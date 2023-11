– Vi har ingen rammer rundt oss

BERGEN (Dagsavisen): – Vi gleder oss til å ta over Bergen by sammen for første gang, og få dem til å klikke. Jeg føler Bergen har det i seg.

Det sier Teodora Georgijević, som sammen med Rapogi K’Odingo og Amira Morstaq Ali utgjør gruppa LIAR. I gruppesammenheng bruker de artistnavnene, henholdsvis Tia Taro, Rae og Morstaq. Dagsavisen møter dem på Kulturhuset i Bergen en drøy halvtime før de skal ha lydprøver for bransjefestivalen Vill Vill Vest. De har nesten akkurat ankommet byen etter en sju timers togreise fra Oslo, og har fullt program før de skal på scenen på Kulturhuset på festivalens siste dag.

En surdeig ble til

Gjennom flere år med vennskap hadde trioen snakket om å sammen etablere et band. Lenge forble det prat, en løs idé som ble hengene i lufta, men da to av dem, Rae og Tia Taro, skulle flytte til Berlin for å studere, ble de enige om at hvis ikke de satte dette prosjektet i gang nå, kom det aldri til å skje.

Slik begynte prosjekt LIAR. Med to tredeler av gruppa i Berlin, ble mye av den snart kommende EP-en lagd over Zoom. For tankene om et aktivt kulturliv i Berlin ble brått snudd om på da pandemien brøt ut.

– Da var det veldig deilig å ha dette prosjektet å drive med, sier Tia Taro.

– Ja, mange hadde jo behov for prosjekter under pandemien.

– Ja, du kan si at LIAR er vår surdeig, sier K’Odingo, til samstemt latter fra resten av gruppa.

Hver for seg har de også ulik erfaring fra musikkbransjen. Det har hatt mye å si for LIARs musikalske uttrykk. Sjangre de lar seg inspirere av er UK garage, jazz, RnB, tekno, grime, house, jungle og artpop. Etter fjorårets debut har surdeigen vokst, og LIAR har allerede opptredener på Øyafestivalen, Trondheim Calling, Bylarm og Vill Vill Vest i bagasjen.

En stor musikalsk mash-up

De tre jentene har snakket mye om hverandres musikalske preferanser. Sammen har de erfaring fra Dj-ing, jazz, elektronika og koring for kjente norske artister. Hele denne miksen av forskjellige musikalske uttrykk, har lagt grunnlaget for LIAR.

– Vi tenkte det var gøy å slå det hele sammen, og fordi vi hadde veldig lyst til å få dette til, åpnet vi oss for å ikke bare måtte jobbe innenfor én sjanger, sier Tia Taro.

– De låtene vi har sluppet til nå er en slags gjenspeiling av hvordan vi fant ut at vi passer sammen på forskjellige måter, legger Rae til.

De henter inspirasjon fra mange ulike musikalske sjangre, men musikken deres lander primært i elektronika. De er veldig enige om at de tror vennskapet har vært avgjørende for det gode samarbeidet. For er det noe som gjentar seg i dette intervjuet, så er det at de er gode venner, at de snakker mye sammen, og at de er veldig direkte med hverandre.

Maktforhold og ukultur

På Vill Vill Vest sine sider blir LIAR beskrevet som «tre triste jenter» som reflekterer over eksistensielle kriser, maktforhold og populærkultur i en mørk klubbkjeller.

– Vi har ingen rammer rundt oss når vi lager musikk. Det kommer naturlig, basert på det som skjer i livene våre, sier Morstaq.

Spesielt maktforhold er noe trioen er opptatt av. Morstaq har flere år som låtskriver bak seg, da hun begynte allerede som 16 åring, og opplevde mye hun beskriver som ugreit. Derfor begynte hun å jobbe med «Endringsagentene» – Music Norway sitt råd for større flerkulturelt mangfold i musikkbransje, for å jevne ut det hun, og flere andre, ikke opplever som greit i bransjen.

– Som tre kvinner av minoritetsbakgrunn, dukker temaet maktforhold stadig opp. Vi har møtt på mye greier, sier Morstaq.

– Som alle har vært helt fantastiske, legger Tia Taro til, med overdreven ironi.

– Det hjelper ikke at vi driver med elektronika, fortsetter Morstaq.

– Det er få som ser ut som oss i elektronikasjangeren, i hvert fall i Norge, sier Rae.

Flere ganger har de fått høre at de lager RnB-musikk.

– Men det gjør vi jo ikke, sier Morstaq.

Dårlig betalt fulltidsprosjekt

Lenge holdt de prosjektet sitt, sin ærbødige surdeig, hemmelig. Ikke engang deres nærmeste venner visste hva de hadde drevet med. Men så, etter å ha fått napp hos Bylarm-festivalen da de sendte dem et par låtdemoer, skjedde alt veldig fort.

– Vi spilte vår debutkonsert på Bylarm. Ingen visste hvem vi var, og vi hadde aldri spilt live sammen før, sier Tia Taro.

Raskt satte de i gang med sosiale medier, og begynte å fortelle folk i miljøet deres om prosjektet de hadde jobbet med.

– Alle var veldig støttende, og vennene våre bidro til å fylle rommet på bylarmfestivalen. Det var veldig fint, sier Morstaq.

Nå er LIAR blitt et fulltidsprosjekt, som begynner å vokse til noe større. De begynte året på P3 sin liste over 10 norske artister å følge med på i 2023, og under vårens Trondheim Calling ble All Things Live så sjarmert av dem at de ble signet. Nå ser de fremover mot EP-slipp.

– Teamet og prosjektet spirer og gror, og det er spennende ting i sikte, sier Rae.

– Vi skal spille enda mer live neste år, også i utlandet, legger Morstaq til.

