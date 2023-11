deLillos fikk Marteprisen: – De har inkludert og synliggjort meg

– Jeg elsker dere deLillos, og musikken deres varmer i hele meg. Dere ser meg som det mennesket jeg er og viser hva jeg virkelig kan. Det er en ære å dele ut Marteprisen til det råeste og beste bandet noensinne, sa hun.

Marte Wexelsen Goksøyr er initiativtaker til Marteprisen, som årlig deles ut i regi av Downs Syndrom Norge til personer eller institusjoner som har bidratt positivt til holdningsskapende arbeid for mennesker med Downs, synliggjøring av mangfold og hva som er mulig for den enkelte.

Wexelsen Goksøyr, skuespiller, forfatter, foredragsholder og samfunnsdebattant, nominerer selv kandidatene og er klar i talen på hvorfor det ble det legendariske rockebandet i år.

– deLillos har siden 2017 tatt meg opp på scenen på deres sommerkonserter i Kjerringvik. De har inkludert og synliggjort meg ved å slippe meg til på scenen. Jeg drømmer om å være en del av dere, og kanskje få være med på turne en vakker dag.

Bandet holdt konsert torsdag kveld i Lier da Marte Wexelsen Goksøyr og daglig leder i Downs Syndrom Norge, Ingrid Marvin, dukket overraskende opp på scenen – og overrakte bandet prisen, en byste av en ung Marte laget av kunstnermoren Kjersti. Marvin utdypet hvorfor det deLillos gjør har vært så viktig:

– Marte er opptatt av at vi må blandes og ikke grupperes. Når vi kjenner hverandre, forsvinner fordommene. Dette er deLillos med på å gjøre når Marte får gå på scenen og vise frem det mangfoldige mennesket hun er, forbi syndromet hun har.

Lars Lillo-Stenberg lovet å sette Marteprisen alene på peishyllen, fordi han «ikke kunne komme på noen annen pris de hadde fått som kunne stå ved siden av den», og sier at «det varmet oss veldig».

– Det er virkelig en stor ære, sier bandets Lars Fredrik Beckstrøm.

«Trommene gir liv til hjerteroten min, bassgitaren gjør at hjertet forsetter å slå sånn at jeg kan leve, gitarene og de andre instrumentene gir luft i lungene mine slik at jeg kan få puste. Og ikke minst: Verdens beste vokalist og frontfigur som har et hjerte av gull. Jeg elsker dere deLillos, og musikken deres varmer i hele meg. Dere ser meg som det mennesket jeg er og viser hva jeg virkelig kan», sa Marte Wexelsen Goksøyr om deLillos i sin tale.

[ Norske artister synger for Gaza ]