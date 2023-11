En ballade om brød, sirkus og klassekamp

---

«The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes»

Regi: Francis Lawrence

USA, 2023

Når historien om Young Adult-epoken blir summert opp vil «The Hunger Games» stå på seierspallen sammen med «Harry Potter» som sjangerens høydepunkt, og en filmserie som lykkes der så overveldende mange andre feilet totalt. Romanene var bygget på et velbrukt fundament som senere har funnet enda større suksess med Netflix-fenomenet «Squid Game», men de var skrevet med et politisk engasjement som ellers har vært påfallende fraværende i sjangeren.

At en kostbar blockbuster rettet mot tenåringer tok opp temaer som klassekamp, væpnet revolusjon, mediemanipulasjon og oppblomstringen av fascisme er oppsiktsvekkende i seg selv, ikke minst fordi filmserien ble en så stor kommersiell suksess. Historien var imidlertid ferdig fortalt, hele Young Adult-sjangeren er nå død som en strandet sild og ingen hadde noe prekært behov for mer «Hunger Games». Men året etter at serien ble avsluttet med «Mockingjay – Part 2» nærmet USA seg faretruende den deprimerende fremtiden skissert i disse filmene, mens presidentembetet ble bemannet av en despot verdig de mest nihilistiske fremtidsvisjonene. Salget av dystopiske romaner økte dramatisk etter at Trump kuppet valget i 2016, og «Hunger Games» ble et referansepunkt mens mange gikk inn i fiksjonens verden for å prøve å forstå hvordan ting kunne ha gått så spektakulært galt.

Så under Covid-nedstengningen i 2020 slapp forfatteren Suzanne Collins en fjerde bok i serien, en såkalt «prequel» som utforsker forhistorien til diktatoren Coriolanus Snow; og hvordan en ujevn fordeling av felles goder skaper grobunn for den typen plutokratiske populister som klamrer seg til makten ved å selge giftige løgner til underklassen. Et betimelig tema i en tidsalder der verden brenner mens tyranner spiller harpe.

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes Rachel Zegler som Lucy Gray Baird og Tom Blyth som Coriolanus Snow i «The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes» . (Nordisk Film Distribusjon)

«The Ballad of Songbirds & Snakes» hopper tilbake 64 år i tid for å skildre den tiende «Hunger Games»-turneringen i rekken, mens den fremtidige Panem-diktatoren Coriolanus Snow (tidligere, eller eventuelt senere, spilt av Donald Sutherland) er en attenårig rikmannssønn kjent under kallenavnet Coryo (Tom Blyth). Han tilhører i teorien den privilegerte herskerklassen i hovedstaden Capital, men familieformuen forsvant etter at faren Crassus døde i krigen. Coryo lever nå i skjult fattigdom sammen med sin smårare bestemor (Fionnula Flanagan) og niesen Tigris (Hunter Schafer). De er like fattige som den forhatte underklassen i de tolv distriktene, men Coriolanus holder statusfasaden oppe med selvhevdende løgner mens han klamrer seg til et siste håp: at han vil bli tildelt Plinth-stipendet for sine akademiske bedrifter. Isteden blir Coryo en av elitestudentene håndplukket som mentor for deltagerne i årets «Hunger Games», som står i fare for å bli den siste i rekken.

Etter ni bestialske dødsleker har publikummet mistet interessen for å se barn slakte hverandre i beste sendetid, så mentorenes oppgave er å gjøre turneringen mer underholdende. Coryo vekker oppmerksomheten til den eksentriske spilldesigneren Dr. Gaul (Viola Davis), som mistenker at denne unge streberen har noen smarte ideer som kan redde hele spillet. Han har imidlertid havnet øverst på drittlisten til skolens nestor. En morfinavhengig kyniker med det Harry Potter-klingende navnet Casca Highbottom (Peter Dinklage), som kom opp med hele konseptet til «The Hunger Games». Coriolanus får ansvaret for den kvinnelige deltageren fra distrikt tolv: Lucy Gray Baird (stjerneskuddet Rachel Zegler). En frilynt sigøynerpike med ubestemmelig sørstatsaksent, som raskt bemerker seg med sin vakre sangstemme. Hun er ingen kriger med en fightende sjanse til å vinne turneringen, men noe enda bedre: en sterk personlighet som kan få publikum på sin side og piske opp engasjement.

Rachel Zegler som Lucy Gray Baird i «The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes» (Nordisk Film Distribusjon)

Coriolanus ser en gyllen mulighet for å kuppe stipendpengene, men utvikler samtidig oppriktige følelser for Lucy. En mer konvensjonell Young Adult-sviske ville ha fokusert på Romeo og Juliet-romansen som blomstrer opp mellom dem, men «The Ballad of Songbirds & Snakes» er slett ingen kjærlighetshistorie - og det er åpent for tolkning hvem om dem som egentlig er slangen og hvem som er sangfuglen. På dette tidspunktet er Snow fortsatt en ung mann med kapasitet for empati, men han er fanget i et fascistisk system der man kun kan lykkes ved å gi slipp på alle sånne egenskaper.

Selve «Hunger Games»-turneringen er en forholdsvis liten del av handlingen, som dreier seg mer om dominobrikkene som må falle for å forvandle Snow til en sosiopatisk despot. Filmen forklarer samtidig indirekte hvorfor han på eldre dager tok en spesiell interesse i Katniss Everdeen, og anså henne som en så stor trussel. Historien er delt inn i tre kapitler, og den siste tredjedelen er dessverre mest underutviklet og minst engasjerende. I disse tider er det lett å hevde at det meste hadde gjort seg best som en strømmeserie, men «The Ballad of Songbirds & Snakes» ville definitivt ha fungert bedre oppstykket i ti timelange episoder på for eksempel Amazon Prime.

Selv med en episk spilletid på 160 minutter til rådighet må regissør Francis Lawrence spurte andpusten mot målstreken for å rekke frem i tide til et flatt antiklimaks. Han får ikke tilstrekkelig tid til å bygge opp det nødvendige følelsesmessige engasjementet for flere av sidefigurene, og en sentral hendelse som dytter Snow over kanten er såpass diffust iscenesatt at jeg fortsatt ikke er helt sikker på hva som egentlig skjedde (noe som angivelig er i tråd med romanen). Der fullt mulig at Lions Gate-studioet håper at dette blir starten på en filmtrilogi som utforsker Snows nådeløse signingsferd mot toppen av Panem, men selv om Tom Blyth gjør en sterk prestasjon er det ikke riktig nok til å skape sympati for denne djevelen – og neppe tilstrekkelig historie igjen her til å hale serien så langt hinsides bristepunktet.