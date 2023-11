Frihetsjazz

---

Andreas Røysum Ensemble

Mysterier

Motvind

---

Fra tradjazz til frijazz og alt innimellom, med folkemusikk og litt pop attpåtil: Klarinettisten Andreas Røysum og hans stjernespekkede Ensemble har en livlig tilnærming til musikken, med fengende tema det er lett å bli revet med av umiddelbart, men som fort tar overraskende vendinger. En forunderlig folkelig form for alternativ lyd. Ensemblet spesialiserer seg i å forene samhold med individuell frihet, men i sosialistisk ånd kommer fellesskapet først, for å gjenta deres egne beskrivelse av seg selv.

Andreas Røysum Ensemble har gitt ut to album før, den selvtitulerte debuten i 2020 og «Fredsfanatisme» i 2021. Fredsarbeidet fortsetter på dette albumet, som blant annet er en reaksjon på at fredsbevegelsen er kneblet under Ukraina-krigen. Mysteriene i albumtittelen kan forstås i metafysisk betydning, der åpenbaringene i kunsten hylles som det ypperste i menneskeheten, langt overlegen våpenindustri og finansimperier. Dette må man lese seg til, eller tolke av det eventyraktige omslaget der ensemblet har uskadeliggjort både Uncle Sam og Monopolmannen.

Musikken kan også høres uten disse føringene. Frihetsfølelsen er til å ta og føle på i den lekne «Paoainsnorr», sognemål for å være fin i farten. «Brugata Boogie» er et eksempel på ensemblets metoder, med store melodiske festligheter før den ender i improvisert utfoldelse. Albumet åpner med «Øyvinds Odyssé», med Øyvind Brække på trombone i en sentral rolle. Den sterkeste utblåsningen kommer i manifestet «Røysification», som også har ekko av god, gammeldags folkprog.

Sample HTML block

På sensommeren spilte Andreas Røysum Ensemble min mest forsmedelige gikk-glipp-av-konsert på Oslo Jazzfestival, der amerikansk soulmusikk fra 70-tallet visstnok preget settlista. Her var Sofie Tollefsbøl fra Fieh en av vokalistene. Hun er med på dette albumet også, men allsidigheten i ensemblet understrekes ved at det her er et par gamle britiske folkesanger de gir seg i kast med. Disse setter en ekstra spiss på albumet. Det er sterkt å høre den vakre klagesangen «Barbry Allen» bygge seg opp med musikerne som forsterker dramaet minutt for minutt. Jeg håper likevel det går an å få høre soulutgaven av Røysums også så snart som mulig.

Andreas Røysum Ensemble består i tillegg til de nevnte av Henriette Eilertsen (fløyte), Signe Emmeluth og Marthe Lea (begge saksofon), Erik Kimestad Pedersen (trompet), Hans Kjorstad (fele), Joel Ring (cello), John Andrew Wilhite-Hannisdal og Christian Meaas Svendsen (begge bass), Andreas Wildhagen og Ivar Myrset Asheim (begge trommer).

Andreas Røysum Ensemble: Mysterier (Motvind)