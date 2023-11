En Frankenstein blott til lyst

---

TEATER

«Frankenstein»

Av Mary Shelley, dramatisert av Camilla Kold og Astrid Berg Hauge

Regi: Camilla Kold

Scenografi og lysdesign: Norunn Standal

Kostymer: Synne R. Føreland

Centralteatret

---

Det er mange underlige tilfeldigheter som får større konsekvenser enn man hadde regnet med. Lite ante vel forfatter Mary Shelley, at «Frankenstein; or, the Modern Prometheus» (1818), boken som ble gitt ut etter en uhøytidelig skrekkroman-konkurranse med bl.a. Lord Byron, skulle bli opphavet til en hel kultur: Frankenstein-kulturen. Et lite søk på Wikipedia viser f.eks. en lang liste over filmer som er skapt med utgangspunkt i romanen. Og når Centralteatret/Oslo Nye Teater nå setter opp en teaterversjon av fortellingen, blir den en del av en lang Frankenstein-tradisjon ved teatrene, som hadde sin spede start allerede mens Mary Shelley selv levde. Det var faktisk de førsteteateroppsetningene som gjorde Frankenstein-historien til den suksessen den har blitt. Spørsmålet er bare om Centralteatrets versjon kan kalles en suksess.

Den danske regissøren Camilla Kold i har i samarbeid med Astrid Berg Hauge dramatisert Mary Shelleys fortelling slik at vi sitter igjen med den kjente grunnfortellingen der professor Victor Frankenstein (Stine Fevik) skaper en levende skikkelse (Maria Agwumaro) av død materie (les: døde mennesker). På nesten magisk vis gis skikkelsen liv gjennom elektrisitet, men utover det er det lite som blir magisk når skapningen først er kommet til liv. Frankenstein selv er overbevist om han har skapt et monster og klarer ikke å se at dersom skapningen får dekket sitt behov for anerkjennelse og kjærlighet, vil den også kunne gjøre godt. I stedet blir det ulykkelige monsteret en realitet og rammer til slutt Frankenstein selv på hans bryllupsnatt.

Fra Oslo Nye Teaters «Frankenstein». (Lars Opstad)

I denne oppsetningen har dessuten Frankenstein og monsteret fått selskap av en tredje karakter, en djevel (Karoline Schau), som helst kaller seg selv en assistent. Djevelen trekker hele tiden i tråder og utgir seg løgnaktig for å være en venn av både professoren og monsteret. Men hva som egentlig er poenget med denne djevelen i et større perspektiv, er vanskelig å se, selv om karakteren er flott fremstilt av Schau.

Det er mange fine elementer i denne oppsetningen, som for eksempel Norunn Standals trappescenografi og lysdesign, samt de tre skuespillernes kraftfulle gestaltninger av karakterene. Forestillingen er også ganske pedagogisk og klart fortalt, og på mange måter kan denne oppsetningen nok treffe et yngre publikum, fra ungdommer til young adult-segmentet. Men som kritiker savner jeg et dristigere tak på fortellingen og at vi ikke får servert alt som skjer i handlingen med teskjeer. Enkelte deler av historien, som den første tilblivelsen av monsteret og Frankensteins forhold til kvinnen Elisabeth, blir for raskt behandlet til at vi henger med der.

Fra Oslo Nye Teaters «Frankenstein». (Lars Opstad)

Jeg savner også å bli følelsesmessig berørt og å kjenne at denne fortellingen fremdeles snakker til oss, her vi lever i 2023. Frankenstein-fortellingen har for eksempel blitt brukt til å fortelle om hvordan vitenskapen i dag ikke alltid brukes på fornuftig vis i møte med naturen, og jakten på det perfekte mennesket. I Camilla Kolds regi ligger det ingenting som kan koble oss i publikum til fortellingen. Hele veien blir det en distanse mellom det som skjer på scenen og oss som sitter i salen. Det er vanskelig å vite hva man skal bruke denne fortellingen til, hvilke innsikter den vil gi oss. Hadde vi i det minste blitt litt skremt – men dette må være en av de minst farlige Frankenstein-fortellingene som er laget, til tross for lyn og røyk, orgelbrus og skuespillere med svart leppestift og mørke klær. Dette blir for tannløst, og på mange måter er dette blitt en fortelling blott til lyst.

Opp av en kjele stiger den skumle skikkelsen (Maria Agwumaro) som professor Frankenstein har skapt (Lars Opstad)

Så er det mysteriet med den tredje skikkelsen, djevelen, som heller ikke på teatrets hjemmesider blir forklart ytterligere. Bortsett fra at Karoline Schaus djevelfortolkning tilfører fortellingen mange morsomme øyeblikk, oppleves karakteren som litt overflødig i forhold til selve historien. Vi skjønner veldig fort at hun ikke har noen gode hensikter, selv om professor Frankenstein ikke forstår det før helt til slutt. Det er mulig denne tredje skikkelsen er en personifisering av professorens egne indre demoner og destruktive krefter. Men de aner vi jo allikevel gjennom Stine Feviks portrettering av professoren, som i god tro svikter skikkelsen han har formet og dermed skaper det monsteret han hele tiden har fryktet.

Norunn Standals scenografi og lysdesign er særlig slående i "Frankenstein"s siste scene. I midten Karoline Schau som djevelen. (Lars Opstad)

Hadde forestillingen i større grad basert seg på å skape et psykologisk portrett av den ulykksalige professoren, kunne dette kanskje blitt en forestilling med dybde og mening. Den mystiske tredjekarakteren får i denne oppsetningen i alle fall ingen annen funksjon enn å være et underholdende element.

Denne gangen ender den tragiske og skremmende fortellingen om Frankenstein og hans monster med å bli en slags komedie, men heller ikke det er denne forestillingen fullt ut. Oppsetningen har som sagt mange underholdende øyeblikk, men etter at scenelysene er slukket og applausen er stilnet, føler man seg ikke et hakk klokere på verken vitenskapsmenn eller monstre.