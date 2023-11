Seriøst teit dommedagskomedie

---

4

TV-drama

«Dummedag»

NRK TV og NRK1, premiere torsdag 2. november

---

Menneskeheten har gått tapt i en pandemi av hjernevirus, og sivilisasjonens framtid avhenger av de seks håpløse typene som har overlevd. Skal de ha noen framtid, må de klare å frakte en vaksine gjennom et øde landskap bare befolket av dombier - dumme zombier - fram til et sikkert sted der de flinkeste og smarteste er samlet. Veien dit blir lang og strabasiøs for denne gjengen, enten de er for selvopptatte eller selvsikre, og for naive og enkle til å forstå og takle hva de står oppe i.

At de har selskap av en fullblods dommedagsprepper er ikke så mye til hjelp, siden han også bare er et menneske - like påståelig som han er selvhevdende. Denne Perry (Henrik Mestad) finner de fem andre overlevende i hans egen bunker, for han har vært forberedt på dommedag lenge.

Dommedagsprepper Perry (Henrik Mestad) tar på seg lederansvaret for gjengen som er menneskehetene siste håp, i denne apokalypse-parodien som byr på mye presis og corny humor. (Mads Sæther Juul/Seefood TV/NRK)

Nå utnevner han seg til lederen i flokken, innforstått med hva det innebærer av ansvar og annet som følger med - som at kvinner av rent biologiske årsaker nok vil orientere seg mot alfahannen, når instinktene for overlevelse - og forplantning - slår inn i en krisetid. Han har fått 139 i IQ på Mensa-testen, en score som hadde vært høyere om han ikke måtte gå på do under testen. Perry er klar til å redde menneskeheten, han må bare huske koden som åpner bunkersen først.

De overlevende består av Frode (Jacob Schøyen Andersen), en guttemann som mener han ikke bor hjemme hos moren, siden kjeller-leiligheten hans har egen inngang. Han er insta-poet og artist som var med i semifinalen i «Norske Talenter» i 2015.

Frode Duun (Jakob Schøyen Andersen) er kjellerstue-musikeren som ikke akkurat er forberedt på å redde verden, og i hvert fall ikke gå på do midt i skauen. Thea (Elli Müller Osborne) er med for å se ham dø i forsøket. (Mads Sæther Juul/Seefood TV/ NRK)

Han har også fortid som barnestjerne, noe han ikke vil snakke om - selv når de andre begynner å synge hit-låta hans. Han er ingen villmarkstype, men heller en som dør av forstoppelse enn å gjøre fra seg i skogen.

Frode gjør alt for å imponere pene, mystiske Thea (Elli Müller Osborne), Wednesday Addams’ norske kusine, som blir med i gjengen for å dø og helst se noen andre dø først. Her er Jokke (Cengiz Al), personlig trener med en usunn smoothie-hangup og som vil hjelpe til med alt, men har hukommelsen til en gullfisk.

Trine (Charlotte Frogner) er en skarpkjefta og usympatisk karriere-dame som aldri har et hyggelig ord å si. Det har derimot Lone, den blide og alltid positive jenta som tross apokalypsen fortsatt drømmer om et liv i rekkehus og synes alle burde være venner. Denne solstrålen av en skapning er den mest umiddelbart irriterende, overbevisende og morsomste karakteren i flokken, med en veldig god Kristine Grændsen i rollen.

Lone (Kristine Grændsen) og Thea (Elli Müller Osborne) - umake par i hver sin ende av solstråleskalaen i «Dummedag». (Mads Sæther Juul/Seefood TV/NR)

Komedien ligger mye i disse sirlige tegnede mennesketypene, i det de sier og det de gjør - og ikke burde gjort. Sånn må det nesten være, for å få oss til å tenke mindre over dommedagskulisser og actionsekvenser som ikke akkurat er laget på Hollywood-budsjett. De håpløse typene er som en moderne og lite selvgående Brødrene Dal-gjeng på tur i zombie-(dombie-)-landskap.

Skildringen av dustene er sympatisk og gøyal, men de balanserer på en hårfin grense. De har det med å servere treffende replikker som sier mer om dem selv enn de fatter, mens de leter etter mat og forsyninger og neste trygge sted.

«Dummedag» er en treffsikker parodi på apokalypse-seriene, fra serieskaper og regissør Erlend Westnes, manusforfatter Christopher Pahle og produsent Marit Støre Valeur. Samtidig er dette en ganske snill harselas med mennesketyper, en corny komedie helt på kanten til det for teite, enn den er skarpladd, mørk satire over menneskelig dumskap i møte med overmannende store kriser - pandemier, klimakriser og sånn.

Noen hjemme? De seks som kommer fra hjernevirus-pandemien med livet i behold, har ikke all verden av fornuft og vett å komme med selv i apokalypse-komedien «Dummedag». (Mads Sæther Juul /Seefood TV/NRK)

Hvorvidt komedien byr på nok morsomt til at historien holder i hele ti episoder, det er et annet spørsmål. Handlingen har det med å bråstoppe når de seks ikke blamerer seg eller når genreparodien blir for velkjent. Da hjelper det at historien også byr på litt bakgrunn om heltene, som dette med Frodes vanskelige bakgrunn fra Barne-TV.

Serien byr også på presise småspark til underholdningsbransjen og kommer lett krydret med popkulturelle referanser. Handlingen livner til når en professor Valeur (sic) dukker opp på skjerm, denne seriens professor Drøvel, der skuespiller Fridtjof Stensæth Josefsen bidrar med sprelsk fysisk komedie.

Denne kampen for framtida byr på nok til å være underholdende og morsom, men den pågår også litt i lengste laget.