Nå er filmer som «Troll» inne i Amanda-varmen

Amanda endrer kategorien «beste norske kinofilm» til «beste norske film» foran neste års kåring. Dermed det kan norske strømmefilmer også kåres til Amanda-prisen på linje med norsk kinofilm.

Filmskaper Roar Uthaug og produsentselskapet Motion Blur hadde global suksess på Netflix med norske «Troll». Da den ikke hadde kinolansering, var den ikke kvalifisert for nominasjoner til den norske filmbransjens Amanda-priser i år. (NTB kultur)

De nye reglene kommer etter bransjekritikken av Amanda-komiteens regelverk tidligere i høst. Fram til i dag har regelverket for Amanda-prisene bare inkludert norske filmer som har gått på kino, og dermed ekskludert strømmefilmer som Viaplays «Gulltransporten» og Netflix-produksjonen «Troll».

Da Amanda-komiteens leder Tonje Hardersen tidligere i høst avviste at regelverket også burde inkludere strømmetjenester som amerikanske Netflix sine norske filmer på linje med norsk kinofilm, trakk Norsk filminstitutt (NFI) seg i protest fra Amanda-komiteen.

Nå konstaterer direktør Kjersti Mo i NFI at Amanda-komiteen har fått et regelverk som inkluderer en samlet norsk filmbransje.

– Dette er interessante signaler fra Amanda-komiteen. Disse endringene kan føre til at vi kan feire kunstnerisk kvalitet og bidragene fra en samlet norsk filmbransje når prisene deles ut. Det er fint både for de som står foran og de som står bak kamera, uttaler NFI-direktøren i en mail til Dagsavisen.

Holder seg utenfor Amanda

Hun avviser at regelendringen gjør det aktuelt for NFI å gjenoppta medlemskapet i Amanda-komiteen.

– Det er prinsipielt uheldig at vi som tilskuddsgiver sitter i en komité for en mulig søker om midler fra oss, og derfor er det ikke riktig for oss å inngå i Amanda-komiteen, sier Kjersti Mo.

«Gulltransporten» med Jon Øigarden i hovedrollen ble en norsk romjulshit på Viaplay i fjor, men uten kinolansering var den ikke kvalifisert for nominasjoner til Amanda-pris. (Viaplay)

De nye reglene innebærer at strømmegigantenes norske filmer kan nomineres – så lenge de er publisert på en redaktørstyrt nett-tjeneste tilgjengelig i Norge, er kvalifisert som norske og produsenten eier rettighetene til filmen. Tidligere var det bare norske filmer med visninger på et bestemt antall kinoer og i minst to store byer som kunne nomineres til den norske filmprisen.

Fornøyd «Troll»-regissør

«Troll»-regissør Roar Uthaug uttaler til NRK at han er glad for at Amanda-komiteen har endret reglene, og inkludert norske strømmefilmer fra og med neste år.

– Jeg tror det vil gjøre prisen mye mer relevant både for publikum og for bransjen, sier han til NRK.

Inkluderingen av strømmefilm innebærer at de som jobber foran og bak kamera på disse filmene får den samme anerkjennelsen som de som jobber med kinofilm, mener han.

Regissøren av den internasjonale Netflix-suksessen «Troll» sier til NRK at han er glad for at Amanda-komiteen endrer regelverket og krav til norske filmer som kan bli nominert til de norske filmprisene. (Terje Pedersen/NTB)

Innfører kjønnsnøytrale Amanda-priser

Komiteen har også endret på de tradisjonelt kjønnsbestemte priskategoriene ved filmbransjens årlige utdelinger. Prisene for beste mannlige og kvinnelige skuespillere og birolleskuespillere er historie. Fra neste år skal de erstattes med to nye kjønnsnøytrale kategorier kalt Beste skuespiller i en hovedrolle og Beste skuespiller i en birolle. Samtidig er antallet nominerte i kategoriene økt fra tre til fem skuespillere. I tillegg har Amanda-komiteen laget den nye prisen Årets beste nykommer med tre nominerte, som blir del av Amanda-utdelingen i Haugesund i august neste år.

