---

4

TEATER

«Heil ved»

Basert på Lars Myttings bok

Musikk: Stein Torleif Bjella

Med Stein Torleif Bjella, Jon Bleiklie Devik, Pål Christian Eggen, Frode Winther, Christian Ruud Kallum

Det Norske Teatret

---

Det tilhører sjeldenhetene at en sakprosabok dramatiseres for teaterscenen. Nå er det ikke så mye drama verken i Lars Myttings usannsynlige suksess «Hel ved» eller i Det Norske Teatrets teaterversjon av boken. Snarere er det tematikkens iboende refleksjon over liv og levnet som gjør at veden rører ved en indre streng hos nordmannen, også utover vissheten om vedhogstens betydning for varme, mat og overlevelse her langt mot nord. Som dikteren Hans Børli sa: «Kløyve ved for eksempel, dét er god medisin/for kropp såvel som sjel»

Mytting sier det også i bokas innledning og i teaterstykket hvor han har lest inn et par små brokker på forhånd om vedens enkle regnestykke. «Hadde du lite, frøs du. Hadde du for lite, døde du». Til å målbære det hele har han Stein Torleif Bjella, artist, småbruker og vedmann, som både svinger vinsja på scenen, framfører spesialskrevne sanger og generelt lar musikken og gitaren ligge under det hele og i takt med motorsaglydene, øksehoggene og stablesmellene som en grovt malende Jonsered Raket av god årgang.

Som sceneforestilling er «Heil ved» av det mer meditative slaget, en slags filosofisk «Zen og kunsten å stable ved»-opplevelse med mye livsvisdom. Sceneteppet går opp og forrest stabber en tvikroket mann sakte fram og tilbake med lette vedbører som han stabler i en sirlig rundstabel. Den som har lest boken vil kjenne han igjen fra fortellingen om Ottar, han som har ligget lungesjuk og som nå har fått et siste gjøremål, og det er å stable vedlasset som naboen har tømt på gårdsplassen.

Fra «Heil ved» på Det Norske Teatret, basert på Lars Myttings bok «Hel ved». Foran Stein Torleif Bjella. (Dag Jenssen)

Bak han er den store mørke scenen som en «vedaplass» i skogen, med en vedovnfyrt skogsbrakke på hjul og ei høy bjørk som strekker seg mot himmelen. Vi vet at den bjørka skal ned, kappes, klyves og stables før kvelden er over. Og vi skal se på. Kan det bli teater av det? Ja, men ikke teater slik man gjerne forventer at det skal være, med handling, konflikt og konfrontasjon. Eller dialog for den saks skyld. Regissør Erik Ulfsbys tilrettelegging for scenen handler ikke om dramatikk i skogen, men om ro og det poetiske i det rituelle rundt det å sørge for å ha ved i hus. Eller ved hus, i stabler. Og stabelen, den sier noe om hvem du er, og hvilken skikk du er i.

Bor man i byen er sjansen stor for at det nærmeste man har kommet vedhogst er en 40-liters striesekk på den lokale bensinstasjonen, men selv den veden har en historie. Kanskje har en kar fra Lier eller der omkring langt all sin frustrasjon inn i akkurat den vedkubben da han slo til på hoggestabben. Når du fisker den opp fra sekken går frustrasjonen videre opp i røyk i oven eller på peisen. Også det handler Mytting-evangeliet om.

Stein Torleif Bjella har tatt med seg brakka si fra Øvre-Ål til forestillingen «Heil ved» på Det Norske Teatret, basert på Lars Myttings bok «Hel ved». (Dag Jenssen)

Det er fem slik karer på scenen på Det Norske Teatret. Nå er de riktignok fire skuespillere og en visesanger, men de spiller det slaget som man ellers ikke ser i teatret. Det er noe av baktanken til Ulfsby og Det Norske Teatret. Kunne «hel ved» få voksne karer til å lese bøker, eller i det minste en bok, kan kanskje «Heil ved» i kombinasjon med Bjellas hang til sanger om fåmælte menn lokke dem til teatret, eller i det minste en teaterforestilling. Men det spørs om menn som enten driver vedhogst for nyttens skyld eller ser på sysselen som en utendørs «man cave», går på teater for å se noen felle et tre og kappe det opp. Selv om dette til de grader er et stykke av menn, med menn og for menn. Noe annet forsøker ikke Ulfsby engang å legge til for syns skyld.

Stabelen er «Heil ved» på Det Norske Teatret, basert på Lars Myttings bok «Hel ved». (Dag Jenssen)

Snur man litt på flisa i en tid da teatrene styrer etter mangfoldsprinsippet, kan man si at det er en slags representasjon i dette ensemblet også. Fem hvite mannfolk i sin beste alder i arbeidstøy og verneutstyr, som spiller musikk blåere enn røyken fra bjørkevedbålet, og som lavmælt og uten ord kommuniserer om å få treet i bakken og lagt det stykkevis i stabel. I forestillingen tar de seg god tid. Pål Christian Eggen og Frode Winther kommer kjørende til skogs inn på scenen med traktor og henger. De tar seg tid til både kafferast og planlegging, men vi ser såpass at skulle det nå gå helt galt med skuespillerkarrieren er det liten tvil om at begge har anlegg for tømmerhogst om det skulle knipe.

Stein Torleif Bjella har tatt med seg jernhesten som han kjører inn sammen med Christian Ruud Kallum. Bjella er skogeier og har svingt både jernhest og øks, mens Kallum får være best på trommer i denne sammenhengen. I det som er et underliggende element av humor i dette stykket har han rollen som «grønnskollingen» i skogen som med uvørne tak forsøker å håndtere tømmersaks og jernhesthenger.

Fra «Heil ved» på Det Norske Teatret, basert på Lars Myttings bok «Hel ved». (Dag Jenssen)

Jon Bleklie Devik spiller den evig vandrende Ottar, selve tempomarkøren i forestillingen, meditativ og til stede, og han spiller sag som om han aldri skulle gjort annet. Alt dette krydres med underfundige sannhetsord på bakscenen, mens Bjella veksler mellom å spille gitar og skogsremedier, mellom å synge viser og dirigere det hele som en bandleder på vedaplassen. Så er det jo hans alt som er der, også traktoren. Og bakgrunnsmusikken når den ikke spilles live på scenen, men fra boks med Bjellas solide band bestående av gitarist Geir Sundstøl, Bergljot Bjella på kontrabass, Erland Dahlen på perk, Per Anders Buen Garnås på hardingfele og Kristin Skaare på piano.

Myttings bok er forelegget, Ulfsby har visjonen om å visualisere vedhogstens enkle leveregler for scenen, men det er Bjella som gjør dette til noe som har på teater å gjøre. Spørsmålet er om det er nok, om det kan få en «minutt for minutt»-effekt slik NRK har greid å skape med de nære ting. Det er underlig meditativt og fascinerende å se på, men likevel savner man det dramatiske elementet eller fortellingen som kunne løftet det ut fra, om ikke det navlebeskuende, så i hvert fall det store kvisthullet.

Fra «Heil ved» på Det Norske Teatret, basert på Lars Myttings bok «Hel ved». (Dag Jenssen)

Både Mytting og Bjella har selvsagt kjent på skogens råere sider, den bitende kulda gjennom polvottene, de blodige trevlene på fingrene og øksas blinde lunefullhet. De vet at for at noen skal kunne stable ved, må andre gjøre alt mulig annet. Ensomt arbeid er ikke bare meditasjon og medisin, oppsøkt utenforskap har slagsider og rotvelt er skogens åpne sår. Men i den vedromantiserende mannsfantasien på Det Norske Teatret har ikke noe av dette fått plass, heller ikke de som rådes til å studere vedstabelen til en mann når han vurderes som kjæresteemne.

På den annen side så er det jo både annerledes, tøft og i sammenhengen svært eksperimentelt teater når menn, motorsager, gitarer og øksehogg spilles opp på melankolsk Bjella-vis over en hovedscene så flisene fyker.