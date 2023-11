Årets julekalender er et nytt juleeventyr fra Snøfall

Det er gått sju år siden «Snøfall» sjarmerte voksne og trollbandt barna med historien om foreldreløse Selma som sendte brev til julenissen, og havnet i det magiske riket Snøfall. Serien som var skrevet av Hanne, Hilde og Klaus Hagerup og Synne Teksum, fikk strålende anmeldelser i 2016, for manus og skuespill, for sjarmen og humoren og for julestemningen «Snøfall» formidlet.

10 år gamle Noah skal havne i det magiske Snøfall, i sesong to av NRKs julekalendersuksess fra 2016. (NRK)

Denne førjula skal det handle mye om Snøfall i 24 dager på NRK Super igjen, den magiske byen der Julius fortsatt er julenissen og mange av de kjente karakterene i høyeste grad er tilstede. Med i denne omgangen også er Selma, nå 17 år, og stadig spilt av Siri Skjeggedal.

Selma (Siri Skjeggedal) i Snøfall er blitt 17 år, og hjelper barn med å skrive julebrev med ønsker til julenissen. (NRK)

Hovedpersonen i den nye historien er tiåringen Noah, spilt av Scott Phillip Davis Brodtkorp, som har en mor som er så syk at hun må legges inn på sykehus. Noah og mor Elise bor i VU – verden utenfor – der Noah møter Selma, som forteller om de magiske brevene som kan sendes til julenissen.

Noah (Scott Phillip Davis Brodtkorb) er hovedpersonen i den nye sesongen av NRKs populære julekalenderserie «Snøfall». (NRK)

Moren hans synes det høres ut som en god idé, og snart skal Noah selv havne hos Julius, Winter og de andre i Snøfall. Der skal han ifølge forhåndsomtalen fra NRK få nye venner, kjempe mot skygger og få håpet tilbake. For i likhet med den første Snøfall-historien byr oppfølgeren på julestemning, men også på en historie som rommer litt av livets realiteter og alvor.

«Snøfall» ble omtalt som en umiddelbar klassiker i sin sjanger da serien ble vist på NRK i 2016. Den hadde snart nær en million seere per episode, og er omtalt som tidenes mest sette julekalender etter at 1,8 millioner så finale-episoden på julaften i 2016.

Winter er tilbake i «Snøfall 2», og Vidar Magnussen en av mange skuespillere som gjentar rollen fra den første julekalenderserien. (Lena Saugen/NRK)

Den svært populære julekalenderen sørget også for at skuespiller Vidar Magnussen ble møtt av skeptiske blikk på butikken og av skrekkslagne unger da han hentet sine egne i barnehagen i desember-ukene i 2016, for rollen hans som den stramme, misfornøyde Winter som ville bli julenisse selv. I likhet med ham er mange av skuespillerne fra sesong en tilbake i rollene i den nye historien, blant dem Cecilie Mosli, Kjersti Elvik, Johannes Joner, Iselin Shumba og Håvard Lilleheie.

Den nye historien om Noah skal serien også handle om jenta Amina (Aella Arietta Baqwa Ruud), en av de nye bekjentskapene i den nye historien, sammen med blant andre karakterer spilt av Emilie Mordal, Sven Nordin, Arif Nassor Salum og Silje Lindberg.

Noah skal bli kjent med Amina (Aella Arietta Baqwa Ruud) i Snøfall, den andre hovedpersonen i NRKs nye førjuls-serie for barn. (Patrik Säfström/NRK)

Serien er skapt av Synne Teksum, som også er denne sesongens hovedforfatter, og manusforfatter sammen med Hanne Hagerup og Ingrid Maria Hafstad. Den første seriens medforfatter Klaus Hagerup gikk bort i 2018.

Den populære julekalenderen har i ettertid også blitt dramatisert som familiemusikal på Oslo Nye Teater, der blant annet Trond Høvik gjentok rollen som julenissen Julius. NRK husfysiker Andreas Wahl utviklet også i samarbeid med Dewald de Bruyn en julekule som lyser opp når den blåses på – slik som julenissens kuler i serien.

I samband med dette nye eventyret i Snøfall, vil også julekalenderen fra 2016 vises på nytt i år, i form av en ny episode som skal slippes daglig fram til julaften i NRKs nettspiller.