgir «Silver Bows & Bells» sammen med Louien og Signe Marie Rustad. (Heidi Furre )

---

5

LÅT

The Northern Belle, Louien & Signe Marie Rustad

«Silver Bows & Bells»

---

Et superlag i nordicanaland dette med låtskriver Stine Andreassen i The Northern Belle i front. Hun har sydd sammen en nydelig mollstemt låt og forsterket den med både stemmer og instrumenter som gir den et stort, luftig og nesten høytidsstemt lydbilde. «What I want for Christmas is You» er en vakker og trist låt om å savne de som ikke lenger er blant oss, og selv om det høres enkelt ut fungerer det helt utmerket etter hensikten.

The Northern Belle, Louien & Signe Marie Rustad: «Silver Bows & Bells»

Louien og Signe Marie Rustad løfter låten med usigelig fine vokalharmonier over luftige stepper av countryinspirerte strenger som setter følelsene ytterligere i sving. Låten er en slags oppfølger til The Northern Belles «(Dim Down) The Christmas Lights» som kom i 2020, og en del av et større liveprosjekt der Stine Andreassen (The Northern Belle/Silver Lining), Live Miranda Solberg (Louien/Silver Lining) og Ole Kirkeng drar rundt under vignetten Silver Belles nå før jul.





Marte Eberson utgir desemberlåt. (Birthe Magnussen)

---

4

LÅT

Marte Eberson

«That Day in December»

---

Marte Eberson har ikke før imponert med utgivelsen av albumet «Free», før hun følger opp med en desemberlåt, eller er det en julelåt? Det handler i hvert fall om at tida rundt jul ikke er den letteste, enten det er hjertesorg eller mer alvorlig form for sorg og savn det er snakk om. «Bare fordi det er desember trenger ikke alt å være rosenrødt og livet gå på skinner», skriver hun selv i forbindelse med utgivelsen av «That Day in December».

Marte Eberson:«That Day in December»

Dette er en vakker og dempet sang hvor hun får brukt stemmen i de dypere leiene og skaper en melankolsk påminnelse om alt som ikke er rosenrødt, og som peker tilbake på en dag i desember som ikke huskes for det gode været akkurat. Det lavmælte ved arrangementet og produksjonen til Jonas Kroon og Eberson alene med pianoet, gjør den enkel og liketil, en fin sang til trøst og ettertanke som det gjerne heter.