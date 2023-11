Siste akt av «Yellowstone» kommer neste år

Det er de siste episodene av sesong fem av «Yellowstone» som har fått premieredato, avslutningen på den opprinnelige serien som startet TV-framgangene til serieskaper Taylor Sheridan. Dette er også de siste episodene der Kevin Costner spiller hovedrollekarakter John Dutton, før Hollywood-stjernen takker for seg.

TV-Yellowstone Den tøffe kampen mot naturkrefter, mektige næringslivsfolk, korrupsjon og grådighet som familien Dutton lever under i «Yellowstone», har blitt en stadig større global suksess det siste året. Neste år settes punktum for denne serien, men den skal følges opp av en hel rekke avleggere. (NTB kultur)

At hovedattraksjonen ikke lenger vil være med i serien, skal ifølge Paramount Studios innebære at de andre skuespillerne vil dukke opp i en ny «Yellowstone»-avlegger, en serie der angivelig Matthew McConaughey skal ha hovedrollen.

Den omtalte serien er bare en av flere avleggerserier som har kommet i kjølvannet av «Yellowstone»s stadig økende seerantall. Ifølge Variety og Deadline er slutten på denne opprinnelige historien om familien Duttons kamp for ranch-eiendommen sin bare begynnelsen for en ny og ambisiøs franchise-satsing. En rekke serier lagt til forskjellige perioder av amerikansk historie har kommet, og skal fortsette å komme i årene framover, ifølge bransjenyhetene fra USA.

TV-suksessen har så langt resultert i flere populære relaterte serier fra Taylor Sheridan: «1923» som hadde Harrison Ford og Helen Mirren i hovedrollen, og westernserien «1883» som skildret Dutton-familiens reise til Montana som nybyggere på tur gjennom den nordamerikanske villmarka.

1923 Harrison Ford og Helen Mirren spiller Jacob og Cara Dutton i «Yellowstone»-krøniken «1923». Serien er fornyet med en sesong to. (James Minchin/James Minchin III/Paramount+)

I dette serie-universet hører også den kommende «6666», som handler om livet på en stor ranch i Texas.

Nå har TV-selskapet gitt Taylor Sheridan grønt lys til å skrive manus til ytterligere to Yellowstone: presentert som «1944» og «2024», og det må være lov å tro at sistnevnte er «Yellowstone»-oppfølgeren som ble omtalt tidligere i år. Enn så lenge er detaljene om det stadig ekspanderende neowestern-universet skapt og skrevet av Taylor Sheridan ikke blitt kjent. Innspillingene av seriene kan først komme i gang når den pågående skuespillerstreiken er over.

«Yellowstone»-oppfølgeren «1883» følger familen Dutton gjennom den amerikanske villmarka. Gamle dagers cowboyer skal få selskap i «Yellowstone»-universet av vår tids representanter for yrkesgruppa i den kommende serien «6666». (Emerson Miller/CBS)

Taylor Sheridan er i skrivende stund aktuell her til lands med premieren på agent-thrilleren «Special Ops: Lioness», som hadde premiere på SkyShowtime 30. oktober, før hans neste nyskapning – serien om den første fargede US Marshal kalt «Lawmen: Bass Reeves». Den produktive TV-skaperen skal også lage serie med Billy Bob Thornton, kalt «Land Man».

Ettersom Kevin Costner vil forlate John Dutton-rollen, blant annet for å satse på sin egen premiereklare serie av westernfilmer - settes det punktum for «Yellowstone» i november neste år. De andre skuespillerne i serien skal fortsette i rollene sine i en oppfølger, som kan være serien kalt «2024». (NTB kultur)

Samme Paramount-eide strømmetjeneste har serieskaperens andre dramaproduksjon ute: «Mayor of Kingstown» og Sylvester Stallone-serien «Tulsa King». Fansen av amerikanerens neowestern-fortellinger kan også se fram til en fortsettelse på historien til Dutton-kapitlet «1923», som er fornyet med en sesong to og som kan filmes når skuespillerstreiken er slutt.