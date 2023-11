Norske Hollywood-stjerner: - Glad for at streiken er over!

Begge hadde prosjekter i gang som ble stoppet av streikene i Hollywood i vår og sommer. Nå ser de fram til å sette i gang igjen. Skuespiller Renate Reinsve var i gang med en innspilling i juli, da skuespillerstreiken var et faktum. Arbeidskonflikten innebar uansett full arbeidsstopp og reise hjem for henne, som er medlem av det amerikanske skuespillerforbundet SAG-AFTRA.

Nå konstaterer hun at en tøff kamp for en viktig avtale er gjennomført.

– Jeg er veldig lettet og veldig glad. Vi får tilsendt avtalen fredag, jeg er uansett veldig letta på vegne de som har stått i streiken og blitt hardt rammet av streiken. Det er utrolig fint at det starter opp igjen. Nå virker folk glade og letta over at streiken er over. Det har vært en veldig aktiv kamp for mange. Jeg har fulgt det herfra, og er takknemlig for de som har stått så hardt i det, sier skuespilleren, som snart får travlere tider.

Mange prosjekter på gang

– Det er mange innspilte prosjekter jeg er stolt av og som jeg nå kan være en dela v promoteringen til. Det er også kommende innspillinger jeg har gledet meg til som nå kan jobbes videre med, sier Reinsve, som har fått en rekke jobber i film og TV i USA etter gjennombruddet i «Verdens verste menneske», Joachim Trier-filmen som hun fikk Cannes-pris for beste kvinnelige hovedrolle for to år siden.

Streikene blant manusforfattere og skuespillere i USA sørget at både igangsatte og planlagte prosjekter ble satt på pause tidligere i år, forteller den etterspurte skuespilleren til Dagsavisen. En annen konsekvens av arbeidskonfliktene var også at de store studioene satt en rekke planlagte lanseringer av film og TV-serier på is, ettersom streiken også innebar at skuespillerne ikke promoterte prosjektene de var med på. Dermed går det mot et travelt 2024 for Reinsve.

94th Academy Awards - Red Carpet Renate Reinsve er glad arbeidskonflikten mellom filmstudioene og skuespillerne i Hollywood er over. Nå venter en rekke prosjekter i 2024. Her fra Oscar-utdelingen i 2022. (John Locher/AP)

– Det er fem allerede innspilte prosjekter jeg har vært skuespiller i som skal distribueres det kommende året. Det er også kommende innspillinger som har blitt utsatt. Jeg antar at det blir en flaskehals av prosjekter når ting starter opp igjen. Nå venter jeg på svar, og det blir en del telefoner som må tas de neste dagene, sier Reinsve.

Skuespilleren er aktuell med roller i flere filmer og serier der hun spiller med en rekke kjente amerikanske skuespillere. I den allerede innspilte TV-serien «Presumed Innocent» spiller hun mot Jake Gyllenhaal og Peter Sarsgaard, og i den kommende horror-filmen «Weapons» står The Last of Us-stjernen Pedro Pascal på rollelista. Hun er også med i filmene «The Governess» med Lily-Rose Depp og «A Different Man» i selskap med Sebastian Stan.

En viktig kamp

Nå venter hun på å få tilsendt den nye avtalen fra det amerikanske skuespillerforbundet. Den nye avtalen skal blant annet gi skuespillerne kompensasjon for film og serier som ligger på strømmetjenestene, og regulerer bruken av digital teknologi. De store filmstudioene i USA krevde opprinnelig å få bruke kunstig intelligens til å gjenskape skuespillernes ansikt og «jeg» fritt og uten kompensasjon. Den nye avtalen skal beskytte mot uautorisert bruk av denne teknologien til sånt som å skape digitale dobbeltgjengere av skuespillere, og hva skuespillere har krav på av kompensasjon.

– Det er veldig bra at det kommer et reglement rundt disse tingene, så man kan føle seg sikker på hva man står for kunstnerisk og har sin egen identitet i den utviklingen som skjer med digital teknologi innen filmen, sier Renate Reinsve.

Hva som venter skuespilleren først av Hollywood-jobb er for tidlig å si.

– Nå venter jeg på svar, og sikkert en del telefoner som må tas. Det blir spennende å se, sier skuespilleren.

Måtte vente med «Violent Night 2»

Tommy Wirkola var sist aktuell med juleactionfilmen «Violent Night» med David Harbour («Stranger Things») i rollen som tøff julenisse på denne tida i fjor, nå ute på strømmetjenesten SkyShowtime. Hollywood-streikens konkrete konsekvens for Tommy Wirkola var at arbeidet med oppfølgeren «Violent Night 2» bråstoppet da manusforfatter-streiken i USA var et faktum 1. mai. Da brøt manusforfatternes forbund WGA forhandlingenes med studioenes AMPTP, og arbeidskonflikten mellom partene skulle vare til slutten av september. Det har vært en spesiell situasjon, konstaterer Tommy Wirkola.

Folmen Violent Night Filmregissør Tommy Wirkola var i gang med «Hansel og Gretel: Witch Hunters 2» og en rekke andre filmprosjekter da virksomhetene i Hollywood ble stoppet av streikene. Her ved lanseringen av «Violent Nigth» i desember 2022. (Terje Pedersen/NTB kultur)

– Jeg er medlem av WGA selv, så jeg kunne ikke skrive noe eller utvikle noe studioer og produsenter, bare for meg selv. Samtidig kunne jeg møte studioene som regissør på eksisterende prosjekter, da regissørforbundet DGA ikke var i streik. Men uten manusforfattere og skuespillere med, er det begrensa hva man kan gjøre. Så etter at WGA gikk ut av streiken har jeg kommet i gang med utvikling og begynt å snakke med studioene. Og nå som skuespillerstreiken er over, kan man begynne på bli seriøs igjen med tanke på å prøve å få til nye prosjekter, sier Wirkola.

David Harbour, kjent fra Netflix-serien «Stranger Things», spiller en handlekraftig julenisse som må nedkjempe en gruppe spesialsoldater i Tommy Wirkolas «Violent Night». Nå er filmskaperen i gang med oppfølgeren. (Allen Fraser)

Nå kan han sette i gang med blant annet «Violent Night 2» igjen.

– Violent night 2 var en av de tingene jeg måtte sette på pause. Denne er jeg ikke jeg manusforfatter på selv, der er jeg bare regissør. Da de ikke kunne skrive på den, og jeg kunne ikke snakke med David Harbour eller de andre skuespillere. Den har stått helt til ro, men nå har vi begynt å jobbe med manus igjen, sier Wirkola. Andre prosjekter han er involvert i kan han ikke si noe kontret om enda. Tross mangelen på virksomhet understreker filmskaperne at han er veldig pro-fagforening.

– Jeg har støttet denne streiken. Effekten disse arbeidskonfliktene har vært ganske enorm, og mange som har filmbransjen som sitt daglige virke, som lastebilsjåfører og andre yrkesgrupper, har vært veldig hardt rammet. men det er veldig viktige ting det er kjempet for og som til sjuende sist er vunnet. Manusforfatternes WGA har fått endret på ting som var veldig skjevt fordelt, for å si det mildt. De har fått på plass bedre rammevilkår og fått til beskyttelse mot IA og sånt som har vært viktig å ha fått på plass. Kampen måtte tas, og den måtte tas nå, sier Wirkola.

Photo Gallery-Hollywood Strikes-100 Days Skuespillere og manusforfattere har kjempet for rettigheter, bedre betalt og beskyttlse mot filmstudioenes ambisjoner om å bruke mer kunstig intelligens i årene framover. Her er skuespillere og manusforfatterne fra «Breaking Bad» på streikesamling i Culver City, California på seinsommeren i år. (Chris Pizzello/AP)

Norsk Kiss-film rocker videre

Når film- og TV-studioene åpner opp for fullt igjen betyr det mer å gjøre for en rekke norske aktører.

Nå kan filmskaper Joachim Rønning jobbe videre med blant annet «Shout It Out Loud», den biografiske filmen om Kiss han lager for Netflix, i samarbeid med Paul Stanley og Gene Simmons. Filmen som norske Ole Anders er med på å lage manus til, hadde opprinnelig planlagt premiere i 2024.

I august luftet Rønning sin frustrasjon over studio-sjefenes manglende vilje til å møte manusforfatterne og skuespillernes krav og få virksomheten i gang igjen. Da hadde også hans planlagte innspillingsstart av science fiction-filmen «Tron: Ares» med blant andre Jared Leto var blitt utsatt. Nå kan det derimot se ut til at filmens nye innspillingsstart tidlig i 2024 kan bli en realitet, skriver bransjebladet deadline.com.

Filmskaper Joachim Rønning kan jobbe videre med Kiss-filmen «Shout It Out Loud» og «Tron: Ares» nå som streikene er over i Hollywood. (Per Ole Hagen )

Andre aktuelle prosjekter med norsk tilknytning er HBOs TV-versjon av Jo Nesbøs «The Son», regissert av Dune-aktuelle Denis Villeneuve. Den canadiske filmskaperen skal angivelig ha brukt tida under streiken i sommer til et Oslo-besøk, der han ifølge film- og TV-bloggeren Worldofreel skal ha oppsøkt mulige innspillingssteder til krimserien som også har Jake Gyllenhaal på rollelista. Jo Nesbø er også aktuell med den Ben Stiller-regisserte filmthrilleren «London», som ifølge bransje-databasen imdb.com har Oscar Isaac i hovedrollen.

I løpet av sommeren er det også blitt kjent at Liv Ullmann skal ta en tur over Atlanteren igjen, for å være med i sesong to av dramaserien «Nine Perfect Strangers» i selskap med blant andre Nicole Kidman.

Venter på Tom Cruise

Den norske kinobransjen ser fram til mer forutsigbare kinokalendre i 2024, etter nok ett år med utsettelser og endringer av premieredatoer for potensielle storfilmer. Streikene fikk filmstudioene til å utsette dette årets planlagte høstpremiere av «Dune 2» og neste sommers Tom Cruise-action «Mission: Impossible – Dead Reckoning part 2». Nå håper programdirektør Christin Berg i Nordisk Film Kino at den neste «Mission Impossible»-film dukker opp igjen på kinokalenderen neste sommer.

Mission: Impossible Dead Reckoning - Part One «Mission: Impossible Dead Reckoning - Part Two» med Tom Cruise i den halsbrekkende hovedrollen ble tidligere i år utsatt fra sommerpremiere i 2024 til våren 2025. Med filmstjerner tilbake på jobb, håper kinobransjen på at filmen kan flyttes tilbake til sin opprinnelige blokbuster-vennlige sommerpremiere. (Christian Black/NTB kultur)

– «Dune 2» vil nok neppe endre sin dato, men vi kan jo oppfordre Tom Cruise til å plassere tilbake til sommeren 2024 igjen. Da hadde vi jublet, sier Berg.

En internasjonal kinobransje har kjent på konsekvensene av de langvarige arbeidskonfliktene i den amerikanske film- og TV-bransjen, og forholder seg til lanseringsplanene som amerikanske studioer til enhver tid fastsetter. Med det store Hollywood-maskineriet i gang igjen, ser kinobransjen også her til lands mot neste års kinolanseringer.

– Dette er tipp topp nyheter for oss, og sikrer oss at de planlagte store filmene, mest sannsynlig, vil beholde sin dato til neste år. Hvorvidt filmene som er utsatt vil framskynde sin premiere på grunn av dette dette, er nok høyst usikkert, men vi tar dem imot med åpne armer i så fall, sier Christin Berg.

